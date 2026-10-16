X Factor 2026, negli ascolti il nuovo primato stagionale

Ieri sera si è svolto l’ultimo e decisivo capitolo delle selezioni (FOTO) prima dell'inizio degli attesissimi Live Show, che arriveranno da giovedì 22 su Sky e in streaming su NOW. Sul palco dell'Allianz Cloud di Milano, le tesissime Last Call - piene di switch, indecisioni e colpi di scena – dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato alla formazione dei terzetti che entrano nella vera gara. Una competizione che avrà due spettatori d’eccezione: proprio in chiusura di serata Giorgia ha infatti svelato una grande sorpresa, i suoi due inediti Škoda X Pass – che rimarranno ignoti a tutti fino a giovedì prossimo – tra i quali il pubblico dovrà scegliere chi far rientrare in gara.