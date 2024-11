Scomparsa Chanel Banks, l’attrice di Gossip Girl

Negli Stati Uniti, sui media ma soprattutto online sulle piattaforme social, si discute della scomparsa di Chanel Banks , attrice statunitense nota al pubblico per alcuni ruoli televisivi, il più importante dei quali è quello in Gossip Girl, il teen drama di culto in onda negli anni Dieci del Duemila. Banks avrebbe fatto sparire le sue tracce da ormai due settimane, rendendosi reperibile l'ultima volta lo scorso 30 ottobre . Il dettagli della sua scomparsa sono stati diffusi da una sua parente, sua cugina Danielle Tori Singh , che afferma che Banks non si allontana mai senza prima avvisare i suoi familiari. Ecco cosa sappiamo sul caso.

La denuncia della cugina dell'attrice

La scomparsa di Chanel Banks, l'attrice famosa presso il grande pubblico per il ruolo di Sawyer Bennett in Gossip Girl, sta mobilitando i fan e gli utenti sui social, molti dei quali hanno preso parte alla raccolta di fondi aperta da sua cugina Danielle Tori Singh, per ritrovare la donna di trentasei anni di cui non si hanno notizie dal 30 ottobre scorso.

La cugina dell'attrice si è allarmata quando si è resa conto di non sentire Banks da diversi giorni. Le visite al suo appartamento, effettuate il 7 e l'8 novembre, hanno messo lei e sua madre ancora più in agitazione.

Nell'appartamento dell'attrice tutto risultava a posto. Banks ha lasciato lì le chiavi della sua auto e il suo cagnolino, dal quale pare non fosse abituata a separarsi mai. Le uniche cose mancanti erano il telefono cellulare e il suo laptop.

Da quanto si apprende dal resoconto postato dalla cugina dell'attrice su GoFoundMe, Banks risulta registrata tra le persone ufficialmente scomparse in California.

Il marito dell'attrice, che si è sposata circa un anno fa, si rifiuterebbe di collaborare. Danielle Tori Sigh ha parlato di un incontro avuto con l'uomo, di cui non rende pubblico il nome, dal quale ha ricevuto risposte vaghe e misteriose sulla sparizione di sua cugina. L'uomo aveva delle ferite visibili sul volto e sulle braccia.