X Factor 2018, Ghali ospite della finale

Sono tanti gli ospiti attesi per la Finale di X Factor 2018 sul palco del Mediolanum Forum di Assago (MI), Alessandro Cattelan li ha già annunciati nel corso della Semifinale ma ora ve li presentiamo di nuovo, uno a uno. A chiudere l’ultima puntata di questa edizione sarà Ghali, un talento che supera i confini di genere della scena rap da cui proviene. La sua performance andrà in onda insieme alle esibizioni dei quattro finalisti: Anastasio, BowLand, Luna e Naomi. Chi sarà il vincitore di X Factor 12? Per scoprirlo l’appuntamento è giovedì 13 dicembre alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Il successo di Ghali, dal rap alla trap

Ghali, classe 1993, è nato e cresciuto a Milano. Figlio di genitori tunisini, nei suoi testi non mancano riferimenti alle sue origini con l’uso di termini propri della lingua araba. Ghali Amdouni, questo è il suo nome completo, si è avvicinato all’hip hop con lo pseudonimo Fobia, diventato poi Ghali Foh. Solo nel 2015 il rapper ha cambiato definitivamente il suo nome d’arte in Ghali. Il suo successo è nato sul web, dove anno dopo anno ha raccolto sempre più fan colpiti dalla sua musica. Il disco d’esordio si intitola “Album” ed è uscito nel 2017, prodotto da Charlie Charles (ad ora, ha conquistato il triplo disco di platino). A seguito di questa fortunata prima pubblicazione discografica è uscita anche la raccolta “Lunga vita a Sto”, che contiene brani realizzati dal 2014 al 2016, negli anni prima del debut. A gennaio 2018 è arrivato il singolo “Cara Italia”, che si è subito guadagnato la prima posizione nella top 200 chart di Spotify e in un solo giorno ha raggiunto 4.200.000 visualizzazioni su YouTube (attualmente conta oltre 102 milioni di views). A maggio 2018 sono stati pubblicati altri due nuovi singoli: “Peace & Love” in featuring con Sfera Ebbasta e Charlie Charles e “Zingarello”, l’ultima uscita di Ghali, realizzata in collaborazione con Sick Luke (beatmaker e produttore della Dark Polo Gang). Le sue canzoni hanno conquistato il pubblico grazie al giusto mix di orecchiabilità e testi che riescono ad affrontare, con ironia, forti temi d’integrazione sociale e culturale. Ghali è già stato protagonista sul palco del Forum di Assago in occasione della tappa milanese del suo ultimo tour, ed ora ci tornerà davanti al pubblico della Finale di X Factor 12.

I progetti futuri di Ghali

Il rapper milanese ha appena concluso il suo “Ghali in tour” 2018 nei palazzetti di tutta Italia. I live sono stati un vero e proprio spettacolo, Ghali ha voluto celebrare la sua scalata al successo con una riflessione dal passato al presente e un chiaro invito a credere sempre nei propri sogni: tra flashback dell’infanzia, visioni e momenti esoterici, animazioni stile cartoon. Durante il tour è stato fatto anche un importante annuncio sull’arrivo del nuovo disco: il secondo album della carriera di Ghali arriverà nel 2019. Prima che si chiuda di nuovo in studio a registrare, non perdetevelo sul palco della Finale di X Factor 2018.