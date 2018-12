Sacha Baron Cohen su Sky Atlantic con "Who Is America?"

Sky Atlantic presenta WHO IS AMERICA?. Torna in tv dopo 10 anni Sacha Baron Cohen, e lo fa su Showtime con una serie a metà tra la commedia e la satira che, come riportato dalla prestigiosa testata Time, "Mostra quello che siamo, nel bene e nel male". Who Is America va in onda in esclusiva per l'Italia su Sky Atlantic da lunedì 15 ottobre, alle 23:15 su Sky Atlantic. Disponibile anche su Sky On Demand.

Famoso per aver dato vita ad una sfilza di momenti iconici e personaggi incendiari, Sacha Baron Cohen si rituffa nel politicamente scorretto, e torna in TV dopo più di dieci anni, scrivendo e dirigendo WHO IS AMERICA?. Al recente debutto in USA la serie ha fatto molto parlare. Sette puntate da mezz’ora che esplorano la diversità della natura umana attraverso una serie di personaggi, noti e non, dell’attuale panorama politico e culturale americano.

La serie SHOWTIME – presentata in anteprima al FeST – Il Festival delle Serie Tv di Milano - arriva lunedì 15 ottobre, alle 23.15 su Sky Atlantic e disponibile su Sky On Demand.

Due volte vincitore del BAFTA® e del Golden Globe®, attore nominato agli Oscar®, scrittore e comico televisivo e cinematografico, Baron Cohen è entrato nella scena della commedia americana con Da Ali G Show, che ha ricevuto sei nomination all'Emmy® e due premi BAFTA nei suoi quattro anni di programmazione. É stato produttore esecutivo, scrittore e attore della serie. Il suo secondo progetto importante è stato Borat: Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, un lungometraggio con protagonista il suo secondo alter ego, Borat Sagdiyev, un giornalista kazako.

Ha prodotto, scritto e recitato nel film che è stato un fenomeno mondiale piazzandosi al primo posto nelle classifiche di 24 Paesi e gli è valso un Golden Globe come miglior attore in una commedia o musical e una nomination all'Oscar® per la migliore sceneggiatura non originale. Tra i suoi altri film ricordiamo Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Alice attraverso lo specchio, Les Miserables, Bruno, Sweeney Todd: il Diabolico Barbiere di Fleet Street di Tim Burton, Madagascar, Madagascar 2, Madagascar 3: Ricercati in Europa, Il Dittatore, Hugo Cabret e Anchorman 2: Fotti la notizia.

WHO IS AMERICA? è creato e prodotto da Baron Cohen. Gli altri produttori esecutivi sono Anthony Hines, Todd Schulman, Andrew Newman, Dan Mazer e Adam Lowitt.