X Factor 2018, la finale: ecco chi sono i concorrenti finalisti

A poche ore dalla Finale di X Factor 2018, ecco i nomi dei 4 finalisti del talent. La finale di X Factor 2018 è giovedì 13 dicembre alle ore 21:15 in diretta in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 e 11)

Sono partiti in 12 al primo Live e sono arrivati in Semifinale in 6, giocandosi, nella penultima puntata, un posto al Forum di Assago per la Finale di X Factor 2018. Ce l’hanno messa tutta, sfidandosi a suon di inediti e cavalli di battaglia e, fino all’ultimo ballottaggio, hanno mostrato di essere pronti per entrare nell’industria discografica. Ecco chi sono i 4 concorrenti finalisti di X Factor 2018, tra loro c’è il vincitore di questa edizione.

I BowLand sono finalisti di X Factor 2018

I primi ad aggiudicarsi un posto nella Finale di X Factor 2018 sono stati i BowLand, il trio iraniano che ha ammaliato tutti fin dalla prima esibizione. Unico gruppo rimasto in gara, i BowLand hanno portato, settimana dopo settimana, il loro sound sensuale ed esotico in un programma in prima serata. È il loro giudice Lodo Guenzi a dare una definizione dei BowLand e della loro musica: «Tre persone cresciute in Iran, a metà tra i due mondi, che riescono a raccontare una musica aperta, fatta di commistioni. L’abbattimento dei confini: questo è il senso della musica in una società in cui i confini si provano a innalzare». I BowLand sono composti da Leila, la cantante dalla voce calda e ipnotica, Pejman Fa, con cui forma una coppia nella vita, e Saeed Aman. I tre ragazzi vengono da Teheran ma vivono a Firenze da alcuni anni. La band ha all’attivo già un album, “Floating Trip”, uscito nel 2017. Da quest’album, i BowLand hanno estratto il loro inedito, “Don’t stop me”, un brano che Lodo Guenzi definisce “ipnotico”. La band ha affrontato il percorso a X Factor acquisendo sempre più consapevolezza delle proprie capacità: «Questa esperienza ci ha aiutato a credere molto di più nella nostra identità», sono le parole dei Bowland a poche ore dalla Finale. E sul rapporto di questi mesi con il loro giudice affermano: «Lodo ci ha sempre compresi bene, ha sempre descritto bene il nostro progetto».



Il rap dell’alieno Anastasio arriva dritto in finale

Un altro dei concorrenti che ha lasciato i giudici senza parole sin dalla prima esibizione è Anastasio. Il ventunenne Marco Anastasio, di Meta di Sorrento, è sicuramente uno degli autori più brillanti che siano mai saliti sul palco di un talent in Italia. La capacità di giocare con le parole e riscrivere, settimana dopo settimana, capolavori della musica italiana e internazionale, non hanno mai lasciato dubbi sulla sua presenza sul palco del Forum di Assago. Da “Generale” a “Se piovesse il tuo nome”, da “Mio fratello è figlio unico” a “The Wall”, le cover di Anastasio non sono delle semplici interpretazioni, ma delle riscritture che danno origine a dei brani nuovi ma rispettosi degli orginali. Anastasio è il vero outsider di questa edizione di X Factor, a partire dal suo nome d’arte, come racconta lui stesso: «Un rapper che si chiama col suo cognome non è molto convenzionale, è più da cantautori. Un po’ è per mettere un piede anche nel cantautorato e un po’ è per sembrare un alieno da entrambe le parti». Il rapper-cantautore è stato apprezzato a ogni esibizione da tutto il tavolo dei giudici, è riuscito a cambiare ogni settimana rimanendo unico e sempre fedele a se stesso. Con Mara Maionchi c’è un bel rapporto, Marco ha seguito sempre i consigli del suo giudice, lavorando sulla voce e sull’interpretazione. Il suo inedito è “La fine del mondo”, un brano che Anastasio ha portato alle Auditions e che gli ha permesso di entrare a far parte del programma e arrivare dritto in Finale.



Naomi sbaraglia i pronostici e va al Forum

Se c’è un nome che nessuno si aspettava di vedere alla Finale di X Factor 2018, è quello di Naomi. Ma non perché non sia talentuosa, anzi, le sue doti vocali sono state sempre ben evidenti a tutti, sin dalle Auditions, quando ha sbalordito giudici e pubblico. Naomi Rivieccio però è la concorrente che è andata più volte al ballottaggio, uscendone sempre vincitrice. Insieme al suo giudice Fedez, la giovane 26enne napoletana ha fatto un percorso insolito ma la “svolta” c’è stata al sesto Live, quando Naomi ha lasciato tutti senza parole con l’interpretazione di“Look at me now” di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes. È stato proprio Fedez a ridare a Naomi la forza per continuare il suo percorso all’interno del programma, dandole «gli abbracci più forti che abbia mai ricevuto nella mia vita». Da un background “impostato” dovuto agli studi di canto lirico, la concorrente è approdata al pop e al rap con una naturalezza tale da farla arrivare alla Finale. Il suo inedito è “Like the rain (Unpredictable)”, scritto da Felice Zampaglione.



Luna vince il ballottaggio e va in finale

Ultima concorrente ad andare alla finale di X Factor 2018 è Luna Melis. La sedicenne sarda ha dovuto sudare per avere il suo posto al Forum. Alla fine della seconda esibizione in semifinale, infatti, Luna è andata al ballottaggio con Leo Gassmann, uscendone vincitrice. Nonostante la giovane età, la cantante ha già una padronanza del palco da fare invidia a una professionista e il suo giudice Manuel Agnelli la considera la concorrente con la maggiore maturità artistica presente nel programma. Oltre a essere dotata di una voce straordinaria, Luna suona il piano e sta imparando a scrivere i suoi pezzi. È fidanzata con un ragazzo di origini americane e, infatti, nel suo inedito “Los Angeles”, la ragazza racconta la propria esperienza personale. La forza di Luna è nella sua energia e nel suo entusiasmo, con cui affronta ogni giorno le sfide che la vita le presenta. Unica concorrente in Finale della squadra di Manuel Agnelli, anche Luna aspira a essere la vincitrice di X Factor 2018.



La finale di X Factor 2018 è giovedì 13 dicembre alle ore 21:15 in diretta in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 e 11)