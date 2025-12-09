L'8 aprile 2026 debutterà su Prime Video l'ultimo ciclo di episodi della popolare serie Prime Video creata da Eric Kripke e tratta dalla serie a fumetti di Garth Ennis. La resa dei conti tra Butcher e Patriota è solo questione di tempo

La quinta e ultima stagione di The Boys, la serie Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, arriverà in streaming l’8 aprile 2026. Ad annunciarlo è stata la stessa Prime Video, lanciando anche il teaser che potete vedere in testa a questo articolo, nel corso del panel dedicato alla serie all’interno del CCXP in Brasile. La serie debutterà con un doppio episodio l’8 aprile per poi proseguire fino al finale programmato per il 20 maggio.

La trama di The Boys 5

Nella quinta e ultima stagione, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un “campo di libertà”. Annie lotta per organizzare una resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano. È arrivato il momento clou, gente. Sta per succedere qualcosa di grosso.

Il cast di The Boys 5

Nel cast della quinta stagione di The Boys tornano Karl Urban (William "Billy" Butcher), Jack Quaid (Hugh "Hughie" Campbell Jr.), Antony Starr (John Gillman / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight), Jessie T. Usher (Reggie Franklin / A-Train), Laz Alonso (Marvin T. "Mother's" Milk / M.M.), Chace Crawford (Kevin Kohler / The Deep), Tomer Capone (Serge / Frenchie), Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro / La femmina della specie), Nathan Mitchell (Black Noir II), Colby Minifie (Ashley Barrett), Cameron Crovetti (Ryan Butcher), Susan Heyward (Jessica "Sage" Bradley / Sister Sage), Valorie Curry (Misty Tucker Gray / Firecracker), Jeffrey Dean Morgan (Joe Kessler), Jensen Ackles (Ben / Soldier Boy). Confermati anche Paul Reiser (La Leggenda), London Thor (Jordan Li), Jaz Sinclair (Marie Moreau), Lizze Broadway (Emma Meyer / Little Cricket), Maddie Phillips (Cate Dunlap), Asa Germann (Samuel "Sam" Riordan), Keeya King (Annabeth Moreau), Giancarlo Esposito (Stan Edgar), Olivia Morandin (Zoe Neuman).

Tra i nuovi arrivi più attesi figurano Jared Padalecki e Misha Collins, che ritroveranno così Jensen Ackles e Jeffrey Dean Morgan in una reunion attesissima dai fan di Supernatural. A loro si aggiungono come guest star Mason Dye (Bombsight) e Seth Rogen.