Le Bureau - Sotto copertura 4: Cambio di rotta

Continua la corsa della quarta stagione di Le Bureau - Sotto Copertura , in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia. Sempre in mano ai russi, Malotru fa una proposta a Karlov: il reclutamento di Ellenstein. A Parigi, Marie-Jeanne deve scoprire chi ha hackerato il telefono di Marina, e deve farlo il prima possibile. In Medio Oriente, Jonas e Jean-Paul sono alla ricerca di un sospettato. Sisteron è sicuro: Cesar non è pronto per andare in missione sul campo, e se la sua copertura dovesse saltare sarebbero guai per tutti. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda venerdì 14 dicembre alle 21.15

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4, episodio 5 Karlov sta iniziando a perdere la pazienza. Malotru se ne accorge, e a quel punto suggerisce di provare a reclutare Ellenstein. Se c’è una cosa che Guillame sa fare bene è vagliare tutte le opzioni possibili per tirarsi fuori dai guai, ma i russi sono più imprevedibili del previsto. In Francia, alla DGSE, Marie-Jeanne sta monitorando un attacco informatico. L’obiettivo, ma sarebbe meglio dire la speranza, è scovare la persona che ha hackerato il telefono di Marina. Nel frattempo a Mosul Jonas e Jean-Paul devono riuscire ad attraversare una città che è un campo di guerra per riuscire a raggiungere un misterioso individuo…

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4, episodio 6

Sotto l’occhio vigile di Karlov, Malotru dà inizio al reclutamento di Ellenstein. Risucirà Guillame a portare a termine la missione e a ottenere la fiducia del suo “osservatore”? La situazione è delicatissima, e il fallimento è veramente dietro l’angolo. Alla DGSE, Sisteron sospetta che Cesar non sia pronto per andare in missione e che possa far saltare la sua copertura, con tutte le spiacevoli conseguenze del caso. A Raqqa, che si trova ancora sotto l’occupazione Daesh, Jonas e Jean-Paul si unisco a un battaglione di donne Yazidi per rintracciare un sospettato.