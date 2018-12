Il Trono di Spade 8: Kit Harington attende l’ultimo ciak per tagliare i capelli

Ebbene sì, avete letto bene: terminate le riprese dell’ottava e ultima stagione della serie, in onda nel 2019, l’interprete di Jon Snow avrebbe deciso di darci letteralmente un taglio, ai capelli s’intende. Un po’ per distanziarsi dal personaggio che l’ha accompagnato come un’ombra per tutti questi anni, un po’ per provare qualcosa di nuovo in vista di altri ruoli. Ma siamo sicuri di essere pronti a un cambiamento così radicale? Continua a leggere e scopri di più

Dopo il post di commiato di Emilia Clarke e dopo l'annuncio via Variety di Nikolaj Coster-Waldau, che hanno finito di girare le scene in cui compaiono i loro rispettivi personaggi nell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade – che andrà in onda nel 2019, probabilmente tra marzo e aprile, anche se per ora non c’è ancora una data ufficiale –, la fine della serie cult di casa HBO assume tutto un altro sapore, e inizia a diventare qualcosa di spaventosamente concreto e reale, nonostante il prequel in produzione e gli altri tre in sviluppo.

D’altro canto, ormai è da anni che i fan di GoT si preparano a questo momento atteso e temuto allo stesso tempo. Dire addio per sempre ai personaggi che abbiamo amato, odiato e seguito con passione non sarà per niente facile: che senso ha un mondo senza draghi e senza metalupi, senza Sansa e le sue innumerevoli sfighe, senza Daenerys e i suoi mille epiteti, senza quell’ignorante (nel senso che non sa niente, non in senso dispregiativo!) di Jon Snow, senza i sorrisini diabolici di Cersei, senza il faccione rassicurante di Ser Davos, senza il grugno del Mastino, e via dicendo? Siamo pronti a staccarci dai nostri eroi e soprattutto dai nostri antieroi?

La vera domanda, però, è un’altra: siamo pronti a dire “Addio!” a questo