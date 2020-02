The New Pope, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con The New Pope , il seguito di The Young Pope , l'acclamata serie tv creata e diretta da Paolo Sorrentino. Jude Law torna a vestire i panni di Lenny Belardo, AKA Papa Pio XIII, ma ecco uno sfidante di tutto rispetto, Sir John Brannox, il nuovo Papa interpretato da John Malkovich. Non perdere il nono episodio, il gran finale, in onda venerdì 7 febbraio alle 21.15, ma intanto ecco alcune anticipazioni.

di Linda Avolio

The New Pope, episodio 9, finale di stagione

Che fine ha fatto Lenny Belardo? Se lo chiedono i suoi fedelissimi, ma se lo chiede il mondo intero. Onde evitare di gettare benzina sul già potente fuoco del fanatismo, Sofia indice una conferenza stampa per cercare di "controllare la narrazione," ma ovviamente le cose non andranno come previsto. Per esempio, Esther e la "donna in rosso" sono ancora convinte che Pio XIII sia stato tolto di mezzo dalla Chiesa: cosa faranno? Tornato a Roma, Sir John si ritrova nuovamente a parlare ai fedeli, e il suo discorso, molto personale e molto emotivo, sembra fare centro. C'è però una questione in sospeso: l'incontro con Lenny Belardo. A muovere i fili dietro le quinte troviamo ovviamente Bauer e, soprattutto, Voiello, finalmente di nuovo al suo posto: è proprio il veterano Segretario di Stato a mediare tra i due papi, ma tenere a bada quello giovane non è facile, e lui lo sa bene. Quando però a Ventotene succede qualcosa di terribile - un prete e sei bambini vengono presi in ostaggio da un manipoli di terroristi armati -, Sir John Brannox e Lenny Belardo sono obbligati a incontrarsi: bisogna reagire, ma come? In ballo non c'è solo la sorte degli ostaggi, dei due stessi pontefici o della Chiesa, ma del mondo intero...

