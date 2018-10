Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 21 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da vedere stasera su Sky

Cowboys & Aliens, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Film con Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell e Adam Beach per la regia di Jon Favreau. Anno 1875: uno straniero senza memoria arriva nella città di Absolution con uno strano bracciale metallico. L’accoglienza è ostile, ma ben presto il villaggio dovrà rivolgere la sua attenzione agli strani oggetti volanti che l’attaccano dal cielo. Una contaminazione di generi rianima il concetto di “fantawestern”, basato sul romanzo omonimo di Scott Mitchell Rosenberg. Da non perdere per chi ha voglia di vedere un film decisamente fuori dagli standard.

Invasion, ore 21.14 Premium Cinema Energy

“The Invasion” lancia due degli attori attualmente più pagati al mondo: Daniel Craig e Nicole Kidman. Un film di Oliver Hirschbiegel con Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright e Veronica Cartwright. Basato sul romanzo di Jack Finney, lo stesso che ispirò la pellicola del ’56 “L’invasione degli ultracorpi” di cui “The Invasion” è un remake. Dopo lo schianto di uno shuttle sulla Terra, la psichatra Bennell individua un virus misterioso che attacca gli umani durante il sonno. Un film da vedere per la straordinaria interpretazione dei due attori protagonisti, ancora ai loro esordi.



Film d’azione da vedere stasera su Sky

Arma Letale 3, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film del 1992 diretto da Richard Donner con la straordinaria partecipazione di Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson, Mary Ellen Trainor e Darlene Love. I sergenti Riggs e Murtaugh, prossimi alla pensione, si recano nel luogo dove è stata segnalata la presenza di una bomba. Decidono di non aspettare gli artificieri, ma così facendo faranno saltare il palazzo e si cacceranno nei guai. “Arma Letale 3” è un grande classico del cinema americano premiato non solo per la grande colonna sonora (a cui ha lavorato anche Eric Clapton), ma anche per la “Miglior Coppia” e per la “Miglior sequenza d’azione”.



Film commedia da vedere stasera su Sky

Step Up All In, ore 21.00 Sky Cinema Family

Film del 2014 diretto da Trish Sie con un cast formato da Ryan Guzman, Briana Evigan, Misa Gabriel Hamilton, Adam Gary Sevani, Alyson Stoner e Izabella Miko. Lo street dancer Sean Asa va a Los Angeles in cerca di fortuna. Dopo qualche peripezia scopre di un talent show chiamato “The Vortex”, ma dopo l’iscrizione scoprirà di dover competere contro dei vecchi “amici”. Un film da vedere per le straordinarie coreografie e la musica adrenalinica.

Scommettiamo che mi sposi, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Dalla regia di Marita Grabiak con Karissa Lee Staples, Peter Mooney, Cindy Busby e Woody Jeffreys: Melanie non è fatta per le nozze. Si è già ritirata all’ultimo minuto per ben tre volte. Ecco perché decide di lascia perdere e dedicarsi al suo business. La ragazza non ha però fatto i conti con Damon, scapolo incallito che scommetterà con il suo capo di convincerla a sposarlo. Una commedia sentimentale divertente e fresca per una serata diversa dal solito.

I mitici – Colpo gobbo a Milano, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 1994 con la regia di Carlo Vanzina. Tra gli attori Claudio Amendola, Ricky Memphis, Monica Bellucci, Tony Sperandeo, Pier Maria Cecchini e Ugo Conti. Suo fratello è in carcere per furto; ecco perché Fabio dovrà sostituirlo nella rapina in via Montenapoleone. Con lui, un team di scapestrati con i quali verranno sperimentati i piani più bizzarri. Una commedia all’italiana tutta da ridere per una domenica sera di relax senza pensieri.

Turner e il “casinaro”, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Film del 1989 diretto da Roger Spottiswoode con protagonisti Tom Hanks e Mare Winningham. Il detective Turner sta indagando su un omicidio, ma l’unico testimone è un grosso e indisciplinato cane Dogue de Bordeaux, il quale apparteneva al morto. La grande interpretazione di Tom Hanks rende questo film una piccola perla da vedere assolutamente.

I babysitter, ore 21.15 Premium Cinema

“I Babysitter” è un film italiano del 2016 per la regia di G. Bognetti. Tra gli attori, Francesco Mandelli, Diego Abatantuono, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Luca Peracino e Simona Tabasco. Andrea è un ragazzo sfortunato: il giorno del suo compleanno deve fare il babysitter al figlio del capo. Parallelamente, i suoi amici Mario e Aldo vogliono organizzargli una festa che sconvolgerà tutti i piani. Remake del film francese “Babysitting” del 2014, un film da vedere per i piccoli, grandi equivoci che spingono avanti l’intreccio degli eventi.

La rivolta delle ex, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Un film del 2009 di Mark Waters liberamente ispirato al “Canto di Natale” di Charles Dickens. Con Matthrew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer, Lacey Chabert, Daniel Sunjata, Emma Stone e Christina Milian. Connor è un fotografo di moda e un donnaiolo senza speranza che si trova a fronteggiare i fantasmi delle fidanzate passate, presenti e future e fare i conti con la sua vita. Una commedia divertente e ricca con una delle prime interpretazioni di Emma Stone, da non perdere.

Madame, ore 20:25 Sky Cinema Uno +1

Un film del 2017 per la regia di Amanda Sthers con Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma e Michael Smiley. Una ricca coppia americana si trasferisce a Parigi per tentare di salvare il matrimonio. Durante una cena esclusiva, la cameriera viene invitata a travestirsi e a mettersi a tavola per evitare che ci siano 13 commensali. Da qui, scocca una scintilla d’amore con il broker d’arte che la padrona di casa dovrà distruggere sul nascere. Una commedia francese divertente e ricca di colpi di scena.



Film horror da vedere stasera su Sky

Auguri per la tua morte, ore 20.59 Premium Cinema +24 HD

Film horror del 2017 dalla regia di Christopher Landon. Nel cast Jessica Rothe, Israel Broussard, Roby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken e Rob Mello. Tree è una studentessa che si sveglia tutte le mattine nel giorno del suo omicidio e muore, accoltellata, prima di sera. Per fermare questo ciclo dovrà individuare e fermare il suo assassino che indossa una maschera da neonato. Questo film è stato un successo internazionale grazie soprattutto all’interpretazione da star della protagonista.

The Devil’s Candy, ore 21.15 Sky Cinema Max +1

Dalla regia di Sean Byrne, un film horror scandito dal ritmo della musica metal con Ethan Embry, Shiri Appleby, Kiara Glasco e Pruitt Taylor Vince. Un pittore si trasferisce in una nuova casa con la sua famiglia. Lui cerca ispirazione, ma in realtà troverà una casa degli orrori posseduta da forze maligne. Un brivido di qualità che ha ricevuto moltissime recensioni positive anche dagli spettatori.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

La vita possibile, ore 21.15 Sky Cinema +24

Dalla regia di Ivano De Matteo, un film del 2016 interpretato da Margherita Buy, Valeria Golino, Andrea Pittorino, Caterina Shulha e Bruno Todeschini. Anna scappa di casa col figlio Valerio per sfuggire alle grinfie di un marito violento. Viene ospitata da Carla, attrice che abita a Torino. Un film che ha ottenuto il “Premio del pubblico” al Festival del cinema di Porretta Terme e ricevuto diverse nomination per Valeria Golino nel ruolo di attrice non protagonista.

Sotto corte marziale, ore 21.00 Sky Max HD

Tratto dal romanzo di John Katzenbach, il film del 2002 “Sotto corte marziale” vanta la regia di Gregory Hoblit. Tra il cast Bruce Willis, Colin Farrell, Terren Howard e Cole Hauser. Il tenente Hart è un brillante studente di legge imprigionato in un campo tedesco. Per i suoi precedenti viene nominato difensore di un pilota americano nero accusato di essersi vendicato un pilota bianco razzista. Un film per tutti i gusti: dai personaggi straordinari alla grande recitazione fino all’atmosfera di tensione che non allenta per tutti i 130 minuti.

Moonlight – Tre storie di una vita, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Film del 2016 di Barry Jenkins basato sull’opera teatrale “In Moonlight Black Boys Look Like Blue” (Tarell Alvin McCraney). Nel cast: Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monàe, Ashton Sanders, Naomie Harris. Nei sobborghi di Miami, la cruda storia di un giovane afroamericano omosessuale. Questo film ha vinto un Golden Globe e 3 Oscar: Miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura non originale e miglior film.

Film d’animazione in onda stasera su Sky

Monster House, ore 21.15 Sky Cinema Hits

Un film d’animazione del 2006 diretto da Gil Kenan. È il secondo film girato con la tecnica della performance capture che cattura le espressioni degli attori. Nella notte di Halloween, tre ragazzini curiosi esplorano una casa sinistra in cerca dei mostri che la abitano. Da vedere per lo straordinario uso del 3D che si mescola a un copione incalzante e divertente, adatto a tutta la famiglia. Bambini accompagnati.

Peng e i due anatroccoli, ore 20.20 Sky Cinema Family +1

Film d’animazione del 2018 prodotto in Cina dal creatore di “Surf’s Up” Chris Jenkins. Peng è un’oca impertinente che combina solo guai. Riscoprirà il valore della famiglia accompagnando due anatroccoli durante la migrazione a sud. Un film adatto a tutta la famiglia, bambini inclusi, per una domenica sera di risate assicurate.

