Programmi TV da non perdere stasera, domenica 21 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, domenica 21 ottobre

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Mix & Match - 1^ TV, ore 21.15 Sky Uno

Terza puntata del programma condotto da Lodovica Comello. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

B.B. King on the road, ore 21.15 Sky Arte

Il racconto delle oltre 18mila apparizioni sul palco di B.B. King durante mezzo secolo di carriera. Una memoria “on the road” dove collaboratori e amici narreranno i momenti leggendari trascorsi assieme al Re del blues.

Un mare da salvare - Turn the tide on plastic, ore 21.15 Sky Atlantic

Il Racconto del Reale - Il documentario dedicato all'equipaggio che ha partecipato alla Volvo Ocean Race, una delle regate più estreme al mondo, conducendo durante la gara delle ricerche scientifiche sull'inquinamento.

Vice - 1^ TV, ore 21.45 Sky Atlantic

Alle 21.45 su Sky Atlantic, due nuove puntate, in prima visione tv, di “Vice”. I più scottanti e controversi temi d'attualità in una serie di reportage da ogni angolo del pianeta. In attesa di morire & Donne in guerra - Un reportage sulla pena di morte negli Usa dove alcuni stati non riescono più ad ottenere i farmaci per le iniezioni letali. Inoltre, un'inchiesta sulla lotta per la parità dei sessi nello Yemen.

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime Investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, la replica del primo episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Non aprite quel barile - 1999: i detective indagano sull'omicidio di una donna. Il corpo della vittima è stato ritrovato in un barile.

Chi è l’assassino? - 1^ TV, ore 22.00 Crime investigation

I nuovi episodi di “Chi è l'assassino?” tornano a raccontarci alcuni tra i casi più contorti della cronaca nera francese per far luce sulla verità che si nasconde dietro ognuna di queste storie. Non c'è due senza tre - Una donna di 35 anni viene trovata morta, uccisa da 7 proiettili in testa. La polizia arresta un sospettato, ma i tre mesi successivi vengono uccise altre tre persone con la stessa modalità. Il crimine del villaggio - Nuovo episodio - La città intera si stringe attorno a Didier Barbot quando la moglie dell'uomo scompare. La donna viene trovata morta in un'auto. Ma la verità sul caso è inquietante.

Affari di famiglia, ore 21.00 Blaze

A partire dalle 21.00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma è ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. Piani di guerra - I proprietari si preparano alla battaglia quando al negozio arrivano alcuni piani segreti del D-Day. Riusciranno ad acquistare questi preziosi documenti? Offerta sexy - Un uomo arriva al negozio sperando di vendere un uniforme originale di coniglietta di Playboy degli anni '60. I ragazzi saranno pronti per un'offerta sexy?

Alone, ore 21.5o Blaze

Pronti a sopravvivere - Riparte l'eterna sfida tra uomo e natura. Dieci coraggiosi esperti di sopravvivenza dovranno vivere per mesi nelle aride steppe di Siberia e Mongolia. Benvenuti in Mongolia! - Dieci esperti di sopravvivenza dovranno vivere nelle aride steppe di Siberia e Mongolia. I concorrenti delle stagioni precedenti iniziano una nuova avventura.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Nella puntata di stasera di “Malattie imbarazzanti XXL”, mentre il dr. Christian si occupa di un uomo che ha perso e riacquistato ogni volta oltre 80 kg, la dr. Pixie accorre con urgenza da una paziente in sovrappeso così severo da averle provocato una grave ernia.

100% Sexy, ore 22.00 lei

Sensualità a nudo - Oggi, Karen, Dan e Melissa devono bilanciare il passato punk di Chris col fatto che sta per diventare papà, e convincere Aaliyah che si può essere sexy senza mostrare tutto.

Come è fatto, ore 20.15 Discovery Channel

Su Discovery Channel, a partire dalle 20.15, 4 puntate di “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiono.

L’impero dell’oro, ore 21.00 National Geographic

Terra ricca di piramidi, oro e antichi tesori, ma non è l'Egitto. Gli archeologi vanno alla scoperta dell'odierno Sudan, per svelare i segreti di culture a lungo dimenticate.

Tesla e il raggio della morte, ore 21.05 Discovery Science

La super arma - La squadra indaga sulla morte di Tesla, analizzando gli appunti scomparsi della CIA e dell'FBI. Il prototipo del raggio della morte funzionava? Ed è questo il motivo della sua morte?

Piscine da pazzi, ore 21.10 Discovery travel & living

Piccolo giardino, grande sogno - Alla squadra viene commissionata una piscina particolare. La pressione è alle stelle quando Lucas scopre di dover costruire una piscina da sogno in un piccolo cortile.

Vajont: una tragedia italiana, ore 21.00 History

La storia del disastro del Vajont attraverso le testimonianze dei diretti responsabili. Dall'ideazione della diga alle sentenze del processo, una ricostruzione di una delle più grandi tragedie accadute in Italia.

Gli speciali di Wild, ore 21.00 Nat Geo Wild

Invasione animale - Coyote in Nord America, ippopotami africani in Colombia, maiali selvatici in Australia: gli animali che occupano un nuovo territorio danno vita ad un'invasione che deve essere controllata per evitare danni.

The will to fly, ore 21.00 Nat Geo people

La storia di una donna che, mantenendo il patto che aveva fatto con se stessa quando era piccola, è riuscita ad ottenere ciò che si era ripromessa. Lydya ha vinto le Olimpiadi invernali nel 2010.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

Continuano le avventure della famiglia Simpson, con gli episodi della ventiquattresima stagione della serie vincitrice di 32 Emmy Awards. Apocalisse o non Apocalisse - Homer si convince che stia per arrivare l'Apocalisse, così diffonde la notizia al mondo intero. Ma conquistare la credibilità non è facile. Il colpo del libro - Homer e Bart mettono insieme un team per scrivere il prossimo besteller per adolescenti, e il bello è che riescono a scriverlo! Il Bob vicino di casa - Nella casa vicino a quella dei Simpson arriva un amabile nuovo inquilino. Ma Bart è convinto che si tratti del folle Telespalla Bob. Simpson Session - Per placare gli eccessi di Bart, lo psichiatra lo mette a suonare la batteria. Con il rumore, Bart tormenta tutta la famiglia.

Kaeloo, ore 20.25 DeA kids

A partire dalle 20.25 nove episodi di Kaeloo. Le avventure della simpatica ranocchia Kaeloo e dei suoi amici: Stumpy lo scoiattolo, l'anatra Quack Quack e il gatto Mister Cat.

Shimmer and Shine, ore 21.20 Nick jr

Un pinguino speciale / Giochi d'acqua - Shimmer e Shine ricevono in dono da Samira una moneta magica che permetterà anche a loro, se gettata nella Fontana Ghiacciata, di veder realizzato un desiderio.

iCarly, ore 20.50 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly, l'attrice Miranda Cosgrove e dai suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 21.10 Cartoon Network

Pigiama party - Clarence viene invitato per errore al pigiama party di Kimby che in realtà è una festa per sole ragazze. Grazie alla sua simpatia, la festa riesce bene. Caccia al dollaro - Clarence e Jeff organizzano la Caccia al Dollaro per trovare la banconota da un dollaro precedentemente nascosta. Per errore Clarence nasconde una banconota da venti dollari di sua madre.

Happy Feet, ore 20.40 Boomerang

Regia di G. Miller, film di animazione del 2006. In Antartide, tra i pinguini imperatore, tutti sanno cantare. Il piccolo Mambo, però, non ne ha la capacità, ma ha un grande talento nel ballare il tip-tap.

The Lion Guard, ore 20.30 Disney Junior

La serie animata continua l'epica tradizione e lo storytelling de "Il Re Leone". La festa del Kupatana - Durante la festa del Kupatana, Kion e amici soccorrono un cucciolo di sciacallo. Ma scoprono che è della famiglia di Reirei, che cerca di far restare il suo clan nelle Terre del Branco.

Marco e Star vs le forze del male, ore 20.40 Disney Channel

La mia nuova bacchetta - Star, senza l'aiuto della sua nuova bacchetta, deve liberare Marco da un armadio chiusosi magicamente. Ludo nella natura selvaggia - Ludo deve sopravvivere in un mondo selvaggio, combattendo contro le forze della natura.

Star Wars Resistance, ore 21.20 Disney XD

Le avventure di Kazuda Xiono, giovane pilota della Resistenza del generale Leia Organa che ha il compito di tenere sotto controllo la minaccia del Primo Ordine.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Snowfall - 1^ TV, ore 21.00 Fox

Finale di stagione della serie segue le vicende di vari personaggi le cui vite si vanno ad incrociare nell'estate del 1983, quando Los Angeles viene invasa dalla cosiddetta epidemia di crack. Education - Franklin affronta le inevitabili conseguenze delle sue azioni. Intanto Teddy cerca di aiutare i suoi partner, e Lucia deve prendere una suprema decisione.

Empire - 1^ TV, ore 21.00 Fox life

Quinta stagione per il musical drama vincitore di un Golden Globe. Per tornare a contare qualcosa nel mondo dell'hip hop, Cookie e Lucious avranno bisogno di tutta la famiglia, e di qualche alleanza.

Blue Bloods, ore 21.05 Fox Crime

A partire dalle 21.05, due episodi di “Blue Bloods”. Legami scomodi - Danny ha un problema di coscienza: è stato assegnato al caso di un suo amico d'infanzia, Mickey, indagato per presunti legami con una potente famiglia mafiosa. L'uomo nero - Danny scopre, grazie a Nicky, che nelle strade circola un nuovo tipo di eroina, ancora più letale, e decide di iniziare una caccia all'uomo per individuare al più presto il distributore.

Law & Order - unità speciale - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Primo spin-off della serie “Law & Order - I due volti della giustizia”, vediamo stasera, in prima tv, un nuovo episodio. Il tutore - Malik, un ragazzo di colore, è il tutore della sorella Tiana. Una sera, quando la polizia sta per arrestarlo, Malik dichiara che stava cercando aiuto perché Tiana era stata violentata.

Deception - 1^ TV, ore 22.04 Premium Crime

In prima visione tv, il settimo episodio della prima stagione di “Deception”. La stanza degli enigmi - La Donna Misteriosa rapisce Cameron, perché l'aiuti a impossessarsi di un prezioso oggetto. Per ritrovarlo, l'FBI decide di chiedere l'aiuto del gemello, Jonathan.

Imposters - 1^ TV, ore 21.15 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. È sufficiente, puoi andare - Maddie cerca di parlare con Ty Roberts, per scoprire come riuscire a liberarsi del dottore. Ezra assiste di nascosto al funerale del padre, mentre Max e Sally lo controllano.

The Big Bang Theory, ore 21.15 Premium Joi

A partire dalle 21.15 su Premium Joi, due episodi della serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. La dissociazione dell'inquilino - L'associazione degli inquilini fa spostare da sotto il palazzo un camion ristorante molto apprezzato da tutti, a parte Sheldon. Il potenziale dell'isolamento - Il dottor Wolcott, un insigne e un po' folle matematico che vive da solo in una baita nei boschi, ha invitato Sheldon a passare un weekend da lui.

The vampire diaries, ore 21.15 Premium Action

Alle 21.15 su Premium Action, un altro episodio di “The vampire diaries”. Hai scelto di essere buono - Dopo aver liberato Stefan e aver rivelato così la sua presenza a Mystic Fall, Cade impone a Damon una scelta: dovrà uccidere cento persone entro il tramonto.

Camera Cafè, ore 19.50 Comedy Central

A partire dalle 19.50, su Comedy Central, al via con gli episodi di “Camera Cafè”. Nel corridoio di un ufficio, una macchinetta del caffè riprende gli impiegati nelle loro grottesche vicende giornaliere, poco professionali, molto personali.

Guarda anche i film in onda stasera sui canali Sky