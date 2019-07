Sono passati più di due mesi dalla fine de Il Trono di Spade ma tantissimi fan sono ancora increduli che la serie possa essere davvero terminata. Otto entusiasmanti stagioni nell’arco di circa un decennio hanno appassionato milioni di persone in tutto il mondo regalando momenti epici e sconvolgenti.

Il Trono di Spade: il finale di George R. R. Martin

Gli attori principali sono entrati nel cuore di molti e sembra ancora impossibile non rivederli più nei loro panni, nel frattempo però continua a crescere l’attesa per gli ultimi libri di George R. R. Martin e nonostante non ci siano conferme ufficiali, i lavori dello scrittore americano sembrerebbero essere stati quasi completati, stando a quanto rivelato da Ian McElhinney in occasione della sua presenza all’Epic Con di San Pietroburgo: “Non so se voi ne sapete più di me su questo argomento, ma da quello che mi è stato detto George avrebbe già scritto il sesto e il settimo libro. E per quanto lo riguarda, ci saranno soltanto sette libri”.

Il Trono di Spade: il prequel girato in Italia

Nei giorni scorsi Il Messaggero ha lanciato una rivelazione che ha subito fatto il giro dei social entusiasmando soprattutto i fan italiani, infatti stando a quanto riportato, le riprese del prequel de Il Trono di Spade dovrebbero fare tappa anche nel Bel Paese.

Non ci sono notizie ufficiali ma sembrerebbe che il prequel, il cui titolo provvisorio potrebbe essere “Bloodmoon”, sia ambientato migliaia di anni prima degli avvenimenti che hanno visto come protagonisti Jon Snow e compagni, si parla addirittura di un salto temporale indietro di circa 5.000-10.000 anni.

La protagonista principale dovrebbe essere Naomi Watts, ma anche su questo vige il massimo riserbo. Per quanto riguarda le riprese, al momento dovrebbero essere in corso gli shooting a Belfast e dall’11 al 16 luglio la produzione dovrebbe poi spostarsi a Gaeta per girare alcune scene all’interno della Grotta del Turco (qui potete trovare le foto delle location utilizzate per la serie).