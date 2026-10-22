Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
X Factor
X Factor, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Come votare i concorrenti di X Factor 2026 ai Live Show

TV Show sky uno

La sfida parte in diretta sul palco dell’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago) e tutti i giovedì su Sky e NOW. Come votare gratuitamente i vostri concorrenti preferiti? Sono 4 i canali di voto, scopri quali e che lo spettacolo della musica abbia inizio

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

L'attesa sta per finire, stasera scocca l'ora dei Live Show di #XF2026, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago). Al tavolo dei giudici, i nostri fab four: quattro personalità che sin dalle selezioni sono apparse forti e complementari: Francesco Gabbani, la new entry di quest’anno Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. La loro missione è quella di gestire le proprie squadre e sfidarsi a colpi di talento, seguendo da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle performance. Dalla loro, i 12 concorrenti ufficiali sono pronti a sfidarsi sul palco: scopri di seguito come votarli.

I 4 canali di voto

Durante i Live si vota gratuitamente tramite:

• Web: sul sito xfactor.sky.it, da desktop o da mobile, facendo login con Sky ID, Facebook, Apple o Google oppure registrandosi al sito;

• App X Factor 2026: da scaricare gratis su App Store o Google Play. Per votare, nella sezione dedicata, basta fare login con Sky ID, Facebook, Apple o Google;

• Decoder Sky Q: con il tasto verde del telecomando;

• Sky Glass: con il tasto interattività del telecomando.

Approfondimento

X Factor 2026, stasera Live Show al via. Ospite Marco Mengoni

L'App di X Factor 2026

• HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2026;

• PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;

• VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2026.

Approfondimento

X Factor 2026, come si stanno preparando i concorrenti per i Live Show

Tutte le news su XF2026

 

SITO UFFICIALE xfactor.sky.it


HASHTAG UFFICIALE #XF2026


INSTAGRAM @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

FACEBOOK @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit

X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

TIKTOK @xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita

YOUTUBE xfactoritalia | Sky | @NOWit

Approfondimento

X Factor 2026, negli ascolti il nuovo primato stagionale
FOTOGALLERY

1/30
TV Show

Squadre X Factor 2026, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live

Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Come votare i concorrenti di X Factor 2026 ai Live Show

TV Show sky uno

La sfida parte in diretta sul palco dell’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago) e tutti i...

Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere 3, il trailer

Cinema

 Le immagini mostrano una Terra di Mezzo travolta dalla guerra, con Sauron sempre più vicino...

Jade, Angel of My Dreams diventa virale grazie a Kylie Jenner

Musica

Successo mondiale per Angel of My Dreams di Jade. Come riportato da Billboard, Kylie Jenner ha...

I costumi di Halloween ispirati ai personaggi di film e serie tv. FOTO

Spettacolo

Personaggi di serie tv, protagonisti di film e celebrities dallo stile ultra riconoscibile. Anche...

31 foto
costumi-haloween-2026-webphoto - 1

Alfa a Milano, la possibile scaletta del concerto

Musica

Il prossimo anno Alfa  tornerà in concerto con l’atteso Tempo al Tempo Tour in partenza il...

Spettacolo: Per te