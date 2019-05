Il papà de Il Trono di Spade avrebbe già deciso il finale della saga più famosa, discussa e rivoluzionaria degli ultimi. L'appuntamento con la serie dei record è per ogni lunedì, alle 3 di notte , in contemporanea con gli Stati Uniti d'America e nella versione doppiata in italiana tutti i lunedì, alle 21.15, sempre su Sky Atlantic - Leggi la recensione del quinto e penultimo episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade

In questi dieci anni la serie ci ha fatto emozionare, arrabbiare e soprattutto commuovere, Jon Snow e compagni sono entranti nelle nostre vite portandoci nel mondo più magico e magnetico di sempre attraverso battaglie, imprevisti, tradimenti e tanto altro. Il Trono di Spade (qui puoi trovare le location utilizzate dalla produzione) è ormai quasi giunto al termine ma stando a quanto rivelato nelle ultime ore, un colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.

George R. R. Martin: passione per la scrittura fin da piccolo

George R. R. Martin nasce il 20 settembre 1948 a Bayonne, una città di circa 60.000 abitanti nello Stato del New Jersey. Fin da piccolo l’autore mostra una grande passione per la scrittura che incontra anche il suo sconfinato talento. Oggi Martin è tra le personalità più celebri e influenti al mondo e grazie alla sua penna abbiamo potuto conoscere il mondo de Il Trono di Spade. Nelle scorse settimane lo scrittore aveva dichiarato che forse il finale dei suoi libri non sarebbe stato così differente da quello della serie, oggi arriva una nuova indiscrezione.

Le rivelazioni sugli ultimi due libri

Nei giorni scorsi Ian McElhinney, ovvero colui che ha dato il volto a Barristan Selmy, è stato ospite dell’Epic Con di San Pietroburgo in occasione del quale ha fatto un’importante rivelazione, come riportato anche dal magazine online Gamespot. L’attore ha dichiarato che George R. R. Martin avrebbe terminato gli ultimi due libri della serie, queste le sue parole: “Non so se voi ne sapete più di me su questo argomento, ma da quello che mi è stato detto George avrebbe già scritto il sesto e il settimo libro. E per quanto lo riguarda, ci saranno soltanto sette libri”.

L’attore ha poi continuato rivelando addirittura le tempistiche sulle possibili pubblicazioni che potrebbero essere davvero imminenenti: “Lui ha raggiunto un accordo con David e Dan, produttori della serie, che non avrebbe pubblicato gli ultimi due libri fino a quando la serie non sarebbe terminata. Quindi tutto procede egregiamente, in un mese o due potremmo avere il sesto e il settimo libro, e sono davvero curioso di sapere, ad esempio, come Barristan affronterà quei due libri finali”.



