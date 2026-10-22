Come votare i concorrenti di X Factor 2026 ai Live Show

La sfida parte in diretta sul palco dell’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago) e tutti i giovedì su Sky e NOW. Come votare gratuitamente i vostri concorrenti preferiti? Sono 4 i canali di voto, scopri quali e che lo spettacolo della musica abbia inizio

L'attesa sta per finire, stasera scocca l'ora dei Live Show di #XF2026, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago). Al tavolo dei giudici, i nostri fab four: quattro personalità che sin dalle selezioni sono apparse forti e complementari: Francesco Gabbani, la new entry di quest’anno Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. La loro missione è quella di gestire le proprie squadre e sfidarsi a colpi di talento, seguendo da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle performance. Dalla loro, i 12 concorrenti ufficiali sono pronti a sfidarsi sul palco: scopri di seguito come votarli.