X Factor 2018: tutto il meglio della gara

Il vincitore di X Factor 2018 è Anastasio, che ha battuto nella sfida finale Naomi, seconda classificata. In una serata densa di emozioni, ospiti e tanta musica, vediamo quali sono stati i momenti più belli della gara.

Apertura con Heroes di David Bowie

Dopo aver ricordato, a inizio puntata, le vittime della strage di Corinaldo, il programma è partito ufficialmente. A dare il via alla finale di X Factor tutti e 4 i finalisti, che hanno cantato, ognuno con il suo stile, “Heroes” di David Bowie. Verso la fine della performance, anche il conduttore Alessandro Cattelan non ha saputo resistere alla magia di questo brano e ha cantato insieme ai ragazzi qualche strofa del brano. Subito dopo, il primo grande ospite della Finale, Marco Mengoni, ha regalato al pubblico del Forum la sua “Voglio”, con un coro di eccezione: i finalisti di X Factor 2018.

 

I duetti con Marco Mengoni

La gara comincia sul serio con la prima manche, quando i 4 finalisti questa edizione di X Factor hanno cantato proprio con Marco Mengoni alcuni successi del cantante lanciato proprio dalla trasmissione. E così ha duettato con Luna Melis su “Ti ho voluto bene veramente”, con Anastasio su “Guerriero”, con i Bowland su “Io ti aspetto” e con Naomi su “L’essenziale”. Alla fine delle incredibili performance con Marco Mengoni, Alessandro Cattelan ha dovuto annunciare il primo eliminato della gara: i Bowland, quarti classificati a X Factor 2018.

 

Il “Best of” dei finalisti di X Factor 2018

Rimasti in tre, i finalisti della dodicesima edizione di X Factor hanno cantato un medley dei loro cavalli di battaglia, un “best of” di tutte le esibizioni dei Live. Ad aprire la seconda manche è Anastasio, che ha cantato un mash up di “Se piovesse il tuo nome” di Elisa, “Generale” di Francesco De Gregori e “Another brick in the wall” dei Pink Floyd, canzone che aveva letteralmente fatto impazzire il suo giudice Mara Maionchi ai Live.

 

Seconda ad esibirsi è Luna Melis che, con un look rinnovato, ha presentato sul palco del Forum di Assago tre dei brani che ha interpretato durante il suo percorso a X Factor. Si parte con un mash up di “God is a woman” di Ariana Grande e “I do” di Cardi B, per arrivare all’intensa “Blue jeans” di Lana del Rey, per finire con “Mica Van Gogh” di Caparezza.

 

Ultima ad esibirsi è Naomi, la concorrente di Fedez, che ha ripercorso le tappe del suo viaggio all’interno della manifestazione con “Bang Bang” di Jessie J., “Look at me now” di Chris Brown e Busta Rhymes e “Never enough” di Loren Allred. La soprano pop di X Factor 2018 ha scoperto, nel corso del talent, di avere una naturale predilezione per il rap e per il flow e il pubblico ha mostrato di apprezzarla.

 

I finalisti di X Factor 2018 sono Anastasio e Naomi: gli inediti

Il televoto aggiudica il terzo posto della dodicesima edizione di X Factor a Luna, che termina la sua avventura all’interno del programma. A sfidarsi nella manche finale, a suon di inediti, sono Anastasio e Naomi. Per il primo, il momento dell’inedito “La fine del mondo” rappresenta la degna conclusione di un percorso iniziato alle Auditions proprio con questo brano che aveva colpito subito i quattro giudici. Nel giorno dell’uscita del video ufficiale, Anastasio conquista anche il disco d’oro per il suo singolo ed è chiaro a tutti che, a prescindere dal risultato finale, il rapper-cantautore è la vera rivelazione di X Factor 2018.

 

Se Anastasio è la rivelazione di X Factor 2018, Naomi può essere considerata la sorpresa inaspettata. Se tutti si aspettavano da sempre di vedere il rapper al Forum, Naomi è la concorrente che ha sbaragliato tutti i pronostici superando tutti i ballottaggi. Talento indiscutibile, è stata spesso penalizzata dalla scelta di brani non adatti a valorizzarla ma con le ultime assegnazioni, ha scoperto di essere un vero portento nel rap, che l’ha portata dritta in Finale. Il suo inedito è “Like The Rain (Unpredictable)”, un brano che mette in luce le sue doti vocali e la sua personalità.

 

Anastasio è il vincitore di X Factor 2018

Dopo gli ultimi grandi ospiti della serata, i Muse, che hanno presentato - per la prima volta in Italia - il loro nuovo singolo “Pressure”, Alessandro Cattelan ha annunciato il vincitore di X Factor 2018. Dall’entusiasmo del pubblico al Forum di Assago, dalle visualizzazioni dei suoi video e dagli streaming del suo inedito, l’esito del televoto non poteva che essere a favore di Anastasio, che si aggiudica la vittoria alla dodicesima edizione di X Factor.