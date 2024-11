Ghali in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Sul palco del Palapartenope, il cantante milanese d'origini tunisine porterà 30 canzoni. Il motto del suo tour? "Piangi ma cammina". Perché, spiega, in questi tempi bui non possiamo che accendere la luce

Martedì 12 novembre, il tour di Ghali fa tappa al Palapartenope di Napoli. Insieme a lui ci sarà Rich Ciolino, l'extraterreste che - lo scorso 24 gennaio - ha fatto il suo debutto proprio tra le strade di Chiaia.

Ghali a Napoli

Il tour 2025 di Ghali è qualcosa che mai, prima d'ora, il rapper aveva portato in scena. Il suo concerto di Napoli, così come le altre tappe del tour, sarà ricco di highlights che in realtà rappresentano il suo mondo: momenti belli e indimenticabili, destinati a lasciare il segno, ma anche momenti intimi, a stretto contatto con il pubblico.

Impegnato a raccogliere fondi per Mediterranea, ong impegnata nel salvataggio dei migranti a cui lui stesso ha regalato una nave, Ghali - dal palcoscenico - lancia messaggi d'amore e di pace. Per lui, il silenzio di fronte al genocidio in corso a Gaza, non è ammissibile. E non ha mai avuto paura a dirlo. Lo ha fatto al Festival di Sanremo, lo ha fatto sul palco, lo ha fatto con un microfono in mano. "Dobbiamo autoalimentarci, perché non è detto che ci sia sempre qualcuno pronto a tirarci su o a darci una mano. Questa forza di brillare, di credere in sé, non solo aiuta noi stessi, ma anche chi ci guarda, perché il coraggio è contagioso", ha detto.