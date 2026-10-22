X Factor 2026, stasera Live Show al via. Ospite Marco Mengoni

Introduzione
Le luci stanno per riaccendersi, la musica sta per ripartire: dopo le appassionanti fasi di selezione, il percorso di X Factor 2026, show Sky Original prodotto da Fremantle, entra nella sua fase più attesa e spettacolare. I Live Show di #XF2026 partono stasera, giovedì 22 ottobre su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago). Ospite della serata, Marco Mengoni
Quello che devi sapere
Stasera inizia la gara con i Live Show
Dopo le appassionanti fasi di selezione, il percorso di X Factor 2026, show Sky Original prodotto da Fremantle, entra nella sua fase più attesa e spettacolare. I Live Show di #XF2026 partono giovedì 22 ottobre su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall’X Factor Arena (Teatro Repower, Assago). Esibizione dopo esibizione si svilupperà la gara tra i 12 concorrenti ufficiali di questa edizione: per loro inizia oggi a prender forma il sogno di esibirsi nell’Unipol Forum di Assago, il tempio italiano della musica dal vivo, che giovedì 3 dicembre tornerà a ospitare la pirotecnica e scenografica finalissima di X Factor.
X Factor, come si stanno preparando i concorrenti per i Live Show: le video interviste
La conduzione di Giorgia e la giuria
A condurre i Live Show sarà Giorgia, pronta a guidare i ragazzi e ad accompagnare il pubblico nel cuore della gara con la sua energia, la sua empatia e la sua eleganza.
Al tavolo dei giudici, quattro personalità che sin dalle selezioni sono apparse forti e complementari: Francesco Gabbani, la new entry di quest’anno Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. La loro missione è quella di gestire le proprie squadre e sfidarsi a colpi di talento, seguendo da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle performance. Lo faranno sin dal primo Live Show, nel quale i 12 concorrenti si divideranno in due manche di cover. I meno votati di ciascuna manche andranno al ballottaggio e a quel punto la parola spetterà ai giudici: se almeno tre di loro voteranno la stessa persona, sarà eliminata; se invece si divideranno a metà scatterà il Tilt.
Giorgia e i suoi “Škoda X Pass”
Nel corso del primo Live verranno inoltre svelati i nomi dei due artisti su cui Giorgia avrà puntato con i propri “Škoda X Pass”: si tratta di due degli artisti eliminati nel corso delle Last Call, che proporranno un loro cavallo di battaglia dopodiché saranno giudicati dal pubblico da casa che, con un televoto flash, sceglierà il proprio preferito. Il vincitore di questo ballottaggio tornerà in gara, entrando direttamente nella squadra che sarà rimasta senza un concorrente al termine delle due manche del Live Show 1.
Nelle settimane successive torneranno, tra le altre, le puntate a tema, la celebre giostra – la manche più breve e adrenalinica – e la serata degli inediti, il primo vero traguardo di stagione per tutti i cantanti in gara.
Il super ospite del primo Live
Per il primo Live Show di questa edizione ci sarà un grandissimo ritorno: super ospite nell’X Factor Arena sarà Marco Mengoni, uno degli artisti più di successo del nostro Paese con 86 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream audio/video, 10 tour live tra palazzetti, grandi arene, stadi e grandi spazi in Italia e in Europa, tanto che nel 2025 il suo tour è stato il più visto con oltre 670mila spettatori. Le atmosfere soul e blues lo accompagnano da sempre, rendendo la sua voce contemporanea e senza tempo insieme. A X Factor Marco racconterà la nuova avventura che lo attende a novembre: la direzione creativa dell’off line club Allo Sbagliato, che prevede una sua residency da 26 date e altre serate con musica italiana e internazionale, comicità, reading, stand up, Dj set e tanto ancora. Inoltre, è appena uscito il suo nuovo singolo “Giornate Perse”, primo passo di un nuovo progetto discografico che, tra silenzi e pensieri che si affollano, racconta i momenti in cui il tempo sembra fermarsi mentre tutto intorno continua a correre. Fragilità e consapevolezza si intrecciano così in una canzone dalle sonorità pop raffinate e dalla scrittura intima, in cui l’artista si confronta con sé stesso, con un chiaro omaggio al cantautorato italiano.
Gli ascolti
Nel corso delle selezioni, X Factor 2026 ha ottenuto risultati molto positivi sia come ascolti sia sui social.
La media Total Audience delle sei puntate, nel solo giovedì sera, è di 775 mila spettatori, +10% sul 2025; nei sette giorni il dato (delle prime 5 puntate) sale a 2,9 milioni, +14% rispetto a un anno fa. Dominio della conversazione social: ogni giovedì è stato in assoluto lo show più discusso dell’intera giornata televisiva; nel complesso si contano già 857 milioni di video views e quasi 32 milioni di interazioni (rispettivamente +29% e +25% anno su anno); le community dello show hanno dominato la classifica social di settembre dei programmi TV più visti e commentati, coprendo 9 posizioni su 10 tra i best performing post sia su TikTok che su Instagram (dati 2026 aggiornati al 16/10, dati 2025 rilevati al lunedì successivo alle Last Call; fonte: Sensemakers).
Sette serate intensissime: dove vederle
Dopo le prime sei puntate, quindi, ora si fa sul serio: saranno sette serate intensissime e appassionanti, attese tutti i giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo).
Le serate dei Live Show verranno disegnate anche quest’anno dal team dei fuoriclasse Laccio e Shake, cuore del Modulo Project. Confermati inoltre Antonio Filippelli alla direzione musicale, Luigi Antonini alla regia, Ivan Pierri alla fotografia e Paola Spreafico alle scenografie.
X Factor 2026, si parte: dopo selezioni serrate e scelte spesso sofferte, in gara ci sono quattro squadre diverse per stile, personalità e visione musicale, con 12 concorrenti ufficiali interessanti ed eterogenei (e altri due in panchina, pronti a entrare in gara), tutti pronti a contendersi la vittoria sul palco dei Live. Lo show della musica può cominciare.
Le squadre di X Factor 2026
Le squadre di X Factor 2026 sono un mix di mondi, personalità e stili: tra i dodici concorrenti ufficiali c’è davvero di tutto. Dal rock al cantautorato pop, dalle voci imponenti a quelle più intime e introspettive, dalle storie di riscatto a chi invece sembra destinato da sempre a far musica. Dodici artisti diversi per provenienza, percorso e sensibilità, tutti profondamente contemporanei e pronti a portare sul palco la propria idea di musica.
Squadre X Factor 2026, chi sono i 12 concorrenti: FOTO
Francesco Gabbani
Francesco Gabbani punta sulla delicatezza di Alice Fregoso, sulla potenza vocale di Giacomo Calò (il suo X Pass durante i Bootcamp) e sull’irriverenza degli Scraffs. Artisti diversi tra loro, accomunati da una profonda consapevolezza. Un trio composto da slanci, eleganza e sfacciataggine, che unisce dolcezza, intensità e un pizzico di impertinenza.
Irama
Irama per la sua squadra scommette sulla compattezza de Le Distanze, sull’introspezione di Lenanie e sulla determinazione di Patrizia. Pop, colore e riflessione si fondono in un autentico mix di sonorità: un intreccio di voci potenti e timbri caratteristici, attraversato dal coraggio di osare, sperimentare e spingersi oltre i confini del consueto.
Jake La Furia
L'autenticità come chiave per raccontare la musica: Jake La Furia vuole sorprendere con la voce dolce e contemporanea del suo X Pass ALÌA, col rock sorprendente di Alex Fontana e con la tenacia delicata di Veronica. Personalità sincere e istintive, che abbracciano la propria essenza e la affermano senza esitazioni o compromessi, con la libertà di essere semplicemente sé stesse.
Paola Iezzi
Paola Iezzi ha scelto di portare con sé camilla, al suo esordio su un palco (e titolare dell’X Pass della sua giudice), gli scatenatissimi under 20 Mad-Dog e il giovanissimo cantautore Manu. Una squadra che oscilla tra suoni romantici ed esplosivi, in cui le note si fanno precise e hanno il compito chiaro di accompagnare testi su cui bisogna fare grande attenzione.
L’app di X Factor 2026 ha 3 sezioni
• HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2026;
• PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;
• VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2026.
I 4 canali di voto
Durante i Live si vota gratuitamente tramite:
• Web: sul sito xfactor.sky.it, da desktop o da mobile, facendo login con Sky ID, Facebook, Apple o Google oppure registrandosi al sito;
• App X Factor 2026: da scaricare gratis su App Store o Google Play. Per votare, nella sezione dedicata, basta fare login con Sky ID, Facebook, Apple o Google;
• Decoder Sky Q: con il tasto verde del telecomando;
• Sky Glass: con il tasto interattività del telecomando.
L'Ante Factor con Mariasole Pollio
Ogni settimana, pochi minuti prima dell’inizio dello show, potremo entrare nel backstage di X Factor grazie a Mariasole Pollio che torna alla conduzione di Ante Factor: a lei il compito di riassumere e raccontare in tempo reale, da una postazione privilegiata a una manciata di metri dal palco, tutte le emozioni e le tensioni dei protagonisti a pochi istanti dalla sigla iniziale. Ante Factor, tutti i giovedì poco dopo le 21:00 su Sky e NOW, è un punto di osservazione speciale per vivere la palpabile attesa della diretta intercettando l’adrenalina degli artisti, gli ultimi preparativi tecnici e le emozioni che precedono l’ingresso sul palco, oltre a ospiti che di settimana in settimana potrebbero raggiungere l’X Factor Arena per assistere dal vivo allo show.
X Factor Daily
già ripartito dopo la puntata delle Last Call, invece, X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano (tutti i giorni alle 20:30 su Sky Uno e in streaming su NOW) che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi. Le loro storie saranno al centro di tutto, per un tragitto che va dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ad arrivare ai commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi all’interno del Loft. Il percorso del Daily di X Factor 2026 sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show e vivrà sul punto di vista degli artisti in gara anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile. Un racconto che permetterà così di seguire da vicino non solo il lavoro artistico, ma anche le relazioni, le aspettative, le difficoltà e i momenti di leggerezza che accompagnano i concorrenti durante la loro esperienza a X Factor. Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, prima di recarsi direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro “vero”, il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente.
Road To X Factor
Ritorna l’appuntamento del mercoledì, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Road To X Factor 2026, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2026: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio. Un appuntamento fondamentale per ripercorrere i momenti salienti della settimana e arrivare così preparati al nuovo Live Show, seguendo passo dopo passo la trasformazione delle idee in performance.
Partner
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2026:
Kiko Milano, Beauty Partner;
Škoda, Automotive Partner;
Plenitude, Premium Partner;
gli Official Partner Isybank, MediaWorld, Caffè Borbone, Old Wild West, Esselunga, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Alfaparf Milano, Medici Senza Frontiere, Yoox.
Media Partner
Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.
Urban Vision Group si conferma Media Partner dell’edizione 2026 di X Factor.
Anche quest’anno i circuiti digitali di Urban Vision Group accompagneranno il racconto di questa nuova edizione, valorizzando contenuti inediti dedicati allo show. L’emozione della musica, quindi, scoprirà una nuova dimensione, dimostrando ancora una volta, come il mondo della comunicazione digital out of home e dei media televisivi possano lavorare in sinergia per generare entertainment, raggiungendo audience e coinvolgimento sempre più ampi.
Rolling Stone Italia, il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare senza sconti le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica.
TV Sorrisi e Canzoni è il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo che raggiunge ogni mese una unique audience di 5,1 milioni di persone (fonte Audicom marzo 2026) grazie a un sistema multicanale che spazia dal magazine al sito, fino ai social con 1,2 milioni di follower, insieme agli eventi e i prodotti collaterali.
Stories Partner di X Factor è Vanity Fair Italia, il brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti che racconta l'attualità e i protagonisti del cinema, della musica e dell’intrattenimento attraverso interviste esclusive, approfondimenti e storie originali con un linguaggio innovativo e un punto di vista sempre unico e inaspettato.
Anche nel 2026 Billboard Italia è media partner di X Factor. Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica.
Webboh è il media di riferimento delle NewGen. Nato nel 2019, dal 2023 è parte di Mondadori Digital (Gruppo Mondadori). È il primo in target Generazione Z per engagement e video views (fonte: Classifica Top Media Italiani di Prima Comunicazione). Vanta una reach mensile web e social di 5 milioni (fonte: social incremental reach Comscore, media ultimi 3 mesi) e una fanbase - tra TikTok, Instagram, Youtube e Whatsapp - di oltre 6 milioni di follower.
Si ringrazia per la collaborazione Warner Music Italy.
Crediti
X Factor 2026 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle.
Capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Giovanni Bagnari, Alessandro Caruso, Alessandra Colombo, Carlotta D'Ambrosio, Matteo Lena, Elaine Heri e Alessandro Violato, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, regia eng Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.