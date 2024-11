Milano, il 23 novembre tornano i SIAE Music Awards al Superstudio Più

Dopo il successo della prima edizione, torna l’appuntamento con i SIAE Music Awards nei giorni della Milano Music Week, nel cuore del quartiere Tortona, per unire l’industria musicale nel nome della creatività. L’evento 2024 verrà presentato da Amadeus. Il presidente della SIAE Salvatore Nastasi: "Siamo dalla parte di chi crea"

Tornano i SIAE Music Awards, i premi che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all’estero. L’appuntamento con l’eccellenza della musica italiana è sabato 23 novembre, nei giorni della Milano Music Week, al Superstudio Più di Milano, nel cuore del quartiere Tortona, che si accenderà per unire l’industria musicale nel nome della creatività. L’edizione 2024 è affidata ad Amadeus. Direzione artistica e creativa sono di LaTarma Entertainment, la produzione a cura di Live Nation. L’accompagnamento live è a cura del Maestro Valeriano Chiaravalle, mentre il catering dell’evento è firmato dallo chef Carlo Cracco.

Nastasi: “SIAE dalla parte di chi crea” “Dopo il successo della prima edizione, siamo ancora più convinti che premiare gli Autori e gli Editori dei brani più ascoltati, ballati, cantati, riprodotti - in una parola: vissuti – sia il naturale completamento di quello che facciamo ogni giorno: stare dalla parte di chi crea. I SIAE Music Awards sono nati per celebrare la struttura portante della nostra Società e del nostro patrimonio culturale, per rendere omaggio alle personalità che hanno costruito la storia della musica e che ancora oggi sono la fonte creativa del mondo musicale nazionale e non solo”, dice il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

Amadeus: “SIAE Music Awards sono un’eccellenza” “La musica mi ha accompagnato per tutta la mia vita e la mia carriera, dai miei esordi in radio negli Anni Ottanta per arrivare alla televisione e ai grandi appuntamenti, come il Festival di Sanremo. Tutto questo – spiega Amadeus - mi ha dato nel tempo la possibilità non solo di amare sempre più la musica italiana ma di conoscerne e riconoscerne le potenzialità e la forza. Sono molto contento di essere stato chiamato a condurre questa serata dedicata alla celebrazione degli autori e degli editori italiani. I SIAE Music Awards sono il riconoscimento di un’eccellenza che il mondo ci invidia e con cui al mondo ci raccontiamo”.