In attesa che si apra il sipario sui Live Show di XF2026, siamo stati dietro le quinte dell’X Factor Arena (Teatro Repower di Assago) per scoprire come si stanno preparando i dodici concorrenti delle squadre di Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama. Ecco cosa ci hanno raccontato davanti ai microfoni di Sky Tg24

Il momento tanto atteso può dirsi finalmente giunto, dopo le durissime fasi di selezione, X Factor 2026, show Sky Original prodotto da Fremantle, entra nella sua fase più attesa e spettacolare: i Live Show, al via giovedì 22 ottobre su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall’X Factor Arena (Teatro Repower). A condurre le danze, anche quest'anno sarà Giorgia, la padrona di casa è già pronta a guidare i ragazzi e ad accompagnare il pubblico con la sua energia e la sua innata empatia. Schierati al tavolo dei giudici, i fab four Francesco Gabbani, la new entry Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.



Dietro le quinte di XF2026

In attesa della gara, siamo stati dietro le quinte della grande macchina di X Factor per scoprire che aria tira alla vigilia del gran giorno e come si stanno preparando i 12 talenti al loro debutto sul palco di Assago. Ecco cosa ci hanno raccontato i protagonisti di questa nuova edizione di XF, nelle video interviste davanti ai microfoni di Sky Tg24.