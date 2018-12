Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 7 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno (DIRETTA)

Una nuova entusiasmante puntata dello showcooking più spietato d’Italia, in onda tutti i venerdì. I sette cuochi delle due brigate raggiungono il J. W. Mariott Venice Resort & Spa di Venezia: sarà proprio qui che il vincitore di questa edizione di Hell's Kitchen diventerà Executive Chef. Ospite della puntata, Chef Frederik Berselius.

Leonard Bernstein - Le due anime di un genio, ore 21:15 Sky Arte

In questo documentario diretto da T. von Steinaecker, scopriamo la vita si Leonard Bernstein, direttore d'orchestra di fama internazionale, grande ambasciatore della musica classica e celebre compositore.

Profondo nero di Carlo Lucarelli, ore 21.05 Crime investigation

Carlo Lucarelli torna a parlare dei delitti più efferati commessi in Italia. In questa puntata, ripercorriamo il caso di Francesca Alinovi, il cui corpo viene trovato sul pavimento del suo piccolo appartamento a Bologna il 15 giugno 1983. Per ucciderla, le sono state inferte 47 coltellate.

I am a killer - Nel braccio della morte, ore 22:00 Crime investigation

Alle 22:00 un altro episodio di “I am a killer - Nel braccio della morte”, la serie che racconta la storia dei detenuti condannati a morte per omicidio capitale. In questa puntata, la storia di Wayne, a cui è stata annullata la condanna a morte e cerca un nuovo riscatto.

Affari di famiglia, ore 21.05 Blaze

A partire dalle 21.05, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma è ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas, di proprietà della famiglia Harrison. Il vecchio, la volpe, lo smilzo e Chumlee cercano di assicurarsi i migliori affari acquistando e vendendo gli oggetti più disparati, ognuno con la sua storia.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Chiara. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Chiara?

Mad Dog: armi di famiglia, ore 21:00 Discovery Channel

Alle ore 21:00 su Discovery Channel un’altra puntata di “Mad Dog: armi di famiglia”. Nella puntata di stasera, un tiratore scelto vuole un fucile a lunga gittata che riesca a colpire a circa 3 chilometri di distanza.

Mega fabbriche - Ferrari, ore 20.55 National Geographic

In questa nuova puntata di “Mega fabbriche” entriamo nella fabbrica della Ferrari, dove viene prodotta la nuova FF. Sarà la prima Ferrari a quattro posti, con i motori più potenti della storia della casa automobilistica di Maranello.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, sveliamo uno dei più grandi progetti idroelettrici del mondo, la rete elettrica di Rio De Janeiro.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti sempre più ambiziosi.

La storia delle armi, ore 21:00 History

Attraverso gli esperimenti, riveliamo i segreti delle armi che furono fondamentali durante i conflitti mondiali. Nella puntata di oggi, alcuni esperti esaminano quale impatto avranno le armi realizzate con stampanti 3D.

I serpenti più pericolosi, ore 21.00 Nat Geo Wild

Seguiamo Nigel Marven, che va alla ricerca dei serpenti più temuti esistenti sul pianeta. Un sorprendente viaggio intorno al mondo a partire dalle 21:00 su Nat Geo Wild.

Veterinari in prima linea, ore 21:00 Nat Geo People HD

La scuola di veterinaria della Cornell University di Ithaca, NY, è tra le più prestigiose al mondo. Ogni giorno, docenti e studenti salvano la vita di numerosi animali in gravi difficoltà. Seguiamo il duro lavoro di alcuni tra i migliori studenti del corso, mostrando i retroscena della medicina veterinaria.

Serie TV in onda stasera

Le Bureau - Sotto copertura, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic altri due episodi della quarta stagione di “Le Bureau - Sotto copertura”, la serie televisiva francese con protagonista Guillaume “Malotru” Debailly, funzionario dell'intelligence francese della DGSE. Dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura, continua a usare l'identità con la quale ha vissuto in Siria.

The Young Pope, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, altri due episodi della serie evento, coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law, Diane Keaton e Silvio Orlando. Il giovane Lenny Belardo, alias Pio XIII, è il primo Papa americano della storia. Salito al soglio pontificio, Lenny si dimostrerà un papa controverso, machiavellico e manipolatore.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, un altro episodio di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Magnum P.I., ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox un altro episodio del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Un altro episodio, in prima tv della serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

La serie “Criminal Minds” racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. Scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI, è giunta alla quattordicesima stagione.

A very English scandal - 1^ TV, ore 21:55 Fox crime

Ultimo episodio della miniserie tv in tre puntate con protagonista Hugh Grant e ispirata a uno dei più grandi scandali della vita politica inglese. Negli anni ‘70 il parlamentare Jeremy Thorpe fu processato e assolto per aver cospirato per uccidere il suo ex amante.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Wrecked, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 altri due episodi della prima stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

“Krypton” è una serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman). Segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Untraditional, ore 20:55 Comedy Central

Fabio Volo è il protagonista di uno show “non tradizionale”, girato tra Milano e New York. Volo interpreta se stesso: un giovane uomo in eterno equilibrio tra vita professionale e privata.

Will & Grace, ore 21:00 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 21:00, la quarta stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:05 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:35 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 21:10 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 21:05 Nick jr

Serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 20:40 Nickelodeon

Su Nickeolodeon altri due episodi di “Game Shakers”, la una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Craig, ore 21:10 Cartoon Network

“Craig” è una serie animata che racconta le avventure di tre bambini, Craig William, Kelsey Bern e John Paul “J.P.” Mercer, in un bosco nei paraggi del lago di Creek.

I Flintstones e WWE botte da orbi, ore 20:40 Boomerang

Quando Fred Flintstone perde i soldi della vacanza della sua famiglia, cerca un piano per recuperarli e convince l'amico Barney a diventare un wrestler professionista.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Cercami a Parigi, ore 20:40 Disney Channel

Su Disney Channel altri due episodi di “Cercami a Parigi”, la serie francese con protagonista Lena, una principessa russa del 1905 che studia presso la scuola di danza dell'Opéra de Paris, una delle più prestigiose al mondo.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man deve infiltrarsi nelle superstar virali conosciute come i Wake Riders.

