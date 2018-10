Robin Wright, le foto più belle di Claire Underwood di House of Cards

Tra poco, dal 2 novembre, la rivedremo per l'ultima volta nei panni di Claire Underwood, il suo iconico personaggio in House of Cards , ma la texana Robin Wright, classe 1966, ha all'attivo numerosi ruoli indimenticabili, da quello della dolce principessa Bottondoro ne La storia fantastica (The Princess Bride ) a quello della combattiva generale Antiope in Wonder Woman , passando per la malinconica Jenny Curran di Forrest Gump e molti altri ancora. In attesa di ammirarla in azione dietro la scrivania della Sala Ovale della Casa Bianca nella stagione finale, la sesta, di House of Cards , sfoglia la gallery con le sue foto più belle