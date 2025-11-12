Call My Agent - Italia 3, lo speciale con il backstage

I nuovi episodi arrivano in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire da venerdì 14 novembre. Ecco le curiosità svelate da protagonisti e creatori

Mancano pochi giorni all’arrivo della terza stagione di Call My Agent – Italia, serie Sky Original remake del cult francese Dix pour cent, prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), da venerdì 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il cast, la troupe e le nuove guest star sono pronte ad abbracciare di nuovo il pubblico, al quale si presentano con lo speciale da 15 minuti che potete vedere nel video in testa a questa pagina.

Il cast parla della serie

In ordine d’apparizione, Sara Lazzaro (Monica), Paola Buratto (Camilla), Sara Drago (Lea), Maurizio Lastrico (Gabriele), il regista Simone Spada, lo sceneggiatore Federico Baccomo, Michele Di Mauro (Vittorio), Francesco Russo (Pierpaolo), Gianmarco Saurino (Christian), Kaze (Sofia) introducono le novità della stagione e fanno il punto sullo stato della CMA.

Il ricordo di Marzia Ubaldi

Tra i momenti più significativi, il ricordo di Marzia Ubaldi (Elvira), scomparsa nell’ottobre del 2023: “Ha lasciato un vuoto enorme per noi nel cast ma anche nella storia”, dice Sara Lazzaro. “Gli sceneggiatori sono stati veramente geniali a celebrare la cosa in una maniera narrativa bella – aggiunge Maurizio Lastrico – quindi la festeggiamo insieme al pubblico”.

La scelta dei talent

Altre curiosità riguardano le new entry (l’ingresso di Nicolas Maupas nei panni di se stesso) e i nuovi talent. Come avviene la scelta delle guest star lo spiega lo sceneggiatore Federico Baccomo: “Con chi ci piacerebbe lavorare? Chi vedremmo bene all’interno della CMA, quale volto potrebbe illuminarla?”, queste sono le domande che la produzione si pone prima di prendere la decisione su chi coinvolgere, per poi agganciarlo con storie che possano avvicinarsi alle loro esperienze reali e scoprire una sorpresa: “Spesso ci dicono che quella cosa gli è successa tale e quale nella loro vita”.

Potete vedere lo speciale completo nel video in testa a questo articolo.