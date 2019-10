Il 14 ottobre a Los Angeles si è tenuta la première di Watchmen , la nuova serie tv di HBO ispirata all'opera di Alan Moore. L'appuntamento con il primo episodio in versione originale sottotitolata e in contemporanea con gli U.S.A. è peralle 03.00 del mattino (poi disponibile anche su On Demand e su NOW TV), mentre gli episodi in versione doppiata in italiano andranno in onda il lunedì sera alle 21.15 a partire dal 28 ottobre. Sfoglia la gallery per vedere le foto della première!