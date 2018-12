Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 16 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, venerdì 16 novembre.

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno

Replica della puntata di martedì di Hell’s Kitchen, la cucina più infernale d'Italia. Lo Chef Carlo Cracco ci accompagna nella sfida tra le due brigate. Questa settimana i cuochi dovranno cucinare per lo Chef Cristiano Tomei, giudice speciale del temutissimo servizio.

Canaletto a Venezia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Regia di D. Bickerstaff. Giovanni Antonio Canal, universalmente noto come Canaletto, nacque nel 1697 a Venezia, la città di cui dipinse infinite vedute. Visitiamo le opere di Canaletto conservate presso la Royal Collection a Buckingham Palace.

Guiltology - A prova di delitto, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21:05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. La strage di Atlanta - 1996: un criminale fa esplodere diverse bombe ad Atlanta. Gli agenti che seguono le indagini usano ogni mezzo, persino la NASA, per assicurare il killer alla giustizia.

I am a killer - Nel braccio della morte, ore 22:00 Crime investigation

Idoneo alla morte? - 1986. Myrtle torna a casa e trova un intruso nell'abitazione. Il ladro è il giovane David Lewis. 31 anni dopo, l'uomo viene condannato a morte.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. Cane pericoloso - Mentre Rich è a caccia di un noto assassino di cani, Morgan fa di tutto per proteggere la sua scorta di cibo. Tom, invece, sfrutta le capacità di un uccello predatore. Nuove difficoltà - La nuova opportunità di Marty va in fumo. Eustace, intanto, ha un brutto incidente, che purtroppo lo mette fuori combattimento.

Takeshi’s Castle Thailand, ore 21:00 Comedy Central

Continuano gli episodi del programma giapponese ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, dove un gruppo di 100 concorrenti deve affrontare una serie di prove di resistenza. Le puntate sono commentate dal Trio Medusa, per una serata all’insegna del divertimento.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Sara Begnini - Sara è legata a Davide da un amore intenso. E intenso è anche l'amore che prova per i suoi genitori e suo fratello. Il giorno delle nozze si avvicina, e chi vestirà la sposa stavolta? Sorpresa!

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Scopriamo come vengono realizzati gli oggetti di uso quotidiano e diversi prodotti, tra cui gli utensili per fare il barbecue o i radar montati sulle barche.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:55 Discovery Channel

Nell'acqua fino al collo - La situazione è disastrosa quando le inondazioni colpiscono la regione. I Brown devono pensare al destino della comunità e al successo del loro insediamento.

Mega fabbriche - Supercars: Porsche 911, ore 20.55 National Geographic

Dal 1964, è una delle auto sportive di maggior successo. Oggi, grazie alla velocità e ad un nuovo stile, la Porsche 911 riesce a soddisfare anche gli autisti più esigenti.

America Latina: le frontiere del crimine, ore 21:55 National Geographic

Gang pericolosa - Alle prime luci dell'alba, tra l'Ecuador e la Colombia gli agenti tentano di fermare una delle gang più pericolose della zona. Alcuni poliziotti interrogano una madre e una figlia su scambi illegali.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il Porto di Rotterdam - Da Rotterdam, Danny Forster documenta il più grande progetto di ampliamento portuale mai intrapreso nella storia.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Le Soleal - Le Soleal, realizzata per la Compagnie du Ponant, è la prima nave commerciale francese ad aver attraversato il Passaggio a Nord-Ovest, considerato una delle rotte marittime più pericolose. Viking Sea - A pochi mesi dall'inizio della sua attività, la Viking Sea salpa da Londra in Scozia e poi in Norvegia. Tuttavia, per arrivare a destinazione l’equipaggio deve affrontare numerose sfide.

Vajont: una tragedia italiana, ore 21:05 History

La storia del disastro del Vajont attraverso le testimonianze dei diretti responsabili. Dall'ideazione della diga alle sentenze del processo, una ricostruzione di una delle più grandi tragedie accadute in Italia.

Il mistero dei leoni, ore 21.00 Nat Geo Wild

Il biologo Alexander Braczkowski è in missione per svelare i segreti della popolazione di leoni in Uganda. Gran parte di queste creature trascorre la vita sugli alberi, ma questo comportamento è alquanto insolito.

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21:05 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.05, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. Un mistero da risolvere - I dottori analizzano la misteriosa massa di un piccione e trovano un corpo estraneo in un furetto. Toccherà alla dottoressa tentare di rimuovere l'oggetto. Ce la farà?

House of Cards - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic HD

In esclusiva per l'Italia, la stagione finale del Political Drama con Robin Wright. I nemici di Claire si alleano per chiederne le dimissioni. Intanto Doug recupera il testamento dell'ex presidente Frank Underwood. Bill e Annette Shepherd provano a reclutare Doug al quale Claire sta per rivelare uno scottante segreto.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Lo Zodiaco - Quando la figlioccia di Matty e il suo fidanzato vengono uccisi in un parco divertimenti a San Francisco, le indagini fanno pensare a Mac che il noto “Killer dello Zodiaco” sia tornato in azione.

Magnum P.I., ore 21:50 Fox

Remake del cult anni '80 su un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. Morte improvvisa - TC chiede a Magnum di occuparsi del caso del padre di un suo giovane giocatore: l'uomo è stato accusato di omicidio.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Non nuocere - Quarta stagione della serie ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, storia di una donna tra passato e futuro. Durante una visita alla zia di Jamie, lui e Claire si trovano in una brutta situazione.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Tornano le indagini dei profiler della Squadra di Analisi Comportamentale dell'FBI. Innocenza - Mentre la squadra è impegnata nel caso di un omicidio rituale a Tallahssee, in Florida, Prentiss è sempre più preoccupata per lo strano comportamento di Garcia dopo il rapimento. E ha un'idea.

Harrow - 1^ TV, ore 21.55 Fox crime

La nuova serie crime con Ioan Gruffudd, un carismatico e anarchico anatomopatologo che nasconde un segreto. Mens Rea - Nel finale di stagione, un cadavere prende improvvisamente vita sul tavolo dell'autopsia, mentre Dass arriva ad una conclusione che potrebbe incastrare definitivamente Harrow.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf. Sarai distrutto - Mentre Smurf è chiusa in carcere, Baz, messo alle strette da Pope, confessa ai Cody il piano diabolico, che ha messo in atto per incastrare Smurf. Tradimento - Smurf capisce che potrebbe restare in carcere più di quanto si aspetti e decide di mettere i figli uno contro l'altro. Le conseguenze saranno terribili.

Shameless, ore 21:15 Premium Stories

Ti porgo le mie scuse - Frank supera il lutto della sua amata moglie e decide di chiedere perdono a tutti coloro che ha fatto soffrire.

Wrecked, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 altri due episodi della prima stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano. Proposta indecente - Jess pensa che i pirati stiano per abbandonare l'isola, e per rimanere sulla nave,decide di offrirsi a Canotta, ma le cose non vanno come previsto. Sorella misericordia - I superstiti scoprono che Il Barracuda vuole espiantare i reni per venderli al mercato nero ed elaborano un piano per riprendere il controllo dell'isola.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Krypton - In un tempo in cui la leadership di Krypton è in discussione, Seg-El incontra un viaggiatore del tempo che lo informa di come il suo mondo stia per finire.

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Ventunesima stagione del cartone cult sulla famiglia più strampalata, politicamente scorretta e cinica d'America. Bart: l'ometto di casa - Dopo aver perso l'ultimo dente da latte, Bart scopre con molta sorpresa, che la fatina del dentino ha donato i suoi soldi in beneficenza. Scherzi e salute - Nonostante i suoi scherzi terribili, Bart scopre di non essere il peggior studente della scuola, e decide di conoscere il ragazzo che detiene il record. Tutto è lecito in guerra e in cucina - Dopo aver visto la cucina moderna dei vicini, Marge chiede a Homer di rinnovare la loro. Come sempre, il disastro è garantito. Bart si ferma ad annusare Roosevelt - Il Sovrintendente Chalmers usa dei metodi 'anticonvenzionali' per spiegare a Bart e ai suoi amici la storia di Roosevelt. E viene licenziato.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

L'ingrediente segreto / Super tifoso Buv - La ristoratrice Fancè chiede a Lucy di diventare chef nel suo ristorante - Oh vuole diventare un autentico tifoso. Spaventati pazzi / Super-Succosa - Kyle inventa la storia di un buv pazzo che abita nella foresta spaventando Tip e Oh - L'amicizia tra Tip e Oh fa ingelosire Succosa.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

I fuggitivi / Sherlock Chipmunk - Dave decide di farsi un regalo e compra un televisore all'ultima moda, a cui tiene molto. Purtroppo però, mentre i ragazzi giocano con la palla in casa, il televisore va in mille pezzi. Il giorno dell'indipendenza / Gli opposti si attraggono - Alvin invidia molto le chipettes che vivono da sole e possono fare tutto quello che vogliono, senza nessuno che dica loro quando andare a dormire e quando studiare.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi. Io amo Jake - Carly è felice che Jake, il ragazzo di cui è innamorata, abbia acconsentito a cantare all'interno del loro webcast. Ma non ci vuole molto per scoprire che Jake è un pessimo cantante. Voglio stare con Spencer - Il nonno di Carly arriva per una visita ma è colpito dall'insolito comportamento di Spencer e mette il dubbio che il fatto Spencer sia affidabile.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Il potere dell'amicizia - I Teen Titans lottano contro Control Freak,mentre Corvina guarda una puntata di Pretty Pretty Pegasus in tv. W le verdure - Beast Boy costringe i Teen Titans ad assaggiare le verdure che non hanno mai mangiato.

Adventure Time: Vieni insieme a me, ore 21:10 Cartoon Network +1

Shermy e Beth si recano da BMO e, pensando che sia il Re di Ooo, gli chiedono spiegazioni riguardo al vecchio braccio robotico di Finn che hanno trovato.

Scooby Doo e il viaggio nel tempo, ore 20:40 Boomerang

Scooby-Doo e i suoi amici si ritrovano imprigionati all'interno di un video game. C'è solo un modo per uscire: superare tutti i livelli.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Nonnapira la grande - Vampirina porta a scuola la zuppa preparata dalla nonna. Due teste sono meglio di una - Al B&B si presenta un'ospite con due teste proprio quando sta per iniziare il Festival dell'Amicizia. Un Bed&Breakfast da paura - La famiglia di Vampirina apre un B&B, ma accetta due prenotazioni della camera per la stessa notte!

Cercami a Parigi, ore 20:40 Disney Channel

Aiuto! Arriva mamma! - Nella Scuola di Danza arriva Jan, la mamma di Thea, che con la sua severità e le sue osservazioni mette Thea in agitazione. Intanto, Lena si allena con uno svogliato Jeff.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Harley e il compleanno di Beast - Dopo aver scoperto una scioccante verità sulla data di nascita di Beast, Harley organizza una festa di compleanno che provoca uno screzio tra i due gemelli.

Marvel Spider-Man, ore 20:50 Disney XD

Spider Island. Parte 4 - Peter e Harry devono attraversare un'isola di Mostri-Ragno per arrivare a Norman Osborn, che apparentemente sembra controllarli tutti. Ma chi è il vero manipolatore?

