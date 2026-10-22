Addio a Tom Skerritt, star di Mash, Top Gun e Alien

Il versatile attore Tom Skerritt, protagonista di grandi successi hollywoodiani tra cui il classico di fantascienza Alien, la commedia di guerra Mash e il film d'azione Top Gun, è morto all'età di 93 anni. Skerritt, originario di Detroit, la cui carriera a Hollywood si è estesa dagli anni '60 agli anni 2020, è morto ieri per cause naturali, come annunciato dalla sua famiglia in un comunicato. L'attore lascia la terza moglie e cinque figli. "Il mondo lo conosceva per la sua straordinaria carriera di attore, noi per il suo umorismo, la curiosità, la saggezza, la generosità e l'amore che portava nelle nostre vite", ha dichiarato la famiglia. Skerritt, hanno ricordato i suoi cari, era profondamente legato alla creatività, alla narrazione, alla natura e al sostegno dei veterani, e amava aiutare gli altri a trovare e condividere la propria voce.

La carriera

Sul piccolo schermo Skerritt aveva conquistato il pubblico con il ruolo dello sceriffo Jimmy Brock in Picket Fences, serie ambientata in una cittadina americana e trasmessa negli anni Novanta, per la quale nel 1993 aveva vinto un Emmy. Nel 1970 era stato tra i protagonisti di Mash di Robert Altman, la dissacrante commedia antimilitarista ambientata durante la guerra di Corea, nei panni di Duke Forrest, giovane chirurgo dell'esercito, amante dei Martini e poco incline alla disciplina militare. Era poi passato a interpretare personaggi innatamente americani. In The Turning Point era stato il solido e comprensivo marito di Shirley MacLaine mentre in A River Runs Through (1992) aveva recitato nel ruolo del padre di Brad Pitt, un severo pastore presbiteriano del Montana. In Alien (1979) di Ridley Scott, Skerritt aveva avuto la parte di Dallas, il capitano dell'astronave Nostromo, mentre in Top Gun (1986) era stato il comandante Mike 'Viper' Metcalf, mentore del giovane pilota interpretato da Tom Cruise. La sua lunga carriera lo aveva portato a interpretare il padre irriverente di Julia Roberts in Fiori d'Acciaio (1989), uno sceriffo di provincia in La Zona morta (1983) e un consigliere presidenziale senza scrupoli nel fantascientifico Contact (1997).

