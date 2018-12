Le Bureau - Sotto copertura 4: Caccia all'uomo

Arriva su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia la quarta stagione di Le Bureau - Sotto Copertura. Ricercato dalla CIA e dalla DGSE, Malotru è fuggito a Mosca. Lì si trova costretto a collaborare con i servizi segreti russi. A Parigi, intanto, Marie-Jeanne, ora alla guida del Bureau, deve tenere testa a James Jesus Angleton, il nuovo responsabile della sicurezza interna. Non perdere i primi due episodi, in onda venerdì 30 novembre alle 21.15

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4, episodio 1 Dopo il finale della terza stagione, Guillame Debailli, nome in codice Malotru, è a Mosca. Sulle sue tracce ci sono sia la DGSE sia la CIA. Nessuno d'altronde vuole farsi scappare un asset così importante: Debailly sa tante, troppe cose. Guillame cerca di negoziare il suo ritorno in Francia, ma non sarà facile trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Alla DGSE c'è poi un nuovo responsabile della sicurezza interna, James Jesus Angleton. JJA, questo il suo soprannome, non perde tempo, e mette in piedi un'indagine approfondita con l'obiettivo di fare le pulci al Bureau des Légendes, ora guidato da Marie-Jeanne Duthilleul, l'ex responsabile di riferimento di Malotru. Salteranno alcune teste, questo è certo. Intanto, l'analista siriano Jonas interroga un jihadista francese per carpire informazioni preziose riguardo un potenziale terrorista che potrebbe rappresentare un grosso pericolo per la Francia.

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4, episodio 2

Abbandonato dalla DGSE, che si trova in una situazione assai delicata e non può esporsi più di tanto, Malotru esce dal suo nascondiglio e viene immediatamente intercettato dai servizi segreti russi, anche loro ovviamente interessati a mettere le mani su di lui e su ciò che lui sa. A Parigi, alla Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Liz riesce a manipolare Sisteron e a portarlo a non fidarsi di Marie-Jeanne, cosa che ovviamente ha delle ripercussioni negative sul lavoro delicatissimo del Bureau. Marina ha ricevuto una nuova missione, e lavora sotto copertura presso un centro di ricerca russo. Il suo obiettivo? Entrare dentro il segreto mondo degli hacker sovietici. Intanto Jonas comincia ad avere dei dubbi sul compito che gli è stato affidato. E' evidente che qualcuno all'interno della DGSE sta facendo il doppio gioco...ma di chi potrebbe trattarsi?