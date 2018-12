Penultimo appuntamento con Who Is America? , la nuova creatura di Sacha Baron Cohen, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Dalle strampalate teorie di Billy Wayne Ruddick Jr. alle bizzarre ricette di Rick Sherman, i personaggi creati da Cohen per Who Is America? mettono a nudo il lato più assurdo del paese a stelle e strisce. Non perdere il sesto episodio, in onda lunedì 19 novembre alle 23.15, dopo i primi due episodi di Deutschland 86

Who is America?, stagione 1, episodio 6

Billy Wayne Ruddick Jr. intervista l'ex candidata alle presidenziali del 2012 Jill Stein, e con lei discute di cambiamento climatico e di riscaldamento globale. La sua seconda vittima è invece l'ex governatore del Vermont Howard Dean, e con lui parla di una strana teoria che circola in giro da un po': sarà vero che in realtà Hillary Clinton è un uomo? Erran Morad insegna alla vip dei reality Gretchen Rossi e a suo marito Slade Smith a proteggersi dalle invasioni domestiche. Il Dr. Nira Cain-N'Degeocello si reca al Las Vegas Enlightenment Center e lì incontra la guaritrice spirituale Ataana Badilli. Con lei, Cain-N'Degeocello parla del suo piano: "dare vita" a una bambolina dal suo deretano per empatizzare con la sua partner, che è incinta. Grande idea. Ruddick intervista il direttore del National Institutes of Health, il Dr. Francis Collins, e gli espone la sua teoria secondo cui alcune pratiche agrochimiche potrebbero aver contribuito a far diventare transgender alcune persone. Non manca una teoria sull'ADIS, teoria secondo cui l'AIDS non sarebbe nient'altro che un mito. Per provare ciò, Ruddick condivide una siringa con un senzatetto positivo all'HIV. In vista dell'apertura del suo ristorante, Rick Sherman serve un pasto composto da tre portate al critico gastronomico Bill Jilla. Ovviamente i piatti sono tutte ricette originali, le migliori creazioni ispirate alla cucina da galera. Un piatto, per esempio, ha come ingrediente principale la carne di un dissidente cinese. Che delizia! Infine OMGWhizzBoyOMG! parla di controllo delle armi con l'ex governatore dell'Arizona Jan Brewer, una che di pistole e affini sa molto...

Clicca qui e scopri i personaggi interpretati da Sacha Baron Cohen in Who Is America?.