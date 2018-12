Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 21 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno (DIRETTA)

Venerdì 20 dicembre lo showcooking più spietato d’Italia giunge al capolinea. Nella finale di Hell’s Kitchen Italia, lo Chef Carlo Cracco metterà alla prova i 4 finalisti con piatti che raccontano le loro ambizioni.

Franco Zeffirelli - Una vita da regista, ore 21:15 Sky Arte

Ripercorriamo la splendida carriera di Franco Zeffirelli attraverso i ricordi del regista e di tanti collaboratori e amici.

Profondo nero di Carlo Lucarelli, ore 21.05 Crime investigation

Carlo Lucarelli torna a parlare dei delitti più efferati commessi in Italia. In questa puntata, ripercorriamo il caso di Pietro Maso, il giovane che il 17 aprile 1991 massacrò i suoi genitori, sconvolgendo l’opinione pubblica.

Affari al buio, ore 21:00 Blaze

Tornano i cacciatori d'aste più agguerriti d'America per aggiudicarsi i magazzini più ghiotti. Gli acquirenti hanno solo cinque minuti per guardare cosa contiene il magazzino, ma senza poterci entrare.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

Nella seconda puntata di “Un dottore a domicilio”, da stasera su lei, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Southampton, dove visitano un parrucchiere con un mal di schiena cronico e un uomo che soffre di psoriasi.

Mad Dog: armi di famiglia, ore 21:00 Discovery Channel

Alle ore 21:00 su Discovery Channel un’altra puntata di “Mad Dog: armi di famiglia”. Nella puntata di stasera, a un marine serve un kit per disinnescare le mine e un sommozzatore ha bisogno di un coltello che funzioni anche sott'acqua.

Area 51 - X Files, ore 21.00 National Geographic

L'Area 51 è uno dei siti più segreti del pianeta. Dopo anni di misteri, la CIA ha declassificato molte informazioni legate alle missioni che si sono svolte nella struttura durante il corso degli anni.

World’s top 5, ore 21:05 Discovery Science

Torna, su Discovery Science, “World’s top 5”, il programma che mette a confronto le più grandi meraviglie meccaniche per stabilire quale è la migliore nel proprio campo.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti sempre più ambiziosi.

La storia delle armi, ore 21:00 History

Attraverso gli esperimenti, riveliamo i segreti delle armi che furono fondamentali durante i conflitti mondiali. Nella puntata di oggi, alcuni esperti testano gli effetti delle armi più' distruttive della Storia recente.

I serpenti più pericolosi, ore 21.00 Nat Geo Wild

Seguiamo Nigel Marven, che va alla ricerca dei serpenti più temuti esistenti sul pianeta. Un sorprendente viaggio intorno al mondo a partire dalle 21:00 su Nat Geo Wild.

Veterinari in prima linea, ore 21:00 Nat Geo People HD

La scuola di veterinaria della Cornell University di Ithaca, NY, è tra le più prestigiose al mondo. Ogni giorno, docenti e studenti salvano la vita di numerosi animali in gravi difficoltà. Seguiamo il duro lavoro di alcuni tra i migliori studenti del corso, mostrando i retroscena della medicina veterinaria.

Serie TV in onda stasera

Le Bureau - Sotto copertura, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic altri due episodi della quarta stagione di “Le Bureau - Sotto copertura”, la serie televisiva francese con protagonista Guillaume “Malotru” Debailly, funzionario dell'intelligence francese della DGSE. Dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura, continua a usare l'identità con la quale ha vissuto in Siria.

Maratona The Young Pope, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, un’intera giornata dedicata alla serie evento, coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law, Diane Keaton e Silvio Orlando. Il giovane Lenny Belardo, alias Pio XIII, è il primo Papa americano della storia. Salito al soglio pontificio, Lenny si dimostrerà un papa controverso, machiavellico e manipolatore.

I delitti del BarLume – Il re dei giochi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 “Il re dei giochi” della serie realizzata da Sky Cinema “I delitti del BarLume”, trasposizione televisiva dei libri di Marco Malvaldi. Massimo è un ex matematico che ha abbandonato l'università per dedicarsi al bar e trasformarlo in un locale alla moda. Ma non ha fatto i conti con Ampelio, Pilade, Gino e Aldo, quattro buontemponi che trascorrono qui le giornate, senza perdere l'occasione per commentare tutto e tutti con il tipico umorismo toscano senza peli sulla lingua.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, gli episodi del finale di stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Un altro episodio, in prima tv della serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Frankie Drake Mysteries - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Comincia su Fox crime “Frankie Drake Mystery”, la serie tv canadese con protagonista Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa nella Toronto degli anni '20. L’investigatrice si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Wrecked, ore 21:09 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:09 altri due episodi della prima stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

“Krypton” è una serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman). Segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Untraditional, ore 21:00 Comedy Central

Fabio Volo è il protagonista di uno show “non tradizionale”, girato tra Milano e New York. Volo interpreta se stesso: un giovane uomo in eterno equilibrio tra vita professionale e privata.

Will & Grace, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 20:55, la quinta stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

American dad, ore 20:30 Fox animation

Dalle 20:30 su Fox animation, due episodi di “American dad”, la serie che racconta le vicende di una famiglia americana dopo l’11 settembre. Protagonisti sono Sam Smith, agente della CIA, sua moglie Francine e i loro due figli adolescenti Hayley e Steve. In più, ci sono l’alieno Roger e Klaus, un uomo nel corpo di un pesce rosso che parla con accento tedesco.

I Simpson, ore 21:25 Fox animation

A partire dalle 21:25 su Fox animation, 4 episodi della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Kaeloo, ore 21:20 DeA kids

A partire dalle 21:20, su DeA kids, continuano gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

Dora and friends: in città, ore 20:50 Nick jr.

Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

A casa dei Loud, ore 21:00 Nickelodeon +1

La serie animata segue le vicende di Lincoln Loud, un bambino di 11 anni creativo, simpatico, coraggioso, onesto e ottimista, che vive in una casa con le sue 10 sorelle, ognuna diversa dall’altra.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Ant Bully - Una vita da formica, ore 20:40 Boomerang

Appena arrivato in una nuova città, il piccolo Lucas Nickle sfoga la sua frustrazione su un nido di innocenti formiche del suo giardino.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:30 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, la Horizon High organizza un ballo in onore di Harry che è stato scagionato, ma Norman chiede a Harry di restare alla Osborn Academy.

