Penultimo appuntamento con Escape at Dannemora , la miniserie diretta e prodotta da Ben Stiller con Patricia Arquette, Benicio del Toro e Paul Dano. I detenuti Sweat e Matt sono riusciti a mettere in atto il loro piano, mentre Tilly ha avuto un attacco di panico che l'ha fatta finire in ospedale e le ha impedito di raggiungerli nel posto stabilito all'ora stabilita. Ma cos'è successo a queste tre persone per arrivare dove sono arrivate? Cosa o chi le ha fatte diventare ciò che sono diventate? Escape at Dannemora si ferma per un momento e ci porta nel passato di David, Richard e Joyce. Non perdere il sesto episodio, in onda martedì 1 gennaio alle 21.15 in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic