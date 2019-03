La stagione finale de Il Trono di Spade è ormai vicinissima, dunque è tempo di fare un bel ripasso. In attesa del 15 aprile (giorno in cui, alle ore 03.00 del mattino, andrà in onda il primo episodio di Game of Thrones 8 , in contemporanea con gli U.S.A.), su Sky Atlantic arrivano la sesta e la settima stagione in replica. Si parte giovedì 7 marzo alle 21.15: continua a leggere e scopri di più

Tutto il mondo è in attesa dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, e i fan italiani non sono da meno. Dovremo però avere ancora un po' di pazienza (il 15 aprile non è lontanissimo, però non è neanche proprio dietro l'angolo), ma ormai, dopo un'attesa pressoché interminabile, possiamo affermare che ce l'abbiamo (quasi) fatta.

Dopo l'uscita del trailer, l'hype è alle stelle, e per rientrare nel mood giusto c'è solo una cosa da fare: un bel ripassone. Ecco dunque arrivare in nostro aiuto Sky Atlantic, che da giovedì 7 marzo manderà in onda in prima serata la sesta e la settima stagione.

Dal ritorno in vita di Jon Snow all'incontro tra Daenerys e Cersei a Fossa del Drago, passando per la Battaglia dei Bastardi, la morte di Ramsay, l'esplosione del Grande Tempio di Baelor, l'arrivo della Madre dei Draghi a Westeros, la morte di Viseryon, e molto altro ancora, ecco le date da segnare sul calendario:

Giovedì 7 marzo, a partire dalle 21.15

Stagione 6, episodio 1: The Red Woman (La Donna Rossa)

Stagione 6, episodio 2: Home (Uomini di ferro)

Stagione 6, episodio 3: Oathbreaker (Giuramento infranto)

Giovedì 14 marzo, a partire dalle 21.15

Stagione 6, episodio 4: Book of the Stranger (Il libro dello straniero)

Stagione 6, episodio 5: The Door (Il tempo è giunto)

Stagione 6, episodio 6: Blood of My Blood (Sangue del mio sangue)

Giovedì 21 marzo, a partire dalle 21.15

Stagione 6, episodio 7: The Broken Man (Alleanze)

Stagione 6, episodio 8: No One (Nessuno)

Stagione 6, episodio 9: Battle of the Bastards (La battaglia dei bastardi)

Stagione 6, episodio 10: he Winds of Winter (I venti dell'inverno)

Giovedì 28 marzo, a partire dalle 21.15

Stagione 7, episodio 1: Dragonstone (Roccia del Drago)

Stagione 7, episodio 2: Stormborn (Nata dalla tempesta)

Stagione 7, episodio 3: The Queen's Justice (La giustizia della regina)

Giovedì 4 aprile, a partire dalle 21.15

Stagione 7, episodio 4: The Spoils of War (Spoglie di guerra)

Stagione 7, episodio 5: Eastwatch (Forte Orientale)

Giovedì 11 aprile, a partire dalle 21.15

Stagione 7, episodio 6: Beyond the Wall (Oltre la Barriera)

Stagione 7, episodio 7: The Dragon and the Wolf (Il drago e il lupo)

Tutte le stagioni de Il Trono di Spade andate in onda finora (dunque dalla prima alla settima) sono disponibili anche On Demand e su Now TV.