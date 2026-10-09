X Factor 2026 - Bootcamp parte seconda. Gli ascolti

Gli ascolti dello show Sky Original prodotto da Fremantle proseguono sul trend molto positivo raggiunto fin qui e segnano un nuovo primato stagionale: Total Audience complessiva di 856mila spettatori, con il 4,1% di share per il primo passaggio su Sky Uno, in crescita del +15%. E prosegue anche il dominio nel dibattito social: il quinto episodio è stato il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker)

Con il secondo appuntamento dei Bootcamp, X Factor 2026 ( LO SPECIALE ) ha compiuto un nuovo passo verso la formazione ufficiale delle squadre. All’Allianz Cloud di Milano, gli artisti ancora in gara, sostenuti nel backstage da Giorgia , si sono giocati un’occasione molto importante per proseguire il proprio percorso esibendosi di nuovo davanti ai giudici Francesco Gabbani , Irama , Jake La Furia e Paola Iezzi .

Negli ascolti, l’episodio numero 5 dello show Sky Original prodotto da Fremantle prosegue sul trend molto positivo raggiunto fin qui e segna un nuovo primato stagionale: Total Audience complessiva di 856mila spettatori, con il 4,1% di share per il primo passaggio su Sky Uno, in crescita del +15% rispetto alla stessa serata della scorsa edizione. E prosegue anche il dominio nel dibattito social: con 286mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 318mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il quinto episodio di X Factor 2026 è stato il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la quarta puntata ha totalizzato una Total Audience complessiva di 2.869.000 spettatori, in crescita del +4% rispetto allo stesso episodio di un anno fa.