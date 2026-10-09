X Factor 2026 - Bootcamp parte seconda. Gli ascolti

Gli ascolti dello show Sky Original prodotto da Fremantle proseguono sul trend molto positivo raggiunto fin qui e segnano un nuovo primato stagionale: Total Audience complessiva di 856mila spettatori, con il 4,1% di share per il primo passaggio su Sky Uno, in crescita del +15%. E prosegue anche il dominio nel dibattito social: il quinto episodio è stato il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker)
Con il secondo appuntamento dei Bootcamp, X Factor 2026 (LO SPECIALE) ha compiuto un nuovo passo verso la formazione ufficiale delle squadre. All’Allianz Cloud di Milano, gli artisti ancora in gara, sostenuti nel backstage da Giorgia, si sono giocati un’occasione molto importante per proseguire il proprio percorso esibendosi di nuovo davanti ai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.
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Negli ascolti, l’episodio numero 5 dello show Sky Original prodotto da Fremantle prosegue sul trend molto positivo raggiunto fin qui e segna un nuovo primato stagionale: Total Audience complessiva di 856mila spettatori, con il 4,1% di share per il primo passaggio su Sky Uno, in crescita del +15% rispetto alla stessa serata della scorsa edizione. E prosegue anche il dominio nel dibattito social: con 286mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 318mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il quinto episodio di X Factor 2026 è stato il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).
Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la quarta puntata ha totalizzato una Total Audience complessiva di 2.869.000 spettatori, in crescita del +4% rispetto allo stesso episodio di un anno fa.
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Secondo round di Bootcamp per i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, che uno dopo l'altro si sono giocati l'X Pass rispettivamente per Camilla Guerini, Martina Cerutti in arte Alìa e Benedetta Cornalba in arte Cora. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW