The Deuce - La via del porno 2, episodi 5 e 6: le anticipazioni

@HBO

Continua la corsa della seconda stagione di The Deuce - La via del porno, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Candy deve assolutamente trovare il denaro necessario per realizzare il suo film: riuscirà a trovare qualcuno disposto a rischiare con lei? Larry è lanciatissimo con la sua nuova carriera di attore, mentre Lori continua a subire le angherie di C.C., sempre più frustrato e violento. Abby e Ashley mettono in piedi un piano per aiutare concretamente le lavoratrici della notte, e Bobby dà una lezione a suo figlio, che è stato espulso dalla scuola per cattiva condotta. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda lunedì 29 ottobre alle 21.15.

The Deuce, stagione 2, episodio 5 All You'll Be Eating is Cannibals è il quinto episodio della seconda stagione di The Deuce - La via del porno. Candy è alla disperata ricerca di cash per finanziare il suo film, Little Red Riding Hood (Cappuccetto Rosso, ovviamente in versione XXX). Riuscirà a trovare qualcuno intenzionato ad assumersi un tale rischio? Chi sarà il suo nuovo co-producer? Lori continua a subire le angherie di C.C., che non ha nessuna intenzione di farsi mettere da parte e di essere soppiantata da Kiki. Dopo aver ottenuto il beneplacito di Rudy Pipilo, Big Mike e Black Frankie mettono a segno un colpo che fa intascare loro una discreta quantità di verdoni. Bobby ha una bella gatta da pelare: suo figlio si è fatto espellere da scuola, e come punizione dovrà sgobbare nel locale di Vince. Ovviamente non durerà. Alston prepara un blitz segreto per far vedere a Goldman come dovrebbero andare veramente le cose se il Sistema funzionasse. Il suo obiettivo? La casa di piacere gestita da Bobby... Larry chiede aiuto a Darlene: per un attore arrivare preparati è tutto. I lavori per il locale di Paul costano più del previsto, ma qualcuno verrà in suo aiuto. Abby convince Vince a darle una mano col progetto che sta portando avanti insieme ad Ashley. Ashley ha un intenso scambio di parole con C.C., il suo demone del passato. Un demone però decisamente presente...

@HBO

The Deuce, stagione 2, episodio 6

We're All Beasts è il sesto episodio della seconda stagione di The Deuce - La via del porno. Per stare nel budget previsto, cosa che Harvey non ripeterà mai abbastanza, Candy decide di girare il suo film per le strade di Manhattan. Prima, però, deve risolvere un problema non da poco con l'attore principale. Fortunatamente per lei, Lori, che interpreta Cappuccetto Rosso, è invece perfetta. Vince confessa a Abby di essere coinvolto con la mafia da parecchi anni, e le promette che proverà a uscirne. Ashley aiuta una ragazza a dire addio per sempre alla vita di strada, proprio come Abby fece con lei qualche anno fa. Larry riceve un'inaspettata e decisamente gradita promozione. Il locale di Paul è finalmente pronto per la serata di inaugurazione. Bobby chiede aiuto a Vince per trovare un lavoro per suo figlio Joey, ma alla fine è costretto a portarlo con sé alla casa di piacere che gestisce per conto di Mr. Pipilo. Frankie convince Rudy a finanziare il film di Eileen.