Aspettando Mix & Match, i look più belli del 2018

Il nude look è il protagonista indiscusso degli outfit più sexy del 2018. Prima tra tutte la trasparenza, a volte esibita con nonchalance, come dimostra Kendall Jenner ; lo spacco esagerato, come quello di Rita Ora e le scollature profonde fino all'ombelico di Michelle Hunziker , viste a Sanremo. La più sensuale? Jennifer Lopez con il drappo verde di Valentino che l'ha mostrata bella come una Dea greca.