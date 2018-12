Il Trono di Spade: HBO starebbe sviluppando altri tre prequel

Batti il ferro finché è caldo, dice il noto detto popolare, e a quanto pare a HBO devono averlo preso alla lettera per quanto riguarda Il Trono di Spade! Secondo quanto riportato dalla testata ScreenRant, oltre al prequel di cui è stato ufficialmente ordinato un pilot (ve ne abbiamo parlato qui), il network ne starebbe infatti sviluppando altri tre dei cinque di cui si vociferava mesi fa.

A confermarlo sarebbe stato George R.R. Martin, impegnatissimo tra la saga letteraria e il progetto che è stato affidato a Jane Goldman e che sarà ambientato durante l’Età degli Eroi. Se ciò fosse vero significherebbe non solo che noi avidi e fedeli spettatori potremmo bighellonare per i Sette Regni per molti altri anni, ma che, a tutti gli effetti, l’universo di Game of Thrones diventerebbe un vero e proprio franchising.

Comprensibilissima la decisione di HBO: in un mondo dove la competizione si è fatta a dir poco spietata, è naturale scegliere di mantenere in vita per il maggior tempo possibile un prodotto che negli anni è riuscito a crescere tantissimo e a catturare milioni e milioni di fan in tutto il globo. E poi, diciamola tutta: quello creato da Martin è un universo così ricco che di certo il materiale non mancherà!