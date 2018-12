Programmi TV da non perdere stasera, sabato 24 novembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 24 novembre, sui canali Sky

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, sabato 24 novembre.

Programmi TV in onda stasera

X Factor 2018 - Live ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15 la replica del quinto Live di X Factor 2018. Per gli 8 concorrenti rimasti in gara è il momento di presentare il proprio inedito. Uno di loro, purtroppo, a fine serata dovrà lasciare il programma. Ospiti del quinto Live di X Factor: Subsonica e Hooverphonic.

L’aula di Montecitorio - Un secolo tra arte e storia, ore 21:15 Sky Arte

In occasione del Centenario dell'inaugurazione dell'Aula della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, andiamo alla scoperta di un luogo simbolico, straordinario intreccio di arte e di storia.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Un’altra puntata dello show condotto da Diletta Leotta. La conoscenza tra contadini e pretendenti prosegue e andiamo nelle fattorie dove iniziano le prime eliminazioni.

La mia vita in una setta, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation, alle 21:05, va in onda uno speciale dedicato alla nuova stagione di “La mia vita in una setta”. Le storie raccontate alla giornalista Elizabeth Vargas da persone che sono riuscite ad uscire da pericolose sette e gruppi religiosi.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:50 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:50 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Maurizio Battista: L’isolato, ore 20:55 Comedy Central

In questo spettacolo del 2006 Maurizio Battista prende in giro la mania dei reality e immagina di essere il vincitore dell'Isola dei Famosi.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. La dr. Dawn incontra due sorelle e una loro cugina che sono geneticamente predisposte ad ammalarsi di tumore al seno.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

La serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Il documentario che mostra come vengono prodotti e realizzati oggetti comuni e di uso quotidiano. Ogni puntata ha un'introduzione storica che mostra come e dove è stato creato il prodotto e che cosa usavano le persone prima di esso.

La roccaforte dei pirati, ore 20:55 National Geographic

L'archeologo marino Jon Henderson tenta di svelare i misteri ancora irrisolti della roccaforte dei pirati. Il 7 giugno 1692 Port Royal, la città più malfamata del mondo, viene devastata da un terremoto e da uno tsunami.

Come è fatto, ore 21:05 Discovery Science

Anche su Discovery Science, vanno in onda gli episodi di “Come è fatto”, il documentario che mostra come vengono prodotti e realizzati oggetti comuni e di uso quotidiano.

Il mio grosso grasso animale domestico, ore 21:10 Discovery travel & living

Nella puntata di stasera, intitolata “Dieta prematrimoniale”, Travis aiuta Stella a perdere peso prima del matrimonio dei suoi proprietari. Inoltre, la famiglia Hernandez deve trovare il modo per rimettere in forma il loro Boxer.

Top 10: sfida alla storia, ore 21:00 History

In passato, sono state costruite le navi più avanzate e sofisticate della Storia, dal design impossibile. Se ne parla nella puntata di stasera di “Top 10: sfida alla storia”, insieme a tanti altri misteri inspiegabili legati al mondo antico.

Wild Russia, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nella Russia orientale, le fredde temperature del nord si mescolano a quelle più miti delle foreste del sud. Qui, le creature trovano rifugio nelle zone uniche più selvagge.

Pronto soccorso animali, ore 21:00 Nat Geo People

La clinica veterinaria nel Western Kentucky torna a curare e recuperare gli animali. Ad aiutare Kristin, Nancy e Linda ci sono anche Brigette e Nikki, due giovani esperte di riabilitazione di fauna esotica e selvatica.

Serie TV in onda stasera

Deutschland 86 - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, altri due episodi di “Deutschland 86”. Premiata con l'International Emmy, la spy story ambientata durante la Guerra Fredda è il sequel di “Deutschland 83”.

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic +1

La seconda stagione di “Romanzo criminale”, una produzione originale Sky sulle vicende della Banda della Magliana. In questa seconda stagione vediamo il riposizionamento della banda in seguito alla morte del Libanese.

The Gifted, ore 21:00 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel basata sui personaggi degli X-Men. Protagonista è la famiglia Strucker, i cui figli sono dei mutanti e si trovano, quindi, a fuggire dal Governo. Unendosi a un gruppo di mutanti clandestini, il loro scopo è quello di sopravvivere a un mondo che gli è ostile.

The Walking Dead, ore 21:50 Fox

Replica del settimo episodio della nona stagione di una delle serie horror più seguite di sempre. La serie è basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, con l’aggiunta di altri personaggi. La storia è quella di Rick Grimes, un vice sceriffo che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in replica, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

Imposters - 1^ TV, ore 22:09 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. Alcune vittime, però, riescono a rintracciarla.

Angie Tribeca, ore 21:15 Premium Joi

A partire dalle 21:15, due episodi di “Angie Tribeca”, la divertente serie parodia dei police procedural televisivi. Angie Tribeca è un'agente di polizia del Los Angeles Police Department, che opera all'interno della fittizia unità RHCU (Unità Crimini Davvero Odiosi).

Containment, ore 21:15 Premium Action

Un altro episodio della prima serie di “Containment”, alle 21:15 su Premium Action. La serie segue le storie e la lotta per la sopravvivenza di alcune tra le 4000 persone rimaste bloccate all'interno della zona delimitata a causa dello scoppio di un’improvvisa epidemia.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

A partire dalle 21:00, su DeA kids, continuano gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

Shimmer and Shine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:56 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry all’arrembaggio, ore 20:40 Boomerang

Tom si imbarca sulla nave pirata più crudele di tutti i mari e trova una mappa del tesoro, nascosta in una misteriosa bottiglia. Al suo interno c’è un'altra sorpresa: Jerry.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

“Claude” è un cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Summer Camp, ore 21:10 Disney Channel

“Summer Camp” è una serie con protagoniste Emma, Ravi e Zuri, che lasciano il loro attico newyorkese per trascorrere le vacanze estive al campo estivo Kikiwaka, nel Maine.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Peter deve trovare una cura per Gwen Stacy e Norman Osborn, che sono stati mutati in Mostri-Ragno.

