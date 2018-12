Deutschland 86: La Guerra Fredda in Sudafrica. FOTO

1986, Città del Capo. I destini del conflitto tra le due Germanie si giocano in Sudafrica, dove la STASI opera in una pericolosa missione per risanare le casse della Germania Est, missione che metterà in pericolo le vite dei suoi agenti. Lenora deve portare a termine un piano molto delicato, e per riuscirci ha bisogno dell'aiuto di Martin, che dopo tre anni di esilio finalmente torna in campo. In cambio del suo aiuto c'è un biglietto d'andata verso casa, dove finalmente potrà riabbracciare il figlioletto Max, Annett, e sua madre Ingrid: guarda le foto del primo e del secondo episodio, in onda lunedì 19 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic - Tutte le news su Deutschland 86