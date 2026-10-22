Come votare i concorrenti di X Factor 2026 ai Live Show

La sfida parte in diretta sul palco dell’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago) e tutti i giovedì su Sky e NOW. Come votare gratuitamente i vostri concorrenti preferiti? Sono 4 i canali di voto, scopri quali e che lo spettacolo della musica abbia inizio
L'attesa sta per finire, stasera scocca l'ora dei Live Show di #XF2026, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago). Al tavolo dei giudici, i nostri fab four: quattro personalità che sin dalle selezioni sono apparse forti e complementari: Francesco Gabbani, la new entry di quest’anno Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. La loro missione è quella di gestire le proprie squadre e sfidarsi a colpi di talento, seguendo da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle performance. Dalla loro, i 12 concorrenti ufficiali sono pronti a sfidarsi sul palco: scopri di seguito come votarli.
I 4 canali di voto
Durante i Live si vota gratuitamente tramite:
• Web: sul sito xfactor.sky.it, da desktop o da mobile, facendo login con Sky ID, Facebook, Apple o Google oppure registrandosi al sito;
• App X Factor 2026: da scaricare gratis su App Store o Google Play. Per votare, nella sezione dedicata, basta fare login con Sky ID, Facebook, Apple o Google;
• Decoder Sky Q: con il tasto verde del telecomando;
• Sky Glass: con il tasto interattività del telecomando.
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L'App di X Factor 2026
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• PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;
• VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2026.
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