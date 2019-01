1980: le indagini proseguono, ma è evidente che qualcosa non torna. Qualcuno, infatti, non sta dicendo tutta la verità. 1990: il detective Hays è sicuro: la ragazza bionda del filmato delle telecamere a circuito chiuso della farmacia è senza ombra di dubbio Lucy. La riapertura del caso Purcell ha però delle conseguenze inaspettate, sia per quanto riguarda la vita privata di Wayne - le discussioni con Amelia sono ormai sempre più frequenti, e la distanza tra i due sembra destinata a essere incolmabile - sia per quanto riguarda la ricerca della verità. A quanto pare, infatti, potrebbe anche esserci qualcuno non così ansioso di scoprire cosa successe veramente quella notte nel bosco e, soprattutto, cosa successe poi a Lucy. Roland West è tra l'incudine e il martello: in quanto tenente dovrebbe tenere aggiornato il suo diretto superiore riguardo ogni passo in avanti, ma qualcosa gli dice che è meglio tacere, almeno per adesso. 2015: mentre un anziano Hays tenta in tutti i modi di mettere insieme tutto ciò che sa sul caso Purcell, suo figlio Henry si mette in contatto con la sorella Becca. Sfoglia la gallery del quinto episodio diTrue Detective 3, in onda in versione originale sottotitolata lunedì 4 febbraio alle 03.00 (in contemporanea con gli U.S.A.) e poi in replica in seconda serata alle 22.15, subito dopo il quarto episodio in versione doppiata - True Detective, scopri lo speciale sulla serie