X Factor 2026, stasera Live Show al via. Ospite Marco Mengoni

Dopo le prime sei puntate, quindi, ora si fa sul serio: saranno sette serate intensissime e appassionanti, attese tutti i giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo).

Le serate dei Live Show verranno disegnate anche quest’anno dal team dei fuoriclasse Laccio e Shake, cuore del Modulo Project. Confermati inoltre Antonio Filippelli alla direzione musicale, Luigi Antonini alla regia, Ivan Pierri alla fotografia e Paola Spreafico alle scenografie.



X Factor 2026, si parte: dopo selezioni serrate e scelte spesso sofferte, in gara ci sono quattro squadre diverse per stile, personalità e visione musicale, con 12 concorrenti ufficiali interessanti ed eterogenei (e altri due in panchina, pronti a entrare in gara), tutti pronti a contendersi la vittoria sul palco dei Live. Lo show della musica può cominciare.