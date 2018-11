Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 3 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’avventura/azione da vedere stasera su Sky

Viking destiny, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un film con Martyn Ford, Terence Stamp, Paul Freeman, Will Mellor, Victoria Broom, Ian Beattie diretto da David L.G. Hughes. Incolpata ingiustamente dell'omicidio del padre, il re, la principessa Helle è costretta a lasciare il regno. Sotto la guida del Dio Odino, viaggia per il mondo guadagnando saggezza e costruendo l'esercito di cui ha bisogno per riconquistare il suo trono. Film epico che segue le vicende del primo Capo Vichingo Donna. Per gli amanti del genere.

8 amici da salvare, ore 20:00 Sky Cinema Family +1

Un film di Frank Marshall. Con Paul Walker, Bruce Greenwood, Jason Biggs, Moon Bloodgood, Gerard Plunkett. La storia vera di un'eroica muta di cani da slitta abbandonata a se stessa in Antartide, a seguito di un'evacuazione di emergenza durante una spedizione scientifica. Il film è il remake del classico giapponese “Antarctica”. Intrattenimento per famiglie secondo tradizione Disney.

Film fantasy da vedere stasera su Sky

Ender’s Game, ore 21:15 Sky Cinema +24

Diretto da Gavin Hood con Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Viola Davis, Abigail Breslin. Ender Wiggins è un promettente dodicenne, selezionato per essere addestrato alla Battle School, l'accademia situata in una stazione orbitante attorno alla Terra dove i ragazzini si sfidano in sofisticati giochi di simulazione per prepararsi alla guerra vera. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Orson Scott Card, è un film che tiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

La bella e la bestia, ore 21:15 Sky Cinema Halloween

Un film di Christophe Gans con Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy. 1810. Dopo aver perso la sua fortuna in mare un mercante è costretto a ritirarsi in campagna con I suoi sei figli. Una di questi è Belle, la più giovane. Durante un viaggio il padre scopre il castello della Bestia che lo condanna a morte per aver rubato una rosa. Rivisitazione dark della famosa fiaba, si discosta molto dalla versione della Disney. Da vedere se amate le favole romantiche e vi piace sognare.

Il settimo figlio, ore 21:00 Premium Cinema Energy

Regia di Sergej Bodrov. Un film con Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes, Kit Harington, Olivia Williams, Djimon Hounsou. Tom Ward è il settimo figlio di un settimo figlio e per questo viene scelto dal maestro Gregory per essere il suo apprendista come cacciatore di streghe, proprio al risvegliarsi della più temibile e potente. Un fantasy non perfettamente riuscito, da vedere per una serata senza troppe pretese.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Tarzan, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Reinhard Klooss, Holger Tappe. Alla ricerca di un misterioso meteorite dai poteri inenarrabili, forse precipitato nel mezzo della giungla secoli fa, la famiglia Greystoke si trasferisce in loco e mentre il patriarca instancabilmente cerca, mamma e figlio J.J. prendono confidenza con la giungla. Animazione americana per il celebre personaggio di Burroughs in salsa disneyana. Largo uso di tecnologia informatica. Prodotto all'altezza della tradizione.

Film horror da vedere stasera su Sky

Like. Share. Follow., ore 21:15 Sky Generation

Sul nuovo canale Sky Generation, dedicato ai Millennials, un film tv diretto da Glenn Gers con Keiynan Lonsdale, Ema Horvath. Una star di YouTube si innamora di una sua fan che ha un pericoloso lato oscuro da nascondere. Dai produttori di "Get Out - Scappa", un horror psicologico sull'ossessione.

Film thriller da vedere stasera su Sky

Blitz, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Elliott Lester, con Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David Morrissey, Richard Riddell. A Londra, un serial killer sta attaccando la polizia. Cosa succede quando coloro i quali, si suppone, dovrebbero proteggere diventano il bersaglio? Di fronte a un nemico astuto quanto perverso, Brant, un poliziotto dai metodi atipici, intraprende le indagini. Un thriller adrenalinico da vedere se amate i film che vi tengono incollati alla poltrona.

Black Mass: l’ultimo gangster, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Scott Cooper. Un film con Johnny Depp, Joel Edgerton, Dakota Johnson, Juno Temple, Rory Cochrane, James Russo. Nato e cresciuto a Boston Jimmy Bulger è un criminale di zona, ha una gang, è rispettato e amato dai locali, specialmente da John Connolly, ora diventato agente dell'FBI che con i Bulger (Jimmy e suo fratello Bill, il senatore) è cresciuto. Un gangster movie impeccabile e raffinato, con un’ottima prova di Johnny Depp.

Shut it, ore 21:15 Sky Cinema Halloween

Regia di Farren Blackburn. Un film con Naomi Watts, Oliver Platt, Charlie Heaton, David Cubitt, Jacob Tremblay, Crystal Balint. In un grave incidente d'auto perde la vita il marito della psicologa dell'infanzia Mary Portman e rimane paralizzato il di lei figlioccio Stephen. Mary sceglie di occuparsi di Stephen e di proseguire con la propria professione. Un thriller che si ispira molto (forse troppo) a “Shining” di Kubrick.

Film commedia da vedere stasera su Sky

La fontana dell’amore, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Diretto da Mark Steven Johnson. Un film con Kristen Bell, Josh Duhamel, Will Arnett, Jon Heder, Dax Shepard, Anjelica Huston. Beth è una giovane donna in carriera che si occupa d'arte e lavora al Guggenheim Museum. I suoi rapporti con l'altro sesso non sono die migliori fino a quando arriva a Roma. La sorella ha deciso di sposarsi con un italiano e lei assiste al matrimonio dove viene attratta dalla presenza di Nick. Una commedia leggera e divertente per una serata senza troppe pretese.

Hitch - Lui sì che capisce le donne, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Andy Tennant con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Casper Andreas, Julie Ann Emery. Alex Hitchens, in arte Hitch, è un consulente newyorkese che dietro lauto compenso aiuta uomini insicuri a rivelarsi alla donna amata in segreto. Tre appuntamenti per il primo bacio: il gesto eroico per catturare l'attenzione della fanciulla, la mostra d'arte per nutrirne lo spirito, il momento ludico per incoraggiare la confidenza. Una bella commedia pungente, romantica e ironica per trascorrere una serata all’insegna del buonumore.

C’era un cinese in coma, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film diretto e interpretato da Carlo Verdone con Beppe Fiorello, Anna Safroncik, Elisabetta Rocchetti, Marit Nissen. Ercole Preziosi è un agente che gestisce poveracci. Casualmente incappa in una autista, Nicola, che ha un suo esclusivo talentaccio spettacolare, a mezza strada fra lo spogliarello e il cabaret. Incredibilmente il ragazzo ha successo. Una gradevole commedia di Verdone, anche se non è molto originale è sicuramente un film da vedere per una serata divertente.

Se fossi in te, ore 20:15 Sky Cinema Uno +1

Regia di Giulio Manfredonia. Un film con Emilio Solfrizzi, Gioele Dix, Paola Cortellesi, Lunetta Savino, Fabio De Luigi. Christian fa il dj, ha solo debiti ed è innamorato di una farmacista a cui non riesce a dichiararsi. Il suo sogno è diventare ricco. Andrea ha un impiego come ragioniere nell'azienda del suocero ma vorrebbe tornare a fare il cabarettista come in passato. Bernardo Braschi Lentini è il presidente di una grande impresa, non è amato da nessuno. Una bella commedia italiana ben diretta e ben interpretata. Da vedere.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

Sotto tiro, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Film di Roger Spottiswoode con Gene Hackman, Nick Nolte, Joanna Cassidy, Ed Harris, Jean-Louis Trintignant. Un celebre e cinico fotografo americano, in Nicaragua per la guerra civile, si lega sentimentalmente con una collega, e insieme affrontano l'inferno della guerriglia. Ma a un certo punto il fotografo è costretto a fare una scelta di campo e lascia la macchina fotografica per imbracciare il fucile. Film drammatico molto avvincente e di grande impatto emotivo. Da vedere anche per l’ottima fotografia e l’interpretazione dei protagonisti.

Da mezzogiorno alle tre, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film del 1976 di Frank D. Gilroy con Charles Bronson, Douglas Fowley, Jill Ireland, Stan Haze, Damon Douglas. Una vedova vive sola da anni in una grande casa. Un giorno riceve la visita di un bandito. Fra i due nasce subito la passione e, mentre il bandito si intrattiene con lei, la sua banda viene sgominata. Poi l'uomo fugge travestendosi da medico. La donna lo crede morto e racconta la sua avventura dalla quale nasce una leggenda romantica. Grande interpretazione di Charles Bronson per un film eccellente anche nella regia.

Collateral beauty, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Un film con Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Peña, Helen Mirren, Naomie Harris diretto da David Frankel. Howard è il manager di maggior successo di una grande azienda. Colpito dalla tragedia della morte della figlia di sei anni, non riesce a tornare a vivere. I suoi tre migliori amici e colleghi di lunga data vengono a sapere che ha scritto delle lettere. Nonostante la trama banale, il film è emozionante e coinvolgente e con un grande cast.

Il papà di Giovanna, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Pupi Avati con Silvio Orlando, Francesca Neri, Ezio Greggio, Alba Rohrwacher, Serena Grandi, Manuela Morabito. Bologna 1938 Michele Casali è un professore di disegno e ha una figlia diciassettenne, Giovanna, che frequenta lo stesso istituto. La ragazza è oggettivamente bruttina e il padre fa di tutto per convincerla del contrario. Un bel film che è valsa la Coppa Volpi come miglior attore a Silvio Orlando. Da vedere.

