Gomorra 4, anticipazioni: riprese finite per Marco D'Amore

Pioggia di video - ovviamente senza neanche la minima traccia di spoiler, sia chiaro! - dal set della quarta stagione di Gomorra . Dopo Ivana Lotito, interprete di Azzurra Savastano, moglie di Genny e madre di Pietro, l'erede, torna a mostrarsi Salvatore Esposito , che ci avvisa che il suo carissimo amico Marco D'Amore ha terminato le riprese degli episodi di cui è alla regia: continua a leggere e guarda il video

Prima Azzurra (Ivana Lotito) che ci mostra qualche scorcio della nuova casa della famiglia Savastano, poi Genny (Salvatore Esposito) che saluta e ringrazia Marco D'Amore, che ha ufficialmente finito i suoi giorni sul set di Gomorra 4 in veste di regista: casomai non si fosse capito, le riprese della quarta stagione di Gomorra sono in atto, ma prima di mettere le mani, o meglio, gli occhi, sui nuovi episodi ci toccherà aspettare ancora un po'. In attesa di rivedere Genny e compagni in azione, godiamoci intanto queste (micro) pillole, e restiamo in stand-by. Qui sotto trovate l'ultima (per ora) della serie:

Dunque ieri, martedì 24 luglio 2018, Marco D'Amore ha terminato le riprese degli episodi in cui è stato sul set in veste non più di attore, ma di regista. Salvatore Esposito ovviamente lo ringrazia e lo saluta, i due sono grandi amici, ma, soprattutto, ci dice che insieme hanno girato delle cose veramente belle.

A cosa si riferirà l'interprete di Gennaro Savastano? Ovviamente per ora non si sa cosa succederà nei nuovi episodi, l'obiettivo è quello di evitare la fuga di notizie, dunque di evitare che escano spoiler indesiderati. Possiamo però prevedere alcune cose: di sicuro Genny tenterà di vendicare la morte dell'amico fraterno, che si è sacrificato per salvargli la vita, e di sicuro Enzo, sicuro e pieno di sé, tenterà di diventare il numero 1, quasi sicuramente eliminando tutti i suoi nemici e potenziali concorrenti.

Gomorra 4 andrà in onda prossimamente su Sky Atlantic, ma se intanto volete fare un bel ripasso di quanto accaduto finora, trovate tutto nello speciale dedicato alla serie. Stay tuned!