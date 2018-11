Programmi TV da non perdere stasera, sabato 3 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, sabato 3 novembre.

Programmi in onda stasera sui canali Sky

X Factor 2018 - Live ore 21:15 Sky Uno

Torna la replica del secondo Live di X Factor 2018. I quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e la new entry Lodo Guenzi sono pronti a sfidarsi a suon di musica. Quali brani avranno assegnato ai componenti delle proprie squadre e chi sarà l’eliminato? Conduce Alessandro Cattelan.

The Rolling Stones - Some girls - Live in Texas, ore 21:15 Sky Arte

Il tour dei Rolling Stones del 1978 negli States a supporto dell'album “Some Girls” è considerato dai fan uno dei migliori. Girato in Texas, questo concerto offre una performance degli Stones al culmine della loro forma.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Il mistero di San Valentino - 14 febbraio 2014: la studentessa Loretta svanisce senza lasciare traccia. Grazie all'utilizzo di telecamere di sicurezza e video, la polizia tenta di capire cosa è successo.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Ci sono tesori che aspettano solo di essere scoperti: torna la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. Auto d'epoca - Il team è alle prese con una gigantesca Roadster del 1929, sulla quale ha investito circa 20.000 dollari. Nel frattempo, Mike trova una sorpresa in una collezione.

Gli eroi del ghiaccio, ore 22:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 22:00 su Blaze. La prima missione - I nuovi imprenditori Darrell e Lisa devono provvedere all'alimentazione elettrica di una remota città. Intanto, Todd Dewey si trova nei guai e anche per Mike Simmons i problemi non mancano.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Comedy Central continua nella sua missione di portare in tv il meglio della comicità e regala al suo pubblico sei serate di puro divertimento con i migliori talenti comici. Dal Teatro Bonci di Cesenatico, una squadra di comici irresistibili, scoperti nelle trasmissioni tv Zelig e Colorado. Oggi: Paolo Migone. Per una serata all'insegna del buonumore.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un altro episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Mentre la dr. Dawn visita una paziente colpita infarto quando aveva 45 anni, la dr. Pixie si occupa di un uomo i cui testicoli sono così doloranti da non poter essere toccati.

Bisturi: tutto da rifare, ore 21:55 lei

Una bocca distrutta - La nostra squadra di super chirurghi si occupa oggi di rimediare ai danni commessi dai loro colleghi a diversi pazienti, e tra questi a un uomo al quale un dentista ha distrutto la bocca.

Diesel brothers, ore 21:00 Discovery Channel

Nel mondo dei veicoli diesel, Heavy D, Diesel Dave e la squadra della “DieselSellerz” costruiscono i pick up più grandi e potenti che si trovino sul mercato. Gli esperti lavorano sodo!

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic, un’altra puntata di “Oceani: i segreti degli abissi”. Battaglia navale - La Battaglia dello Jutland fu uno degli scontri più sanguinosi della Prima Guerra Mondiale. Archeologi e storici tentano di svelare i misteri e i segreti legati a questa battaglia.

Misteri dal sottosuolo, ore 21:15 Discovery Science

Montagne Rocciose - Rob Nelson indaga su una serie di stranezze che sembrano alludere a un violento scontro tra bestie preistoriche. In California, cerca di capire se in un misterioso lago si possa nascondere vita aliena.

Chi cerca trova, ore 20:15 Discovery travel & living

L'esperto cacciatore di tesori Drew Pritchard è nel Wirral per visitare una casa signorile usata anche come un negozio di antiquariato. Ma questa offerta così grande comporterà una spesa esagerata? Sgombero - Drew fa visita a uno specialista in sgomberi e a Sheffield individua mobili industriali all'interno di una fabbrica del XIX secolo. Inoltre, trova vecchi cimeli da collezione.

Top 10: sfida alla storia, ore 21:00 History

Il meglio dell'antica Roma - L'antica Roma: un'incredibile civiltà che ha forgiato il mondo così come lo conosciamo, creando alcuni dei più avanzati strumenti tecnologici che vengono usati ancora oggi. I dittatori più spietati - Avidi, assassini, manipolatori: scopriamo le figure dei dittatori più spietati della Storia. Quali gesti efferati hanno compiuto e come hanno fatto a guadagnarsi la fiducia del popolo?

Wild Russia, ore 21:00 Nat Geo Wild

I vulcani della Kamchatka - Esploriamo il lato più selvaggio e segreto della Russia. Nella Kamchatka, le creature tentano di sopravvivere in un luogo in cui d'inverno le temperature precipitano.

La clinica degli animali, ore 21:00 Nat Geo People

Cani, gatti e...alpaca - Seguiamo il lavoro dei dottori allo Skeldale Veterinary Centre, una clinica veterinaria che si trova nel nord dello Yorkshire. Julian rischia la vita per effettuare un'iniezione su un maiale. Peter incontra due vecchi clienti.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno, ore 21:15 Sky Atlantic

Seconda stagione per la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Altre due puntate, in replica su Sky Atlantic a partire dalle 21:15. Retate a sorpresa - Candy fa una proposta a Frankie, che è in un buon momento. Intanto Lori ha un'occasione, ma è ancora dipendente da CC. Siamo tutti delle bestie - Candy inizia a girare per le strade di New York. Intanto Vincent fa una confessione ad Abby, e una promessa difficile da mantenere.

The Gifted, ore 21:00 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. Imprevisti - Il neonato di Polaris ha qualcosa che non va, e la Cerchia interna ha bisogno di aiuto.

The Walking Dead, ore 21:50 Fox

Replica del quarto episodio della nona stagione di una delle serie horror più seguite di sempre. Obbligati - La limpida visione di un futuro civilizzato avuta da Rick ora è minacciata da un conto in sospeso col passato, da alcuni peccati mai vendicati e mai perdonati.

Family Business, ore 21:00 Fox Life

Dalla Francia, le vicende di madre e figlia che lavorano in uno studio legale specializzato in diritto di famiglia. Al cuor non si comanda - Un giovane sofferente di sindrome bipolare viene fatto internare dalla madre, dopo che aveva messo in pericolo la sua vita. La compagna del ragazzo ne è sconvolta. Errori di gioventù - Astrid assume la difesa di un famoso medico perseguitato da una quindicenne che sostiene di essere sua figlia. Intanto Audrey si sta complicando la vita privata.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in replica, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). La Cheerleader - Una cheerleader viene uccisa, e accusato dell'omicidio è il suo fidanzato, un noto avvocato difensore. Bull pensa che il legale debba difendersi da solo, ma non sarà facile. Ipnosi - Bull si occupa del caso di una studentessa del college che ha ucciso suo padre, ma non ricorda assolutamente di averlo fatto. Jason è convinto che la ragazza fosse sotto ipnosi.

Person of interest, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15, su Premium crime, un altro episodio di “Person of interest”, la serie incentrata su un gruppo di vigilanti, coadiuvato da un'intelligenza artificiale senziente, impegnati a sventare reati e cospirazioni perpetrati da delinquenti. Morte apparente - Finch e i suoi compagni sono braccati dagli uomini di Samaritan, ma, in qualche modo, riescono a tornare alla base nella metropolitana e a portare in salvo la Macchina.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Su Premium Stories va in onda un altro episodio di ”The last kingdom”, la serie ambientata sul finire del IX secolo d.C., quando l'Inghilterra era divisa in sette regni separati. Nuove alleanze - Erik, Sigefrid e i loro uomini vengono avvistati mentre marciano verso Eofewic, Uthred propone di attaccarli, ma Guthred preferisce parlamentare. Propone ai fratelli un patto.

Imposters, ore 22:10 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. Lady Marian ha un talento nascosto - Mentre decidono il da farsi riguardo al Dottore, Ezra, Jules e Richard ricevono la visita di Lenny Cohen.I tre non sospettano niente.

Angie Tribeca, ore 21:15 Premium Joi

A partire dalle 21:15, due episodi di “Angie Tribeca”, la divertente serie parodia dei police procedural televisivi. Rasta in arresto! - Un giocatore di badminton provoca un incidente stradale e scappa. Visto che comunque Tribeca riesce a risalire a lui, corrompe la vittima dell'incidente per non finire in tribunale. Accendimi, Geils! - Uno scienziato viene trovato morto e i sospetti ricadono sulla sua assistente, che come si saprà, è un robot e che inizia a flirtare con Geils.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Terzo episodio della prima serie di “Containment”, alle 21:15 su Premium Action. Rabbia e impotenza - Mentre Lex cerca di convincere Lommers a far entrare più agenti nell'area isolata, le amiche di Leo Greene scoprono che da una scala antincendio si può passare dall'interno del cordone.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Innamorarsi ancora - Mentre si adatta alla sua nuova vita di ragazza, Liza ha il compito di rendere appetibile per i giovani uno scrittore maturo.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. La fine delle danze - Mentre Salchegger è ancora rapito dalla sua trance mistica, Maria viene rapita sotto i suoi occhi. I malfattori decidono di chiedere un riscatto per Maria, ma di ucciderla poi comunque.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Ventunesima stagione del cartone cult sulla famiglia più strampalata, politicamente scorretta e cinica d'America. La figlia sorge ancora - Lisa si prende una cotta per un ragazzo avventuroso che ricorda un giovane Hemingway, mentre Bart e Milhouse decidono di sfatare tutti i miti della scuola. Per salire più in basso con la moglie - Gli uomini di Springfield si stanno appassionando ad uno sport estremamente violento: Marge decide di intervenire. Homer annega nel suo diluvio universale - Homer e Ned trovano il modo per fare soldi, ma le cose iniziano ad andare male quando i due decidono di unire le rispettive attività. Padre, figlio e spirito pratico - Dopo essere stato espulso dalla sua vecchia scuola, Bart frequenta un collegio cattolico. Decide così di convertirsi.

Zig & Sharko, ore 20:40 DeA kids

Il furto - Sharko regala a Marina una collana che Zig e Bernie vogliono rubare. Lo squalo si arrabbia perché ha speso tanto per quel gioiello e trasforma il castello in una fortezza. Un panda cattivo - Ade vuole sedurre la sirena ma non è il suo tipo cosi per conquistarla si trasforma in un irresistibile panda gigante. Zig e Sharko si insospettiscono ma è tardi. Ricreazione - Da piccoli, Zig, Sharko e Bernie erano amici, ma poi un'affascinante sirena è entrata nelle loro vite stravolgendo gli equilibri!

Shimmer and Shine, ore 20:50 Nick jr

Un lampo-puledro per Shaya / Una consegna speciale - Leah, Shimmer e Shine sono con il loro amico Shaya che, per mostrare le sue doti, crea una piccola tempesta che però si ingrandisce e sfugge al suo controllo!

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Io voglio più visitatori - con M.Cosgrove. Carly e Sam sfidano Freddie e Spencer in una gara su chi riesce ad attrarre il maggior numero di spettatori nello show. Tutti impazziscono quando i ragazzi mettono in atto i loro piani.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20.30 Cartoon Network

Torna su Cartoon Network (canale 607 di Sky) “Lo Straordinario Mondo di Gumball”, la serie con protagonista il gatto blu più stravagante del canale. L'assegno - Nonno Louie regala un assegno a Gumball, Darwin e Anais. Mentre i ragazzi pensano a come spendere i loro soldi, si intromettono Mamma e Papà. La peste - Anais è arrabbiata con un bambino che le fa sempre i dispetti e la tratta male, così Gumball e Darwin tentano di aiutarla a risolvere il problema senza fare ricorso alla violenza.

Scooby-Doo! La mappa del mistero, ore 20:40 Boomerang

Una tranquilla serata nel quartier generale si trasforma in una sfrenata caccia al tesoro quando Scooby inciampa una misteriosa mappa rivendicata da un pappagallo fantasma

The Lion Guard, ore 20:30 Disney Junior

La serie animata continua l'epica tradizione e lo storytelling de "Il Re Leone". Seguite l'ippopotamo - Il giovane elefante Mtoto, membro del branco di Amanifu, è un grande ammiratore di Beshte. E la sua ammirazione aumenta quando lo difende da un attacco di Janja, Cheezi e Chungu.

Harley in mezzo, ore 20:40 Disney Channel

Incastrata nel buio - Quando Harley si offre di sorvegliare il primo pigiama party di Daphne, scopre una verità su Daphne che non si sarebbe mai aspettata.

Marvel Spider-Man, ore 20.30 Disney XD

La Gatta Nera - Mentre deve impedire alla Gatta Nera di mettere a segno una serie di furti, Spider-Man allo stesso tempo deve anche rispettare i suoi doveri scolastici. L'anima della festa - La Horizon High organizza un ballo in onore di Harry che è stato scagionato, ma Norman chiede a Harry di restare alla Osborn Academy.

