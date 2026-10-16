X Factor 2026, negli ascolti il nuovo primato stagionale

Le selezioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle si chiudono con il nuovo primato stagionale: Total Audience complessiva di 858mila spettatori, con il 4,2% di share per il primo passaggio su Sky Uno, in linea rispetto alla stessa serata della scorsa edizione
Ieri sera si è svolto l’ultimo e decisivo capitolo delle selezioni (FOTO) prima dell'inizio degli attesissimi Live Show, che arriveranno da giovedì 22 su Sky e in streaming su NOW. Sul palco dell'Allianz Cloud di Milano, le tesissime Last Call - piene di switch, indecisioni e colpi di scena – dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato alla formazione dei terzetti che entrano nella vera gara. Una competizione che avrà due spettatori d’eccezione: proprio in chiusura di serata Giorgia ha infatti svelato una grande sorpresa, i suoi due inediti Škoda X Pass – che rimarranno ignoti a tutti fino a giovedì prossimo – tra i quali il pubblico dovrà scegliere chi far rientrare in gara.
Il nuovo primato stagionale
Negli ascolti, le selezioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle si chiudono con il nuovo primato stagionale: Total Audience complessiva di 858mila spettatori, con il 4,2% di share per il primo passaggio su Sky Uno, in linea rispetto alla stessa serata della scorsa edizione.
La conversazione social anche questa settimana resta ad appannaggio dello show: con 408mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 451mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il sesto episodio di X Factor 2026 è stato lo show in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).
Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la quinta puntata ha totalizzato una Total Audience complessiva di 2.930.000 spettatori, in crescita del +20% rispetto allo stesso.
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Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW