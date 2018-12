10 cose da sapere prima della finale di X Factor 2018 di stasera

Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 e 11) con la finalissima di X Factor 2018: a sfidarsi presso il Mediolanum Forum di Assago sono Luna Melis, i Bowland, Anastasio e Naomi.

SCOPRI cosa è successo alla semifinale in 4 minuti

Ecco 10 cose da sapere per arrivare preparati alla puntata della finale di X Factor 2018 di stasera.

1. I finalisti di X Factor 2018

I giudici Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi si sfidano ad armi pari, arrivando alla finale di X Factor 2018 con un talento per categoria. A contendersi la vittoria sono Luna Melis delle Under Donne, i Bowland fra i Gruppi, Anastasio degli Under Uomini e Naomi degli Over.

2. X Factor 2018, la finale: la prima manche di gara con Marco Mengoni

Durante la prima manche i quattro finalisti si esibiranno al fianco di Marco Mengoni, ospite della finale di X Factor 2018. Uno dei concorrenti sarà eliminato alla fine di questa prima fase.

3. X Factor 2018, la finale: sfida a tre nella seconda manche

Solo tre concorrenti accederanno alla seconda manche di gara della finale di X Factor 2018, dove i ragazzi presenteranno il Best of, ovvero un medley di tre fra i brani presentati nel corso della gara che più li rappresentano. Anastasio unisce la rabbia rap allo spessore da cantautore e sceglie come suo Best of “Se piovesse il tuo nome”, “Generale” e “The Wall”, mentre i Bowland cantano “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “Senza un perché” e “Seven Nation Army”. Luna ci prova con “Mica Van Gogh”, “God is a Woman” e “Blue Jeans” e Naomi con “Bang Bang”, “Look at me now” e “Never enough”.

4. X Factor 2018, la finale: inediti verso la vittoria

A questo punto della gara i concorrenti rimangono in due: i cantanti si giocheranno il tutto e per tutto intonando il loro inedito, già in rotazione nelle radio e disponibile su Spotify. Ricordiamo l'inedito dei Bowland intitolato “Don’t Stop Me”, quello scritto da Anastasio “La fine del mondo”, “Like The Rain (Unpredictable)” di Naomi e “Los Angeles” di Luna . Gli inediti anche quest’anno hanno registrato numeri record su Spotify, totalizzando ad oggi 16 milioni di streaming.

5. X Factor 2018, il palco della finale

Il Mediolanum Forum di Assago ospiterà la finale di X Factor 2018. I concorrenti si esibiscono su un palco di 800 metri quadrati con 750 teste mobili ad illuminarlo. A dominare la scena un led di 350 mq alto fino a 17 metri, il più alto mai installato al Forum, che ha richiesto il lavoro in contemporanea di più di 200 tecnici e 72 ore di allestimento.

6. X Factor 2018, Marco Mengoni ospite della finale

Dopo l’uscita in tutta Europa di “Atlantico”, il nuovo album che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana, ottenendo già il disco d’oro, Marco Mengoni torna da super ospite sul palco che lo ha visto vincitore quasi dieci anni fa. Marco canterà il nuovo singolo “Hola (I say) feat. Tom Walker” duettando con il breakout artist inglese che ha avuto più successo nel mondo in questo 2018 con la hit multiplatino “Leave A Light On”, nell’attesa di rivederlo al Mediolanum Forum con le tre date di maggio di “Atlantico Tour”, due delle quali già sold out in tempi record.

7. Gli ospiti internazionali della finale di X Factor 2018: i Muse

I Muse saranno i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018. La band da 20 milioni di album venduti in tutto il mondo e vincitrice di 2 Grammy Awards presenterà per la prima volta in Italia “Pressure”, il nuovo singolo tratto dal nuovo e ottavo album ‘Simulation Theory’, pubblicato il 9 novembre ed entrato ai vertici delle classifiche di vendita in tutti i Paesi. I Muse torneranno in Italia nell’estate del 2019 con le preannunciate date di Milano e Roma.

8. X Factor 2018: i The Giornalisti alla finale

Sul palco della finale di X Factor 2018 ci saranno anche i Thegiornalisti, la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni. La band conta oltre 150 milioni di streaming e oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. “LOVE”, il loro ultimo lavoro, ha esordito al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia e in pochissimo tempo è stato certificato disco d’oro. Sul palco della finale si esibiranno con un medley dei loro ultimi successi.

9. Ghali ospite a X Factor 2018

Alla finale di X Factor 2018 si esibrà anche Ghali, nuova stella della scena musicale italiana che vanta numeri straordinari sui social e su tutte le piattaforme (i suoi video hanno superato i 500 milioni di views su Youtube). Dopo aver riempito le arene indoor di tutta Italia, Ghali sarà ospite della finale di X Factor e porterà sul palco un medley di “Habibi” e “Cara Italia”, due brani che rappresentano appieno il percorso fatto fino ad oggi da Ghali che, nei prossimi mesi, sarà impegnato con la produzione delle canzoni che andranno a comporre il nuovo disco che uscirà nel 2019.

10. X Factor 2018, un successo di ascolti

In termini di ascolti, X Factor 2018 conferma il suo successo, forte di una media per l’intera edizione, tra audizioni e live, di oltre 3 milioni 400 mila spettatori medi nei sette giorni. In evidenza i Live che quest’anno raccolgono in media su Sky Uno 1 milione 262 mila spettatori ogni giovedì sera fino alla puntata del 6 dicembre, che ha segnato il record stagionale ed è stata la semifinale più vista di sempre su Sky con 1 milione 343 mila spettatori medi. Inoltre, il Daily di X Factor condotto da Benji&Fede ha ottenuto una media di 288 mila spettatori nei sette giorni.