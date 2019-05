Una scena che ha strappato il cuore a tutti, Spettro e Jon Snow sono stati tra i protagonisti del quarto episodio dell'ottava e ultima stagione Il Trono di Spade , in onda tutti i lunedì, alle 3 di notte , in contemporanea con gli Stati Uniti e nella versione doppiata in italiano ogni lunedì, alle 21.15 , sempre su Sky Atlantic - ATTENZIONE: rischio SPOILER per chi non ha ancora visto l’episodio - Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del quinto episodio. FOTO

Il quarto episodio dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade si è rivelato un concentrato di emozioni, colpi di scena e momenti che rimarranno sicuramente scolpiti nella mente dei telespettatori. L’appuntamento con la serie dei record è per ogni lunedì, alle 3 di notte, in contemporanea con gli Stati Uniti d’America e nella versione doppiata in italiano tutti i lunedì, alle 21.15, sempre su Sky Atlantic. ————————— Attenzione: rischio spoiler per chi non ha ancora visto l’episodio ————————— Soltanto due episodi e sapremo tutto. Jon Snow, Arya Stark, Cresei Lannister, Daenerys Targaryen e Sansa Stark sono stati i protagonisti principali di questi primi quattro episodi che hanno mostrato come la corsa per il trono più ambito di sempre non sia per niente scontata. Nell’ultimo appuntamento abbiamo assistito a tre scene che ci hanno veramente spezzato il cuore. La prima è stata l’esecuzione di Missandei davanti gli occhi di Verme Grigio che ha lasciato il pubblico con le lacrime agli occhi, riversate poi nei giorni successivi a causa del video pubblicato dall’attore Raleigh Ritchie, il secondo momento è stata la perdita di Rhaegal e infine il terzo il mancato saluto tra Spettro e Jon Snow (qui le foto più belle di Jon Snow e Daenerys). Il Trono di Spade 8, la recensione dell’episodio 4: la solitudine di Daenerys Il motivo del mancato saluto Perché Jon Snow non ha salutato Spettro? Perché non almeno una carezza o un occhiolino? Cosa si nasconde dietro a tanta freddezza che ha spezzato il cuore del pubblico e dell’animale, mostrato con gli occhi dolci in attesa di una carezza, mai avvenuta, da parte del suo amico? Nelle ultime ore numerose teorie si sono sviluppate in merito a questa vicenda, ma la verità è soltanto una. Il magazine Huffppost ha intervistato il regista David Nutter che ha rivelato il vero motivo di tale scena: “Visto che i metalupi sono realizzati in CG, abbiamo ritenuto di rendere il saluto il più semplice possibile. E credo che abbia funzionato molto perché è stato davvero forte emotivamente”. La risposta social I fan però non si sono placati e nelle ore successive hanno invaso il web con numerosissimi e divertentissimi meme riguardanti proprio questa scena.

Sam: you’re the best friend I ever had

Jon: you too, Sam

Ghost: wtf I’m right here I can hear you. #GameOfThrones — Stephen Fishbach (@stephenfishbach) 6 maggio 2019

ghost going north with tormund next episode #gameofthrones pic.twitter.com/H6mEOQs4Gv — b (@cocannut) 6 maggio 2019

y’all mad at Cersei but Jon didn’t even tell Ghost he was a good boy before he left. let’s focus on the REAL issues. — Bojan BossDonavic (@Mariannoo) 6 maggio 2019

