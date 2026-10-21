X Factor, come si stanno preparando i concorrenti per i Live Show: le video interviste
In attesa che si apra il sipario sui Live Show di XF2026, siamo stati dietro le quinte dell’X Factor Arena (Teatro Repower di Assago) per scoprire come si stanno preparando i dodici concorrenti delle squadre di Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama. Ecco cosa ci hanno raccontato davanti ai microfoni di Sky Tg24
Il momento tanto atteso può dirsi finalmente giunto, dopo le durissime fasi di selezione, X Factor 2026, show Sky Original prodotto da Fremantle, entra nella sua fase più attesa e spettacolare: i Live Show, al via giovedì 22 ottobre su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall’X Factor Arena (Teatro Repower). A condurre le danze, anche quest'anno sarà Giorgia, la padrona di casa è già pronta a guidare i ragazzi e ad accompagnare il pubblico con la sua energia e la sua innata empatia. Schierati al tavolo dei giudici, i fab four Francesco Gabbani, la new entry Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.
Dietro le quinte di XF2026
In attesa della gara, siamo stati dietro le quinte della grande macchina di X Factor per scoprire che aria tira alla vigilia del gran giorno e come si stanno preparando i 12 talenti al loro debutto sul palco di Assago. Ecco cosa ci hanno raccontato i protagonisti di questa nuova edizione di XF, nelle video interviste davanti ai microfoni di Sky Tg24.
Le emozioni della squadra di Francesco Gabbani
La squadra di Francesco Gabbani, composta dal suo X Pass Giacomo Calò, 22enne di Nardò (Lecce), Alice Fregoso, 18enne di Genova e la band toscana degli Scraffs, è super carica e non ha dubbi: a vincere saranno loro. Dario, Leonardo aka “Randal The Vandal”, Daniel, voce e basso degli Scraffs e Cristian, provano come se non ci fosse un domani, "ci stiamo preparando giorno e notte in sala prove, suonando e risuonando, risuonando e risuonando". A fargli eco, la giovane Alice, che oltre alla costanza nelle prove, sottolinea l'emozione di essere riuscita ad arrivare fino a qui: "E' un'occasione enorme, sono contentissima". Solo apparentemente tranquillo, Giacomo resta senza parole, "è stupendo tutto, per me è un sogno essere qui".
Le emozioni della squadra di Jake La Furia
In squadra con Jake La Furia troviamo la voce piena della 20enne di Fano Veronica Bruganelli, l’anima rock di Alex Fontana, 27enne di Napoli e l’X Pass Martina Cerutti, in arte ALÌA, 19enne di Desenzano del Garda. Tutt'e tre pronti e carichi per il debutto di giovedì 22 sul palco del Teatro Repower. A partire da Veronica, che ammette di non aver ancora realizzato "quello che sta per succedere" ad Alex che "spera di fare bene. Jake ci sta preparando alla grande", per finire con ALÌA, "agitatissima", ma decisamente sul pezzo.
Le emozioni della squadra di Paola Iezzi
Anche la squadra di Paola Iezzi è formata da una rosa di artisti dalla forte identità: c’è il suo X Pass Camilla Guerini, 23enne della provincia di Brescia, i Mad-Dog, quattro ragazzi sardi tra i 17 e i 20 anni e Manuel Gargano che nonostante la sua giovanissima età sfodera un'invidiabile calma. Carichissimi i quattro sassaresi che per mitigare l'ansia provano "tutti i giorni come dei matti". A chiudere il cerchio Camilla: "E' tosta, è un palco che mi dà grinta, ma allo stesso tempo intimidisce", il segreto è "cercare di non pensare troppo a troppe cose insieme".
Le emozioni della squadra di Irama
La new entry Irama ha creato una squadra capace di unire voce e scrittura, con lui in gara Le Distanze, 3 ragazzi dai 20 ai 23 anni divisi tra Genova e Trani, il 25enne di Prato Danny Anania, in arte Lenanie, e la 21enne di Giuliano in Campania (Napoli) Patrizia Napolano. Tra tutti, a spiccare per il mood serafico è il concorrente toscano: "Mi sto preparando come sempre. Faccio un po' di meditazione, mi rilasso un attimo e canto". Dalla loro, il trio del team punta tutto sui dettagli, "ci teniamo a fare un'esibizione importante, c'è tanto lavoro da fare". Patrizia, oltre a fare tanto esercizio come tutti gli altri, presta particolare attenzione alla sua ugola "sto mantenendo intatta la mia voce, la sto curando anche con delle tisane".
Squadre X Factor 2026, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live
Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW