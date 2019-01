Programmi TV da non perdere stasera, sabato 5 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 5 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

MasterChef All Star Italia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Su Sky Uno la replica della terza puntata di “MasterChef All Star Italia”. Per il terzo appuntamento, i concorrenti dovranno preparare i casoncelli alla bresciana, in onore del terzo giudice di oggi: Iginio Massari. Il maestro pasticciere affiancherà Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo nella valutazione dei piatti preparati dai concorrenti.

Mont Saint-Michel - La verità nascosta, ore 21:15 Sky Arte

Mont Saint-Michel è un luogo incantato. La sua abbazia fu completata nel XVI secolo e ampiamente modificata nel XIX secolo. Grazie alla tecnologia, oggi vengono alla luce i segreti di turbolenti secoli di storia.

Scomparsi: Emanuela Orlandi, ore 21:15 Crime investigation

Alle 21.15 su Crime Investigation si indaga sui casi di persone scomparse. Stasera è il turno di Emanuela Orlandi. Ripercorriamo una delle vicende più note della storia italiana, provando ad analizzare domande ancora senza risposta.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Maurizio Battista: Faccio tutto da solo, ore 21:00 Comedy Central

In questo nuovo spettacolo, il comico Maurizio Battista spiega cosa succede se una mattina di un qualsiasi giorno un cittadino inizia a leggere un giornale con occhio diverso.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, la dott.ssa Dawn si occupa di un uomo che dopo un trattamento contro il cancro alla prostata ha un imbarazzante problema.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

La serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

La febbre dell’oro, ore 21:00 Discovery Channel

Il team de “La febbre dell'oro” è tornato. Nuovi minatori, nuovi territori e nuove macchine: la posta in gioco è più alta che mai!

Giappone: viaggio tra le meraviglie, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic, alle 20:55, una miniserie che esplora uno dei Paesi più affascinanti del pianeta: il Giappone. La terra del Sol Levante è ricca di panorami meravigliosi e di tradizioni.

Come è fatto, ore 21:05 Discovery Science

Su Discovery Science, alle 21:05, “Come è fatto”, il programma che ci offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Gatti contro cani, ore 21:10 Discovery travel & living

In questa puntata, Jackson e Zoe incontrano una coppia sposata alle prese con un bulldog americano che ha attaccato il loro gattino.

Ufo Conspiracy: i veri X-Files, ore 21:10 History

La trasmissione “Ufo Conspiracy: i veri X-Files” analizza alcuni casi di avvistamenti di UFO avvenuti in tutto il mondo. Si tratta solo di voci infondate o i governi hanno davvero nascosto le prove dell'esistenza degli alieni?

Wild Nuova Zelanda: l’ultimo paradiso, ore 21:00 Nat Geo Wild

Andiamo alla scoperta della Nuova Zelanda, un’isola affascinante, ricca di meraviglie naturali in cui vivono numerose creature.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:00 Nat Geo People

La dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici. In questa puntata, un cane ha un misterioso disturbo. Inoltre, una squadra si avventura nelle Alpi francesi per scoprire come vivono gli stambecchi.

Serie TV in onda stasera

Escape at Dannemora, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, la replica del sesto episodio della miniserie tv diretta da Ben Stiller e interpretata da Benicio Del Toro e Patricia Arquette. Sette episodi ispirati alla fuga dal carcere di due detenuti del Clinton Correctional Facility nell’estate del 2015. Ad aiutarli, una donna impiegata nella sartoria del penitenziario, con cui entrambi avevano avuto rapporti sessuali in cambio di favori.

Carcereiros - Dietro le sbarre, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Alle 21:15 su Sky Atlantic +1 due episodi di “Carcereiros - Dietro le sbarre”, il prison-drama brasiliano che racconta le storie delle guardie carcerarie e dei detenuti in una grande prigione. Girato dentro un vero penitenziario, il Votorantim Women's Penitentiary, la serie è in 15 puntate ed è vincitrice del Grand Jury’s Full Episodes Prize ai MIP Drama Screenings 2017 di Cannes.

Mayans M.C., ore 21.00 Fox

Su Fox la replica di altri due episodi di “Mayans M.C.”, la serie spin-off di “Sons of Anarchy” che segue le vicende di un altro club di motociclisti fuorilegge, il Mayans Motorcycle Club.

Hart of Dixie, ore 21:00 Fox life

Rivediamo anche gli episodi della terza stagione di “Hart of Dixie”, la serie tv con protagonista la dottoressa Zoe Hart, costretta ad esercitare come medico di base in una piccola cittadina dell’Alabama, pur essendo specializzata in chirurgia cardio-toracica.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, altri due episodi della seconda stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti.

The brave, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo il terzo e il quarto episodio di “The brave”, la serie tv che ruota attorno ai sacrifici professionali e personali che i militari devono affrontare nelle missioni di guerra. Protagonisti sono Patricia Campbell, vicedirettore della Defense Intelligence Agency, e il capitano Adam Dalton, ex operatore Delta Force, direttore delle comunicazioni della squadra.

The Detour, ore 21:09 Premium Joi

Alle 21:09 su Premium Joi, riprendono gli episodi di “The Detour”, la serie segue le vicende dei Parker, una famiglia composta da madre, padre e due bambini, in viaggio verso la Florida. Sulla strada, Nate, Robin, Delilah e Jared assistono a una serie di incidenti e disastri che riveleranno la vera natura dei personaggi.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Un altro episodio della prima serie di “Containment”, alle 21:15 su Premium Action. La serie segue le storie e la lotta per la sopravvivenza di alcune tra le 4000 persone rimaste bloccate all'interno della zona delimitata a causa dello scoppio di un’improvvisa epidemia.

Will & Grace, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 20:55, la sesta stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 21:00 Fox Animation

Per il periodo natalizio, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Zig & Sharko, ore 20:35 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

La banda di Becca, ore 20:30 Nick jr

Su Nick jr un nuovo divertente show animato per i più piccini, “La banda di Becca”. La protagonista è Becca, un uccellino che vive a Wagtail Woods con i suoi inseparabili amici, Russell, Sylvia e Pedro. Insieme, affrontano mille entusiasmanti avventure.

Fuga dalla biblioteca di Mr. Lemoncello, ore 20:25 Nickelodeon

Dodici ragazzi partecipano a un grande gioco organizzato dal famoso Luigi Lemoncello all'interno della sua biblioteca: dovranno risolvere diversi rompicapo, vincerà chi troverà l'uscita.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Tom & Jerry: di nuovo a Oz, ore 20:40 Boomerang

Dorothy, zia Em, zio Henry e i loro tre braccianti stanno cercando di riprendersi dai danni del tornado quando si trovano sul punto di perdere ciò che resta della fattoria di famiglia.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Kraven il cacciatore trasmette in diretta la sua caccia a Spider-Man. Spider-Man e Spider Kid devono sconfiggerlo prima che li catturi e li consegni a Norman Osborn.

