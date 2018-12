Mix & Match: Simona vince la seconda puntata sugli outfit ispirati a Madonna

Nell'avventura di Mix & Match - Il guardaroba delle meraviglie Lodovica Comello non è sola. Ad accompagnarla un esperto d'eccezione: Simone Marchetti , vero e giusto, ma sempre amorevole, con una buona parola per incoraggiare le concorrenti e aiutarle a esprimere al meglio sé stesse dando ampio spazio alla libertà. Non un giudice quindi, ma una vera guida. Mix & Match ti aspetta tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. GUARDA IL VIDEO

Questa seconda puntata di Mix & Match vede come protagoniste quattro ragazze: Anna, Aurora, Chiara e Simona. Le concorrenti molto diverse tra loro, esteticamente e caratterialmente, si sono presentate davanti a Lodovica Comello e Simone Marchetti vestite con abiti ispirati alle loro icone di stile personale: Brigitte Bardot, Kate Middleton, Kate Moss e Shakira. Tutti gli outfit scelti dalle concorrenti per le diverse occasioni sono stati selezionati direttamente sul sito di YOOX, un'azienda italiana attiva nel settore delle vendite on-line di beni di moda.

Al termine di questo primo incontro, due notizie: una buona, la nomina della vincitrice del bonus che godrà del vantaggio di entrare per prima nel Guardaroba delle Meraviglie; e una cattiva, la prima eliminata della gara è Chiara perché non è stata sé stessa. Il gioco continua e per Aurora Anna e Simona è il momento degli "Icon Cubes", tre mondi evocativi dentro i quali le ragazze si sfidano a colpi di outfit: un pranzo con le colleghe di lavoro per conquistare un bel cameriere e un matrimonio d'inverno. Per queste prove le concorrenti si sono "preparate" a casa, cercando gli outfit migliori su YOOX.

L'ultimo Cube, invece, è scelto da Simone direttamente durante la puntata ed è quindi una vera e propria sorpresa per le ragazze! Il terzo tema è un tributo a l'icona pop più importante degli ultimi trentacinque anni, una che ha fatto tutto per prima: Madonna. "Ispiratevi a lei e adattate la moda e il suo stile al vostro corpo e alla vostra personalità. Coraggio, siate la Madonna che più vi piace!" suggerisce il fashion editor. La prima fortunata a entrare nel Guardaroba delle Meraviglie è Simona, vincitrice della prima manche. Le ragazze hanno solo cinque minuti per scegliere l'outfit che più si ispira allo stile camaleontico di Madonna.

Le concorrenti sfilano indossando tutti e tre gli outfit, si giudicano a vicenda dandosi dei veri e propri voti - senza mostrarsi granché solidali - ma l'ultima parola spetta a Simone Marchetti che ha l'arduo compito di decidere chi sono le due finaliste. La battagliera - e un po' cattivella - Simona contro Anna, la versione italiana di una dolce e per bene Kate Middleton. Prima dell'ultima sfida "Express Yourself" le ragazze hanno la possibilità - qualora lo desiderino - di cambiare l'outfit preventivamente scelto da casa su YOOX con ciò che offre il magico Guardaroba. Anna decide di mettersi in gioco fino alla fine, fa tesoro delle critiche ascoltate durante il gioco, varca la porta del Guardaroba e sceglie un outfit "diverso" abbandonando il look "sicuro" deciso a casa. Nonostante ciò, la vincitrice che si è aggiudicata i cinque outfit di YOOX è Simona perché è riuscita a scegliere gli abiti più belli e a individuare quelli più giusti per sé stessa.

La morale? Prendetevi sempre il rischio di cambiare, ma siate sempre voi stesse!