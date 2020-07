Riapertura Teatro alla Scala, il concerto del 13 luglio

Irina Lungu, Fabio Capitanucci e Jongmin Park, ex allievi dell’Accademia oggi in carriera internazionale, dividono il palco con i giovani più promettenti che muovono i primi passi nella professione in una carrellata di arie celebri. A tirare le fila dal pianoforte il giovane direttore Michele Gamba, già assistente di Barenboim, che si è messo in luce alla Scala e al Maggio

I primi due concerti (Il Teatro alla Scala riapre il 6 luglio: quattro concerti per ricominciare) del programma di riapertura del Teatro hanno visto lunedì 6 e mercoledì 8 luglio il ritorno sul palcoscenico di alcuni dei cantanti più affermati nel panorama operistico internazionale, da Simone Piazzola (intervenuto all’ultimo momento a sostituire l’annunciato Luca Salsi) a Francesco Meli e Federica Lombardi insieme a grandi strumentisti come Beatrice Rana, Mischa Maisky e Patricia Kopatchinskaja. Il concerto di lunedì 13 luglio, è dedicato invece alle nuove voci e accosta cantanti che dopo gli studi presso l’Accademia Teatro alla Scala (Riprendono le lezioni in Accademia: si torna a danzare in sicurezza) si sono affermati nei teatri di tutto il mondo a nuove promesse emerse nei concorsi più recenti: una serata che guarda al futuro dell’opera, fortemente voluta dal Sovrintendente Meyer che pone da sempre un impegno particolare nella promozione delle giovani voci.