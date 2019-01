Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 5 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Bob & Marys - Criminali a domicilio, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“Bob & Marys - Criminali a domicilio” è una spensierata commedia italiana, ideale per una piacevole serata in famiglia, con Rocco Papaleo, Antonino Iuorio, Laura Morante, Giovanni Esposito, Francesco Di Leva e la regia di Francesco Prisco. Roberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. Lui insegna in un’autoscuola, lei fa volontariato in parrocchia occupandosi della rieducazione dei detenuti. La loro vita procede su binari prevedibili, fino a quando Marisa non decide di dare una svolta a quella placida esistenza e di trasferirsi dalla casa dove Roberto è nato e cresciuto a una villetta alla periferia di Napoli, dove si innesca una storia ricca di risate.

La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera, ore 21:00 Sky Cinema Family

Una pellicola del 1996 diretta da Stephen Herek, con Joely Richardson, Glenn Close, Jeff Daniels Hugh Laurie e Joan Plowright. Si tratta del rifacimento de “La carica dei cento e uno”, uno dei più famosi lungometraggi di animazione della Disney. Come sempre, i protagonisti sono i cuccioli di dalmata e la malefica Crudelia De Mon che vuole impossessarsene per realizzarne una pelliccia. Il film, adatto a grandi e piccoli, è una divertentissima commedia, con tante scene tenere ed esilaranti.

C’est La Vie - Prendila come viene, ore 21:15 Sky Cinema +24

Max è un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio di cui si sta occupando. Insieme a un team multietnico, decisamente stravagante e divertente, prova a rendere indimenticabile il giorno più bello di Pierre ed Helena, i due sposi. Tuttavia, nulla andrà come previsto e coloro che dovevano sorvegliare la riuscita dell'evento finiranno loro malgrado per boicottarlo. Con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Hélène Vincent, Gilles Lellouche, Eye Haidara e la regia di Olivier Nakache e Eric Toledano.

L' allenatore nel pallone, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Su Premium Cinema Comedy una commedia all’italiana del 1984 da vedere e rivedere, con i mitici Lino Banfi, Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, diretti dalla cinepresa di Sergio Martino. Oronzo Cana’ è un mediocre allenatore che viene chiamato in serie A per allenare la Longobarda da uno scaltro presidente che vuole retrocedere subito in serie B. Alla fine, dopo uno spassoso viaggio in Brasile, il povero allenatore compra Aristoteles, un ragazzo che soffre di nostalgia perché i compagni non lo accettano in squadra. Cana’ lo consola, lo porta a vivere a casa sua e alla fine il calciatore si innamora della figlia. A questo punto, il ragazzo inizia a mettere a segno un goal dopo l’altro, sconvolgendo i piani del presidente della Longobarda.

Midnight in Paris, ore 21:00 Iris

L’ineguagliabile regia di Woody Allen dirige questo film interpretato da Kathy Bates, Marion Cotillard, Adrien Brody, Carla Bruni e Kurt Fuller. Gil, sceneggiatore hollywoodiano con aspirazioni da scrittore, e la sua futura sposa Inez sono in vacanza a Parigi con i genitori di lei. Gil è già stato nella Ville Lumiere e ne è da sempre affascinato. Lo è ancor di più quando, una sera a mezzanotte, si trova catapultato nella Parigi degli anni Venti con tutto il suo fervore intellettuale. Qui ha modo di incontrare Hemingway, Scott Fitzgerald, Picasso e tutto il milieu culturale del tempo, per questo cercherà di ripetere il miracolo ogni sera, destando i sospetti del futuro suocero.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Mildred Hayes è la madre di Angela, una ragazzina violentata e uccisa nella più profonda provincia del Missouri. La donna non si dà pace e decide di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Attingendo ai propri risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, riaprendo il caso e rivelando il meglio e il peggio della comunità. Un film intenso e drammatico, firmato da Martin McDonagh e interpretato da Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Abbie Cornishe Kerry Condon.

Fuga da Alcatraz, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Nel film diretto da Don Siegel viene raccontata una storia drammatica e realmente accaduta. L'undici giugno 1962 tre reclusi, Frank Morris e i due fratelli Anglin, evasero dalla terribile prigione-fortezza di Alcatraz. Il fatto destò molto scalpore poiché in quasi ventisei anni di funzionamento della casa di pena, nessuno detenuto era mai riuscito in una simile impresa e a portare a buon fine una fuga. Una pellicola perfetta per una serata da trascorrere in casa su Sky.

Film azione da vedere stasera in TV

Kingsman: Il cerchio d'oro, ore 21:00 Sky Cinema Max

Sequel di “Kingsman - Secret Service” (2014) questa pellicola riporta in scena agenti segreti e spie inglesi e americane, per un risultato ricco di azione, suspense, colpi di scena e intrighi. Un film da non perdere assolutamente se si amata la prima puntata della serie e per chi ha letto la miniserie a fumetti The Secret Service, da cui è ispirata la pellicola. “Kingsman: Il cerchio d'oro” è stato girato nel 2017 da Matthew Vaughn, con Jeff Bridges, Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry e Elton John.

Pacific Rim - La rivolta - 1^TV, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Jake Pentecost, il figlio dell'eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e può tirarsene fuori solo accettando di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Intanto Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni, realizzati insieme allo scienziato Newt Geiszler. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao. Con Ron Perlman, Max Martini, Rinko Kikuchi, Burn Gorman e Scott Eastwood.

La mummia, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Il film è del 2017 e diretto da Alex Kurtzman, con protagonisti Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis e Russell Crowe. È ispirato all’omonima pellicola del 1932 e ne segna il riavvio della saga. La storia inizia nel 1127, quando alcuni cavalieri crociati seppelliscono un rubino egiziano all'interno di una tomba in Inghilterra, che viene rinvenuta secoli dopo nei sotterranei di Londa da alcuni operai. La pietra viene poi presa in custodia da un uomo decisamente misterioso. Si tratta di un remake imperdibile per chi ha amato il film del 1932 e per chi ama le storie ricche d’azione.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ghost-Fantasma, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Una pellicola romantica e indimenticabile, firmata da Jerry Zucker e con un cast d’eccezione che riunisce Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn e Rick Aviles. Sam è un giovane bancario che viene ucciso per sbaglio da un ladruncolo incapace, che doveva soltanto derubarlo per conto di un altro bancario. Tuttavia, il ragazzo non se ne va completamente, ma rimane tra i vivi come fantasma per saldare il conto e proteggere la moglie amata. Viene aiutato da una medium che riesce a sentirlo e a trasmettere la sua voce. “Ghost” è un film consigliatissimo per chi ama gli intramontabili film romantici, che offrono anche una vena di comicità e suspense.

Film thriller da vedere stasera in TV

La tempesta perfetta, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

La pellicola è del 2000 ed è diretta da Wolfgang Petersen, con George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, Allen Payne, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Ironside. Il film si basa su una storia vera, quella che risale all’ottobre del 1991, quando sei uomini morirono a bordo del peschereccio Andrea Gail, travolti da quella che venne poi definita la peggior tempesta di tutti i tempi.

Assassinio sull’Orient Express, ore 21:15 Sky Cinema Crime HD

Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruze Johnny Depp in una storia tratta da uno dei bestseller di Agatha Christie. Il detective Poirot, infatti, si ritrova ad indagare su un omicidio avvenuto su un treno. “Assassinio sull’Orient Express” è il film ideale per chi ama i thriller e i gialli, per una serata da trascorrere all’insegna del mistero insieme a Sky.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Now you see me - i maghi del crimine, ore 21:15 Premium Cinema

Con Michael Caine, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Michael Kelly e la regia di Louis Leterrier va in scena su Premium Cinema un poliziesco ricco di suspense e colpi di scena. Un gruppo di maghi e prestigiatori riceve una carta dei Tarocchi che li identifica e li invita all'appuntamento della vita. Un anno dopo, da un palcoscenico di Las Vegas, i quattro rapinano una banca a Parigi e ricompensano l'entusiasmo del pubblico con una pioggia di banconote. Fermati dall’FBI e poi rilasciati per mancanze di prove, i maghi coltivano un’illusione più grande, che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Spetterà all'agente speciale Dylan Hobbs e alla collega francese dell'Interpol, Alma Dray, scovare il trucco e incastrare gli illusionisti.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ghostbusters - Acchiappafantasmi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Con la regia di Ivan Reitman e un cast composto da Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Rick Moranis e Annie Potts, si va a caccia di fantasmi che infestano New York. L’aumentare delle “turbolenze ectoplasmatiche” fa comprendere che qualcosa di grosso sta succedendo in città e che un minaccioso dio dell’antichità ha l’intenzione di radere al suolo New York: sarà compito dei bizzarri scienziati salvare la città. Il film, campione di incassi in molto paesi, unisce l’interpretazione magistrale degli attori a effetti speciali di alto livello, con battute esilaranti e una sceneggiatura curata fin nei minimi particolari. Non perderlo questa sera su Sky Cinema Comedy!

Musical da vedere stasera in TV

The Greatest Showman, ore 20:15 Sky Cinema Uno +1

Questa sera su Sky Cinema Uno +1 lasciati conquistare da questo eccezionale musical girato nel 2017. La pellicola racconta la straordinaria storia del pioniere dell'intrattenimento P.T. Barnum, che nell'America dell’‘800 creò il suo circo. Il musical, diretto dalla cinepresa di Michael Graceyha vinto anche ai Golden Globe. Con Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il gatto con gli stivali, ore 21:15 Sky Cinema HD Hits

Il gatto con gli stivali, firmato dalla regia di Kimyo Yabuki, è un film d’animazione per tutta la famiglia. In un orfanotrofio di un antico borgo spagnolo, Gatto e Humpty Dumpty crescono come fratelli, con il sogno di trovare un giorno i fagioli magici e arrivare all’oca dalle uova d'oro. Nel frattempo, Humpty imbocca la strada del crimine coinvolgendo anche l’amico ed è proprio in occasione di una rapina che qualcosa va storto e la loro amicizia si rompe. Da allora, Gatto si aggira come un fuorilegge, in cerca di un modo per ripulire il suo nome, mentre Humpty fa squadra con Kitty Zampe di Velluto, una gattina bella e scaltra. Un giorno il destino li rimette insieme, finalmente sulle tracce dei fagioli magici.

Mulan II, ore 20:40 Sky Cinema Family +1

Il secondo film d’animazione firmato Disney legato alla storia dell’eroina cinese Mulan. Shang e Mulan stanno iniziando i preparativi per la festa di matrimonio, ma quando Mushu, lo spiritoso draghetto amico di Mulan, capisce che in seguito alle nozze perderà il suo lavoro di guardiano, inizia a progettare un modo per tenere separati i due innamorati. Intanto, prima che la cerimonia abbia luogo, l’imperatore convoca Shang e Mulan per una missione segreta: devono scortare tre principesse promesse spose fino a una provincia lontana allo scopo di sancire un’alleanza e proteggere la Cina da una nuova minaccia. Nel corso del viaggio Mulan scopre che le tre principesse non hanno nessuna intenzione di unirsi in matrimonio con i futuri sposi e si impegna ad aiutarle anche contro la volontà di Shang.

