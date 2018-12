Programmi TV da non perdere stasera, sabato 15 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 15 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

X Factor 2018 - Finale, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno, la replica della Finale di X Factor 2018, dal Forum di Assago. Conduce Alessandro Cattelan. Ospiti: Marco Mengoni, Ghali, Thegiornalisti e Muse.

Sky Arte Festival 2018, ore 21:15 Sky Arte

Sky Arte Festival 2018 è stato ambientato a Palermo, capitale italiana della cultura dell’anno. Due giorni di incontri, musica, immagini e idee: pura rigenerazione culturale.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Un’altra puntata dello show condotto da Diletta Leotta. Continua il viaggio tra le campagne d'Italia dove i contadini cercano l'amore tra le pretendenti di città, pronti a cambiare vita.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle loro registrazioni che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi più apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Lillo & Greg: Il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Il mistero dell’assassino misterioso”, un classico giallo inglese, con tanto di maggiordomo.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, ambientata a Ibiza, vediamo le principali cause di malattia tra i turisti sull’isola: troppo sole, troppo mare e troppo sesso.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

La serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Mega terremoti, ore 20:55 National Geographic

In questo programma, alle 20:55 su National Geographic, indaghiamo sui diversi modi che l'uomo ha utilizzato per combattere i terremoti, attraverso le osservazioni, le analisi, le ricerche sugli eventi passati e la costruzione di strutture anti-sismiche.

Gatti contro cani, ore 21:10 Discovery travel & living

In questa puntata, gli esperti incontrano una coppia ansiosa di andare a vivere insieme, nonostante i loro cani e gatti non siano molto d’accordo.

Enigmi alieni - Il mistero della base, ore 21:10 History

Su History, alle 21:10, un’altra puntata di “Enigmi alieni - Il mistero della base”, Marty Lagina e Giorgio A. Tsoukalos esaminano strane statue, misteriose piramidi e gigantesche strutture in Sardegna, che potrebbero nascondere prove legate agli extraterrestri.

Wild Pacifico, ore 21:00 Nat Geo Wild

Scopriamo l'affascinante biodiversità delle isole tra Asia e Australia. Terre meravigliose plasmate dalle forze della natura e popolata da tigri, elefanti e rinoceronti.

Pronto soccorso animali, ore 21:00 Nat Geo People

La clinica veterinaria nel Western Kentucky torna a curare e recuperare gli animali. Ad aiutare Kristin, Nancy e Linda ci sono anche Brigette e Nikki, due giovani esperte di riabilitazione di fauna esotica e selvatica.

Serie TV in onda stasera

Escape at Dannemora, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, la replica del terzo episodio della miniserie tv diretta da Ben Stiller e interpretata da Benicio Del Toro e Patricia Arquette. Sette episodi ispirati alla fuga dal carcere di due detenuti del Clinton Correctional Facility nell’estate del 2015. Ad aiutarli, una donna impiegata nella sartoria del penitenziario, con cui entrambi avevano avuto rapporti sessuali in cambio di favori.

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Altre due puntate della seconda stagione di “Romanzo criminale”, una produzione originale Sky sulle vicende della Banda della Magliana. In questa seconda stagione vediamo il riposizionamento della banda in seguito alla morte del Libanese.

Mayans M.C., ore 21.00 Fox

Su Fox la replica di altri due episodi di “Mayans M.C.”, la serie spin-off di “Sons of Anarchy” che segue le vicende di un altro club di motociclisti fuorilegge, il Mayans Motorcycle Club.

Hawaii Five - 0, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, due episodi della terza stagione di “Hawaii Five - 0”, reboot di “Hawaii Squadra Cinque Zero”, serie tv andata in onda dal 1968 al 1980. La serie segue le vicende di un’unità di polizia d'élite istituita per combattere il crimine nello stato delle Hawaii.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

Marlon - 1^ TV, ore 21:09 Premium Joi

Altre due puntate, su Premium Joi, della seconda stagione di “Marlon”, la serie televisiva con protagonista una coppia divorziata, Marlon e Ashley, che provano a rimanere in buoni rapporti per salvaguardare Marley e Zack, i loro due figli.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Un altro episodio della prima serie di “Containment”, alle 21:15 su Premium Action. La serie segue le storie e la lotta per la sopravvivenza di alcune tra le 4000 persone rimaste bloccate all'interno della zona delimitata a causa dello scoppio di un’improvvisa epidemia.

Will & Grace, ore 20:55 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 20:55, “Will & Grace”, la serie che, dopo 11 anni, riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:55 Fox Comedy

Alle 21:55 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:05 Fox Animation

A partire dalle ore 21:05 su Fox Animation, cinque episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

L’Ape Maia, ore 21:20 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, ore 21.00 Nickelodeon

Su Nickelodeon un altro episodio della serie con protagonisti i quattro gemelli Nicky, Ricky, Dicky e Dawn Harper. La rivalità tra loro è sempre molto forte, perché ogni fratello è diverso dall’altro, ma riescono sempre a restare uniti per superare le difficoltà di ogni giorno.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon +1

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

Teen Titans Go!, ore 20:30 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby Doo e il mistero del wrestling, ore 20:40 Boomerang

Shaggy e Scooby hanno vinto i biglietti per l'epico evento WrestleMania ma una volta giunti nella WWE City ci sarà un terribile orso rosso a minacciarli.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Ducktales, ore 21:10 Disney Channel

Su Disney Channel, altri due episodi di “Ducktales”, la serie che vede come protagonisti Paperon de’ Paperoni, Paperino e tutti i personaggi che ruotano intorno ai paperi più famosi dei fumetti.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, la Horizon High organizza un ballo in onore di Harry che è stato scagionato, ma Norman gli chiede di restare alla Osborn Academy.

