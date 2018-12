Programmi TV da non perdere stasera, domenica 25 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, domenica 25 novembre.

Programmi TV in onda stasera

Mix & Match - 1^ TV, ore 21.15 Sky Uno

Ultimo appuntamento con il programma condotto da Lodovica Comello. Per l’ultima volta, 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

Jane Fonda in Five Acts - 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte, un documentario HBO del 2018 dedicato a Jane Fonda, l'attrice premiata con 2 Oscar e con il Leone d'oro alla carriera. Un ritratto imperdibile, tra vita privata, cinema e impegno sociale.

Who is America?, ore 21:15 Sky Atlantic

Il grande ritorno di Sacha Baron Cohen in uno show audace e provocatorio. Cohen si traveste ogni volta con panni diversi e finge di essere qualcun altro. Gli ignari personaggi intervistati diventano così protagonisti di uno show comico a loro insaputa.

Delitti, ore 21:15 Crime Investigation

In “Delitti” assistiamo a storie di delitti e suicidi che si intrecciano con satanismo ed esoterismo. Un mix di ingredienti che ha contribuito a creare alcuni dei casi di cronaca nera più misteriosi d'Italia.

Macchine da Oscar, ore 21:00 Blaze

Robert “Videobob” Moseley ci porta a bordo dei bolidi che hanno segnato alcuni importanti film. Questa sera è la volta della Cadillac usata nel film “Scarface”.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un altro episodio della prima stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Il dottor Christian si occupa di un uomo che ha dei problemi per le pieghe di grasso che gli ricoprono i testicoli, mentre la dottoressa Dawn visita una donna con uno squilibrio ormonale causato dalla sua obesità.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

La serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Mega porti: Sydney, ore 21:00 Discovery Channel

Il Sydney Harbour è considerato uno dei porti naturali più belli del mondo. Seguiamo la complessa gestione, sotto l'egida del Comandante della Capitaneria di Porto Phil Holliday e del suo team.

Cina: la megatomba, ore 20:55 National Geographic

Andiamo alla scoperta, con Albert Lin della tomba del primo imperatore cinese. Qui cerchiamo di scoprire gli inquietanti segreti legati ai guerrieri di terracotta.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Indaghiamo attraverso tutti gli episodi che sono stati archiviati come “riservati”.

Piscine da pazzi, ore 21:10 Discovery travel & living

In questo episodio di “Piscine da pazzi”, Lucas rimodella una piscina in disuso per una famosa famiglia del golf. La piscina non ha bordi e si ispira all’oceano.

L’Italia del treno, ore 21:00 History

Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido ci portano indietro di un secolo per una sfida tra il vapore del treno e la forza dei cavalli, come ai tempi in cui il Belpaese era frammentato.

La storia delle armi, ore 21:50 History

Attraverso il programma, riveliamo i segreti delle armi che furono fondamentali durante i conflitti mondiali.

Nella fortezza dei leopardi, ore 21:00 Nat Geo Wild

I leopardi sono animali solitari, ma non nel nord ovest dell'India. Qui, queste creature adottano comportamenti sorprendenti e vivono e interagiscono con le comunità del luogo.

Porto il velo, adoro i Queen, 21:05 Nat Geo People HD

Ascoltiamo le voci di donne di culture diverse, europea e musulmana, sfatando tanti luoghi comuni sul ruolo della donna nella cultura islamica.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di vedere la quarta, attesissima stagione di “Gomorra - La serie”, rivediamo la seconda stagione della serie prodotta da Sky Atlantic e nata da un'idea di Roberto Saviano.

Fresh off the boat - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

The Big Bang Theory, ore 21:50 Fox

Su Fox una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Empire - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Quinta stagione per il musical drama vincitore di un Golden Globe e ambientato nel mondo della musica pop. La serie segue le vicende di un'eccentrica famiglia nel mondo dell'hip-hop, i Lyon.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Finale di stagione per “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Primi episodi della settima stagione del legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

The good place, ore 21:15 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

The vampire diaries, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un altro episodio di “The vampire diaries”. La protagonista è Elena Gilbert, una normale ragazza adolescente che vive a Mystic Falls, in Virginia. La sua vita viene sconvolta quando scopre che il suo ragazzo, Stefan Salvatore, è un vampiro.

Sex & The City, ore 20:50 Comedy Central

Su “Comedy Central” gli episodi della terza stagione della serie cult “Sex & The City”, sulla vita sentimentale e sessuale di quattro amiche single che vivono a New York.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Boris, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della prima stagione di “Boris”, la serie televisiva italiana ambientata dietro le quinte di un set televisivo e diventata un cult.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

A partire dalle 21:00, su DeA kids, continuano gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

Shimmer and Shine, ore 21:20 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:56 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il fantasma della strega - 1^ TV, ore 20:40 Boomerang

Regia di J. Stenstrum, un film del 1999. Un famoso scrittore di libri horror invita la Mystery Inc. a trascorrere qualche giorno tranquillo nella sua casa di campagna, dove però si aggira il fantasma di una strega.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Marco e Star vs le Forze del male, ore 20:50 Disney Channel

Su Disney Channel la serie con protagonista Star Butterfly, una principessa dedita alla magia proveniente dalla dimensione di Mewni. Per il suo quattordicesimo compleanno, Star riceve in dono la bacchetta magica di famiglia.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man deve infiltrarsi nelle superstar virali conosciute come i Wake Riders.

