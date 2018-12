X Factor, ecco la compilation con gli inediti: tutte le canzoni

Dal 14 dicembre in tutti gli store di musica sarà in vendita la compilation di X Factor 12 con 8 inediti

È prevista per venerdì 14 dicembre l’uscita dell’esclusiva compilation di X Factor 12, contenente i brani degli otto talenti giunti fino alla fase di presentazione degli inediti. Oltre alle canzoni dei quattro finalisti (Anastasio, i BowLand, Luna e Naomi) saranno presenti i singoli di Leo Gassmann, Sherol Dos Santos, Martina Attili e Renza Castelli. Sempre il 14 dicembre, arriveranno nei negozi di musica anche i quattro EP dei finalisti di questa stagione del programma di Sky. Giovedì 13 dicembre, invece, andrà in onda la puntata finale di X Factor, che sarà trasmessa dal Mediolanum Forum di Assago (MI) a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre, ai canali 311 o 11.

La compilation di X Factor 12

La compilation arriverà nei negozi di musica sia fisici che digitali il 14 dicembre e successivamente alla messa in onda della puntata finale, che decreterà il vincitore di X Factor per questa stagione. La copertina della compilation riporta in primo piano la simbolica “X” del programma e sotto le foto dei concorrenti presenti nel disco. L’album contiene 8 tracce, cioè le canzoni dei cantanti che sono riusciti ad arrivare alla fase del programma che permette a ciascuno di presentare un brano inedito.

La tracklist della compilation di X Factor

“La Fine del mondo” - Anastasio “Cherofobia” – Martina Attili “Don’t stop me” – BowLand “Cielo inglese” – Renza Castelli “Non ti avevo ma ti ho perso” – Sherol Dos Santos “Piume” – Leo Gassmann “Los Angeles” – Luna “Like the rain (Unpredictable)” – Naomi

Gli EP di Anastasio, BowLand, Luna e Naomi

La tracklist degli EP dei quattro finalisti di X Factor non è stata ancora rivelata, ma sicuramente oltre all’inedito saranno presenti anche le cover più performanti, portate sul palco del programma nel corso delle puntate. Inoltre, per uno dei finalisti, è arrivato un’importante riconoscimento: Anastasio, infatti, ha già ricevuto il suo primo Disco d’oro digitale con il singolo “La fine del mondo”.

La finale di X Factor e gli ospiti

Intanto i fan dell’esclusivo talent firmato Sky si preparano alla puntata finale di questa 12esima stagione, che si terrà giovedì 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago e che vedrà sfidarsi i quattro finalisti rimasti in gara: Luna, Naomi, Anastasio e i BowLand. Il programma andrà in onda alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre, ai canali 311 o 11, dove sarà possibile vedere anche lo speciale “Ante Factor” in onda dalle 20:25. Nel corso della puntata saliranno sul palco anche i Muse, i Thegiornalisti, Ghali e Marco Mengoni, che insieme a Tom Walker presenterà il nuovo singolo “Hola (I say)”. Si conclude così una stagione ricca di soddisfazioni per il programma di Sky Uno, che è riuscita a battere diversi record, sia per il numero di ascolti che per il numero di votazioni. Inoltre, X Factor 12 ha avuto un riscontro molto favorevole tra i giovanissimi ed è stato il programma più commentato della stagione televisiva, con l’hastag #xf12. Molte soddisfazioni arrivano anche per i brani inediti, che su Spotify hanno superato i 16 milioni di Stream, merito anche del singolo “La Fine del mondo” di Anastasio, che sta conquistando diverse classifiche.