Nuovo appuntamento con l'avvincente Escape at Dannemora , la miniserie diretta e prodotta da Ben Stiller con Patricia Arquette, Benicio del Toro e Paul Dano. Richard Matt e il suo protetto David Sweat cominciano seriamente a mettere in atto il loro piano di fuga. Per prima cosa bisogna studiare bene la struttura del carcere, e capire da quale parte è meglio passare. Si tratta ovviamente di una situazione stressante e frustrante per entrambi: Matt rinchiuso lì da anni, si è reso conto che, grazie a Tilly e a David, finalmente il momento di andarsene da lì potrebbe essere arrivato per davvero, mentre Sweat, dal canto suo, sa bene che non ci sarà nessun trasferimento per lui, dunque l'unica è tentare la fuga. Bisogna però farsi forza e non farsi prendere dallo sconforto: chi la dura la vince. E loro vinceranno. Tilly, ormai dentro fino al collo in un calderone di pessime scelte, non può più tirarsi indietro. Non perdere il terzo episodio, in onda martedì 11 dicembre alle 21.15 in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic